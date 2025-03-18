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Bublik1
Люди научились говорить 135 000 лет назад, а речь стала самым молодым видом коммуникации на Земле
Ещё до того, как первые представители вида Homo sapiens научились говорить простые фразы, животные на нашей планете использовали сложные виды для коммуникации в рамках своего вида

Сегодня на нашей планете существует более 7000 языков. Многие из них практически не используются или считаются «мёртвыми». Но важно даже не это, ведь такое разнообразие долгое время вызывало у учёных массу вопросов. Некоторые языки настолько сильно отличаются от других, что кажется, будто носители их прибыли с другой планеты. Похоже, всё не так очевидно, ведь сегодня учёные уверены, что все языки ведут свою историю от одного древнего предка. Согласно новому исследованию, это лингвистическое генеалогическое древо сформировалось ещё до того, как Homo sapiens разделились на отдельные популяции около 135 000 лет назад. Примерно 100 000 лет назад язык уже прочно вошёл в повседневную жизнь людей. Это можно проследить по археологическим находкам, свидетельствующим о символическом выражении через украшения, резьбу и гравировки.

По словам исследователей, абсолютно все языки так или иначе связаны между собой, что кажется просто невероятным и вызывает удивление. Согласно мнению ведущих лингвистов, впервые популяция владеющих языковыми навыками людей появилась примерно 135 тысяч лет назад. Это значит, что в том или ином виде говорить Homo sapiens могли уже тогда. Исследовательская группа изучила научную литературу и нашла 15 независимых исследований, которые подтвердили эту гипотезу, несмотря на различные методики анализа. Генетические исследования, включая полное секвенирование генома, изучение Y-хромосомы и митохондриальной ДНК, показывают, что расхождение первых популяций Homo sapiens действительно произошло в этот период. Один из главных выводов, к которому удалось прийти, звучит следующим образом: если бы язык возник позже, мы могли бы обнаружить человеческие группы, которые до сих пор обходятся без слов, либо используют совершенно иной способ коммуникации. На эту тему мы поговорим немного ниже, но пока остановимся на результатах исследования. Учёные отмечают, что даже затерянные на отдалённых островах племена используют основные буквы алфавита, хотя и сами не осознают этого. У некоторых племён сформировались и другие средства для коммуникации, но язык остаётся основным, объединяя людей по всей планете невидимыми нитями.

Учёные уверены, что между зарождением речи и её активным отражением в археологических артефактах прошёл определённый промежуток времени. Именно язык мог стать тем ключевым фактором, который повлиял на развитие характерных черт человеческого поведения: от сложных символических рисунков до ритуальных захоронений. До этого подобные проявления были редкостью и носили случайный характер. Фактически, именно язык дал толчок к развитию культуры. Кроме того, благодаря языку наш вид стал способен передавать и хранить знания. Людям больше не требовалось познавать всё на собственном опыте. Это открыло дорогу к творчеству, а также позволило преуспеть в создании сложных предметов, включая посуду, предметы для охоты, собирания и выращивания различных растений. Лингвисты считают, что язык позволил людям обучаться друг у друга, обмениваться знаниями и создавать новаторские идеи, а первые находки такого рода имеют возраст примерно 100 000 лет. Что интересно, не все учёные согласны с такой точкой зрения. Некоторые археологи считают, что изменения в поведении Homo sapiens происходили постепенно, а язык играл в этом лишь вспомогательную роль. Развитие более сложных социальных структур и эксперименты с новыми материалами могли способствовать этим изменениям не меньше, чем способность к речи. Кроме того, лингвистические навыки не являются исключительной чертой человека, ведь подобные элементы коммуникации встречаются у многих животных. И всё же, использование сложных символов, метафор и абстрактных понятий по-прежнему остаётся уникальной особенностью Homo sapiens.

Подобные исследования не только направлены на изучение истории нашего вида, но и обладают потенциалом для понимания лингвистических особенностей иных цивилизаций. Неясно, сколько ещё пройдёт времени, пока человечество сможет отправиться к другим планетам, но изучение коммуникации разумных видов во Вселенной вызывает живой интерес в научном сообществе. В целом, когда речь заходит о внеземных цивилизациях, многие представляют себе гуманоидов, говорящих на неизвестном языке. Похоже, реальные способы общения могут быть куда более экзотическими. Давайте рассмотрим несколько возможных вариантов, основанных на научных гипотезах. 

  • Жестовый язык и движения тела. Если инопланетные существа обладают конечностями, они могут использовать язык жестов. У нас на Земле похожий способ общения есть у людей (жестовые языки), а также у животных, например, у осьминогов, которые меняют положение своих щупалец для передачи сигналов. В условиях сильного шума или плотной атмосферы такой способ коммуникации может оказаться предпочтительным.   
  • Химическая передача информации. Некоторые земные насекомые, такие как муравьи, используют химические вещества (феромоны) для передачи сообщений. Если инопланетные существа эволюционировали в среде с густыми облаками газа или в воде, они могут «разговаривать» с помощью химических соединений, передавая запахи или даже изменяя состав окружающей среды.  
  • Световые сигналы. Глубоководные обитатели Земли, например, рыбы-удильщики, используют биолюминесценцию для общения. В инопланетной цивилизации, особенно если она развилась в тёмных условиях, например, на планетах без атмосферы, разумные существа могут использовать вспышки света или смену цвета тела для передачи сложных сообщений.  
  • Звуковые волны и инфразвук. Некоторые земные животные, такие как киты и слоны, используют инфразвук, который не слышен человеческому уху, но распространяется на большие расстояния. В инопланетной среде, особенно в плотной атмосфере или под водой, существа могут общаться с помощью низкочастотных вибраций или даже ультразвука.   
  • Электромагнитная передача. На Земле существуют виды, способные генерировать и улавливать электрические сигналы, например, электрические угри. Развитая цивилизация с такими возможностями могла бы использовать электромагнитные волны для общения без слов и звуков, передавая мысли напрямую друг другу.  
  • Тактильная коммуникация. Некоторые виды животных передают информацию через прикосновения. Так, пчёлы «танцуют», указывая направление к пище. Инопланетяне, особенно если у них развита чувствительность кожи или нервных окончаний, могли бы передавать данные через прикосновения, меняя давление, температуру или даже структуру поверхности своего тела.  
  • Квантовая передача информации. Хотя это пока лишь теория, но если инопланетные существа обладают высокоразвитой физикой, они могут использовать явления квантовой запутанности для мгновенной передачи информации на огромные расстояния. Такой способ коммуникации был бы не только молниеносным, но и совершенно недоступным для перехвата.  

И это далеко не все возможности, ну а учёные отмечают, что даже находясь на Земле мы видим множество различных способов для коммуникации. Удивительно, что наш вид выбрал именно речь, ну а последние достижения науки указывают на то, что привычка говорить появилась у Homo sapiens относительно недавно. При этом все указанные выше виды коммуникации имеют древние корни, тогда как речь может считаться самым молодым способом и присуща только людям. 

#наука #интересное
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