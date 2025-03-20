Согласно актуальным данным, Hyundai и Kia в США внедрили новые механизмы защиты, усложнив жизнь угонщикам

Угоны автомобилей остаются серьёзной проблемой во многих странах мира. Несмотря на развитие технологий защиты, злоумышленники продолжают находить способы обхода даже самых продвинутых систем безопасности. Эксперты называют основные причины, так или иначе приводящие к краже авто:

Продажа запчастей. Многие автомобили угоняются с целью разборки и последующей продажи деталей. Это особенно актуально для популярных моделей, на которые существует высокий спрос на запчасти.

Многие автомобили угоняются с целью разборки и последующей продажи деталей. Это особенно актуально для популярных моделей, на которые существует высокий спрос на запчасти. Перепродажа. Некоторые автомобили после угона получают поддельные документы и продаются новым владельцам.

Некоторые автомобили после угона получают поддельные документы и продаются новым владельцам. Использование в преступных целях. Довольно часто угнанные машины могут использоваться для совершения других преступлений, после чего их часто бросают или уничтожают.

Если обратиться к российской статистике, то по данным страховых компаний в 2022 году было зафиксировано более 20 тысяч случаев угонов и краж автомобилей. Из них более 12 тысяч составили угоны, а более 8 тысяч кражи ценных вещей. Чаще всего угоняли следующие модели автомобилей:

Hyundai Santa Fe, на которую пришлось 14% от общего числа угонов

Mitsubishi Outlander – 6% от общего числа.

Hyundai Creta – 5%.

Hyundai Palisade – 5%.

Kia Sorento – 5%.

Что любопытно, в некоторых регионах наблюдаются свои особенности. Например, в Москве наибольшее количество угонов приходится на автомобили марки Lada. При этом 37% из которых – это Lada Vesta и 28% – Lada Granta. Учитывая значительное увеличение китайских автомобилей на российский дорогах, ситуация с предпочтениями угонщиков будет меняться, ну а специалисты рекомендуют усилить безопасность собственного автомобиля. Следует подумать об установке современных противоугонных систем. Комплексные меры защиты, включающие сигнализации, иммобилайзеры и механические блокираторы, которые способны значительно усложнить жизнь злоумышленникам. Ну а учитывая тот факт, что большая часть воришек не готова тратить время на сложные системы защиты, то такой способ крайне эффективен. Рекомендуется также использовать охраняемые парковки. Для стоянки следует избегать тёмных и безлюдных мест для стоянки, а особенно если машина там будет стоять несколько часов или даже суток. Эксперты отмечают, что полностью решить проблему угонов невозможно, но довольно часто помочь владельцам могут производители, внедряющие штатные механизмы защиты.

Согласно официальным данным, количество угонов автомобилей в США в 2024 году снизилось на рекордные 16%. Это самое значительное падение за последние четыре десятилетия, а информация подтверждается Национальным бюро по борьбе со страховыми преступлениями (NICB). Всего за 2024 в США было похищено 850 708 транспортных средств, тогда как годом ранее этот показатель достигал 1.02 миллиона. Специалисты связывают это с усилением мер безопасности автопроизводителей и улучшением ситуации с поставками автозапчастей. Оказывается, больше всего угонов в последние годы приходилось на автомобили марок Hyundai и Kia. Причиной этого стало отсутствие иммобилайзеров в ряде моделей, что сделало их лёгкой добычей для угонщиков. Ситуация усугубилась вирусными роликами в соцсетях, в которых демонстрировалось, как можно завести эти машины без ключа. Даже неопытные преступники овладели навыками взлома, что привело к целой волне краж указанных выше брендов. В какой-то момент стало ясно, что требуются меры усиленной защиты, ну а в итоге Hyundai и Kia внесли в новые модели значимые изменения. Транспортные средства не только получили обновление программного обеспечения, но и установку защитных устройств для замков зажигания и программы компенсации для владельцев.

По данным Hyundai Motor America, около 68% уязвимых автомобилей уже получили обновление безопасности, что значительно снизило вероятность их кражи. В результате угоны машин Hyundai и Kia в 2024 году сократились на 37.5%. В частности, Kia Soul, ранее входившая в пятёрку самых угоняемых автомобилей, выбыла из этого списка после устранения уязвимости. Что интересно, южнокорейские производители предлагают услугу усиления защиты на ранее проданные машины с большой скидкой. Эксперты поясняют, что стремительный рост числа угонов по всему миру пришёлся на период пандемии, когда сбои в цепочке поставок привели к нехватке новых автомобилей и запчастей. Воры массово разбирали похищенные машины и продавали детали по завышенным ценам. Похоже, в 2024 году ситуация кардинально изменилась: поставки стабилизировались, предложение на рынке увеличилось, а цены на подержанные автомобили начали снижаться, делая угон менее прибыльным бизнесом.

Специалисты заметили, что криминальные группы начинают терять интерес к ранее популярному виду преступлений, поскольку выгоднее стало заниматься легальной перепродажей машин и запчастей. Наибольшее снижение числа угонов зафиксировано в штате Вашингтон, где показатель упал на 32%. Значительное улучшение ситуации наблюдается также в Неваде, Небраске, Орегоне и Колорадо. Несмотря на это проблема остаётся острой в столице США: Вашингтон, округ Колумбия, продолжает удерживать лидерство по количеству угонов на душу населения: 842 кражи на 100 000 человек. Тем не менее даже там количество угонов сократилось на 18%. В числе штатов с высоким уровнем краж также Калифорния и Нью-Мексико, где на каждые 100 000 жителей здесь приходится около 460 угонов. Основными целями преступников остаются популярные Ford F-150, Chevrolet Silverado, Toyota Camry и Honda Civic, что связано с их высокой распространённостью. Эксперты прогнозируют, что тренд на снижение угонов автомобилей продолжится, если автопроизводители продолжат внедрять новые технологии защиты, а правоохранительные органы будут усиливать контроль за преступными группами. Увы, но каждый раз, когда инженеры внедряют новые механизмы защиты, мошенники находят простые пути обхода, продолжая оказывать давление на автомобилистов.