Таким образом на рынке действует сразу несколько разнонаправленных сил, а какая из них одержит верх, пока неясно

В настоящее время Bitcoin находится в крайне уязвимом положении. Стоимость цифрового золота снижается уже несколько месяцев, а перспективы роста кажутся туманными. Эксперты пишут, что после стремительного подорожания первая криптовалюта вошла в фазу коррекции, что породило споры среди аналитиков о дальнейшем направлении рынка. В какую сторону двинется данный сегмент, остаётся только догадываться, ну а сегодня мы изучим мнение некоторых аналитиков, делающих крайне интересные выводы. Например, глава CryptoQuant Ки Янг Джу считает, что рынок вступает в медвежий период, который может продлиться от шести до двенадцати месяцев. А вот представители Bernstein не теряют оптимизма и видят потенциал роста вплоть до 200 000 долларов за одну монету. Каждый из прогнозов подкрепляется статистическими данными и кажется вполне реалистичным.

Согласно данным CryptoQuant, ключевые метрики указывают на ослабление спроса и уход значительной части инвесторов. Рискованные активы в сложные периоды привлекают не так много игроков, ну а всё это заметно в сфере биржевых фондов (ETF): IBIT BlackRock фиксирует отток средств уже три недели подряд, а совокупный отток капитала из американских Bitcoin -ETF с 10 февраля превысил 2.5 миллиарда долларов. Аналитики BRN предупреждают, что без нового притока ликвидности рынок может продолжить нисходящее движение, а это указывает на долговременное правление Медведей. Glassnode отмечает слабую динамику накопления: с января фиксируется постепенное снижение спроса, что может свидетельствовать о росте неопределённости среди инвесторов. Если этот тренд сохранится, вероятность дальнейшей коррекции остаётся высокой. На это указывает и активность мелких розничных инвесторов, которые в условиях неопределённости склонны фиксировать прибыль на локальных максимумах, усиливая давление на цену.

Аналитики пишут, что новички почти всегда оказываются в минусе. Эта группа инвесторов заходит на рынок в тот момент, когда актив находится на высоких позициях, а выходит, когда рынок стремительно падает. Такая стратегия не может принести успеха, а в настоящее время большая часть купивших криптовалюту людей в 2024 году фиксирует убытки. Не стоит забывать о том, что макроэкономическая обстановка не вселяет в крупных игроков уверенности. Так, ужесточение монетарной политики ФРС, потенциальные рецессионные риски и глобальная геополитическая нестабильность могут привести к дальнейшему снижению интереса к цифровым активам. Эксперты указывают на то, что сегодня на рынке преобладают продавцы, а предложение превосходит спрос. И всё же, если обратить внимание на некоторые факторы, то всё происходящее уже не кажется таким однозначным. Действительно, неопытные инвесторы реализуют купленные недавно монеты. Bitcoin находится под давлением, но количество ликвидности намного меньше, чем было в прошлом периоде коррекции. Причина в том, что майнеры получают в 2 раза меньше ВТС из-за халвинга, а крупные фермеры и вовсе предпочитают не продавать, сосредоточившись на генерации прибыли за счёт выпуска собственных акций.

Но и это ещё не всё, ведь где-то рядом скрывается крупная рыба, предпочитающая всегда оставаться в тени. Аналитики утверждают, что в последние месяцы на сцену вышли новые крупные игроки. Речь идёт о кошельках, на балансе которых находится больше 1000 ВТС, сформированные за прошедшие полгода. Удивительно, но с ноября 2024 года Киты накопили более 1 миллиона BTC, а только в этом месяце скупили ещё 200 000 BTC. Таким образом, пока рядовые инвесторы активно сливают криптовалюту, а рынок находится в панике, крупная рыба спокойно инвестирует в Bitcoin, увеличивая собственные накопления до рекордных позиций. Нужно понимать, что Киты всегда продают в момент, когда актив находится на вершине и скупают, когда стоимость достигает очередного дна. Это долговременная стратегия, показавшая свою эффективность на протяжение многих лет. Считается, что приток капитала может стать драйвером для будущего роста. Специалисты CryptoQuant связывают эту активность с институциональными инвесторами и состоятельными частными лицами, которые наращивают позиции в расчёте на долгосрочный рост. Если они продолжат покупать BTC, это может создать сильный уровень поддержки и даже подтолкнуть цену к новым рекордам.

Интересно, что в последние годы институциональные инвесторы проявляют всё больший интерес к криптовалютному рынку. Крупные компании, такие как MicroStrategy и Tesla, уже имеют значительные резервы в Bitcoin, а новые игроки, включая суверенные фонды и хедж-фонды, рассматривают BTC как альтернативный актив для диверсификации портфеля. Ещё один важный фактор кроется в технологическом развитие экосистемы цифрового золота. Развитие решений второго уровня, таких как Lightning Network, а также интеграция криптовалютных платежей в традиционные финансовые системы способствуют расширению применения BTC и увеличению его стоимости. На момент публикации за одну монету просят около 83 тысяч долларов, что ниже психологического барьера в 90 000 и на 24% ниже исторического максимума в 109 тысяч. Это даёт основания для осторожности, но аналитики Bernstein уверены, что текущее снижение – это всего лишь временная коррекция перед новым витком роста. Представители этой компании пишут, что к концу 2025 за 1 ВТС будут давать 200 тысяч долларов. Важным условием считается снижение геополитической напряжённости. Например, если конфликт в Украине удастся завершить в 2025, то это станет важным драйвером роста криптовалют. Ну а если мирные инициативы не будут реализованы в 2025, то пик цикла сдвигается на 2026 год.

Таким образом, рынок оказался в зоне турбулентности: с одной стороны, отток ликвидности и ослабление спроса могут подтолкнуть BTC к новым минимумам. С другой – агрессивное накопление со стороны Китов может стать тем фактором, который изменит динамику рынка и приведёт его к новым высотам. Какой сценарий возьмёт верх предсказать сложно. В данном случае ясно одно, рано или поздно Bitcoin подорожает, а аналитики советуют не продавать все накопления с огромным минусом.