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Bublik1
Освоение космоса напоминает «Дикий Запад» и может привести к крупным конфликтам
Сегодня всё это кажется отдалённой перспективой, но технологии стремительно развиваются, а ключевые игроки не готовы действовать по общепринятым правилам

Первые месяцы 2025 года стали временем активного развития частных космических миссий. Одни из них оказались успешными, тогда как другие привели к громким неудачам. Так, американская компания Firefly Aerospace совершила посадку своего аппарата Blue Ghost Mission 1 на поверхность Луны. Это стало первой успешной миссией частного космического корабля к нашему спутнику. И всё же, далеко не все запуски оказались такими удачными. Самой резонансной серией неудач отметились взрывы ракет SpaceX Starship, принадлежащих Маску. Катастрофические испытания в январе и марте показали, что даже самые амбициозные проекты могут столкнуться с серьёзными техническими проблемами. Сам Илон не видит проблемы в неудачном запуске, указывая на то, что со временем инженеры найдут решения стоящих перед ними проблем. Таким образом время, когда люди не только начнут осваивать орбиту Земли, но и вступят в гонку за ресурсы Марса и Луны, не за горами. 

Хотя международные законы формально регулируют деятельность в космосе, большинство из них были приняты ещё в XX веке, когда полёты осуществляли только государственные агентства. Основными документами в этой области остаются Договор о космосе 1967 года, Конвенция об ответственности 1972 года и Соглашение о Луне 1979 года. Эти нормативные акты создавались в эпоху Холодной войны и явно не учитывают стремительно меняющихся реалий. Новые игроки чувствуют себя слишком раскованно и открыто говорят о том, что не собираются придерживаться международных законов. Маск утверждает, что создаст на Марсе колонию, законы которой будут не такими, как на нашей планете, а колонисты смогут жить так, как им захочется. Миллиардер заявил, что начнёт самостоятельно осваивать космические ресурсы и не будет ни с кем делиться. На этом фоне мы слышим всё больше тревожных новостей, а эксперты признают, что космос превращается в Дикий Запад. В настоящее время частные компании становятся ключевыми игроками в освоении космоса. Из примерно 11 000 активных спутников, находящихся на орбите Земли, значительная часть принадлежит коммерческим структурам. 

NASA и Европейское космическое агентство активно сотрудничают с частниками, чтобы снизить расходы и ускорить развитие отрасли. Например, только SpaceX получила от правительства США финансирование в размере 22.6 миллиарда долларов, а коммерческие миссии выполняют не только заказы правительства, но и частников. Та же Blue Ghost Mission 1 была профинансирована NASA в рамках программы Commercial Lunar Payloads. Не всегда получение достаточного финансирования гарантирует ожидаемый результат. Космический аппарат Intuitive Machines Athena при посадке на Луну перевернулся и был признан потерянным. А между тем он нёс на борту оборудование NASA. Специалисты уверены, что с ростом частного присутствия в космосе увеличиваются и риски. Возникает правомерный вопрос: кто будет отвечать в случае возникновения масштабной аварии? Риск столкновений спутников, космических аппаратов и мусора стремительно возрастает. Хотя существуют механизмы предупреждения подобных происшествий, единого международного подхода к регулированию этого вопроса пока нет. Ну а учитывая позицию Илона Маска, такой механизм появится ещё очень не скоро. Конвенция об ответственности 1972 года определяет, что претензии к частным компаниям должны предъявляться через государство, под флагом которого осуществлён запуск. Эксперты полагают, что в настоящее время такой механизм потерял актуальность, ведь разбирательства между сторонами могут затянуться на долгие годы и зависят от дипломатических переговоров. Проще говоря, пострадавшая сторона не получит никакой компенсации, ну а в итоге правил в космосе становится всё меньше. 

Некоторые компании всё ещё страхуют свои аппараты, но космическое страхование остаётся крайне дорогим, а большинство спутников не застрахованы. Ну а поскольку США отчаянно рвутся на Луну, то ресурсы спутника Земли становятся ключевым вопросом, вызывающим горячие обсуждения. Соглашение о Луне 1979 года предусматривает, что космические объекты являются достоянием всего человечества, но его подписали всего 17 стран. В то же время США в 2020 году инициировали «Соглашения Артемиды», которые позволяют частным компаниям претендовать на добычу ресурсов за пределами Земли. На сегодняшний день этот документ подписали 53 страны. Если обратить внимание на список входящих в проект государств, то там можно найти исключительно партнёров США в Европе и других регионах, тогда как России и Китаю в освоении Луны было отказано. Подобные инициативы, действующие в отрыве от глобального консенсуса, создают правовую неопределённость. Очевидно, что Россия и Китай имеют свои интересы за пределами Земли. Но в таком случае что случится, если страны начнут более агрессивно отстаивать свои права? 

Нет никаких сомнений, что это приведёт к новым конфликтам, а значит нам нужны простые правила, способные регулировать не только освоение Луны, но и всех объектов в космосе. Но вопросом разделения Луны на секторы влияния проблема не исчерпывается. Есть и другие сложности. Например, что делать, если частный корабль столкнётся с национальной базой? Или если добыча полезных ископаемых повредит поверхность Луны? Существующее космическое законодательство не даёт ответов на эти и другие вопросы. Чтобы избежать превращения космоса в «Дикий Запад», мировому сообществу необходимо срочно пересмотреть нормы космического права. Эксперты предлагают задуматься над следующими пунктами: 

  • Как установить ответственность за ущерб, причинённый частными компаниями?
  • Как упростить процесс подачи исков в случае аварий?
  • Какие правила должны регулировать движение космического транспорта?
  • Как государства могут контролировать деятельность частных компаний, работающих в космосе?

Но есть и менее значимые вопросы, вызывающие озабоченность. Простой пример, на Луне пока нет дорог. Но если их начнут строить, на какой стороне будет организовано движение? Ясно одно: без новых международных норм стремительное развитие частного космоса может привести к хаосу. Наступает время, когда человечеству придётся решать, каким будет будущее освоения внеземных пространств: открытым и безопасным или бесконтрольным и анархичным. Пока всё идёт по второму сценарию, предполагающему затяжное космическое противостояние. 

#космос #интересное
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