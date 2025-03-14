Благодаря новому открытию мы знаем, что у Сатурна как минимум 274 естественных луны

Всем известно, что у нашей планеты есть всего один естественный спутник. Что же, в Солнечной системе встречаются планеты, количество лун которых поражает воображение. Ещё несколько лет назад считалось, что рекордсменом является Юпитер, который может похвастать 95-ю естественными спутниками. Вот только совсем недавно гонка за титул планеты с наибольшим количеством спутников в Солнечной системе подошла к драматическому финишу. Сатурн, некогда уступавший Юпитеру, теперь официально закрепил за собой первенство. Исследователи обнаружили 128 новых лун, что довело их общее количество до рекордных 274. Юпитер благополучно переместился на второе место, что стало для многих астрономов настоящим сюрпризом.

На самом деле первые подозрения о возможном существовании множества небольших спутников у Сатурна появилась в период с 2019 по 2021 годы. Тогда учёные идентифицировали 62 новых объекта, предположительно являвшихся лунами, но так и не смогли прийти к окончательным выводам. Статус объектов завис в воздухе, что делало ситуацию крайне неопределённой. В какой-то момент астроном Эдвард Эштон из Академии Синция в Тайване вместе с коллегами продолжил наблюдения, возвращаясь к тем же участкам неба три месяца подряд в 2023 году. Такой метод позволил подтвердить существование множества небольших лун, вращающихся вокруг газового гиганта. В итоге учёные смогли идентифицировать не только указанные выше 62, а ещё дополнительные 128 ранее неизвестных объектов, каждый из которых принадлежит к классу естественных спутников.

Астрономы шутят, что даже если фанаты Юпитера и вернутся в гонку, то вряд ли смогут изменить ситуацию, ведь сегодня Сатурн ушёл вперёд с огромным отрывом. Исследователи отмечают, что с определением тех или иных объектов возникали проблемы, поскольку многие из спутников далеки от идеальных сфер и вообще не похожи на нашу Луну. Большинство из обнаруженных тел представляет собой крошечные, неровные, картофелеобразные камни диаметром всего несколько километров. Такие луны классифицируются как нерегулярные: они имеют вытянутые и хаотичные орбиты, зачастую движутся в ретроградном направлении (против вращения Сатурна) и расположены за пределами его знаменитых колец. Учёные предполагают, что многие из этих спутников сформировались после столкновения крупных астероидов или даже карликовых планет, которые миллионы лет назад были захвачены гравитацией Сатурна. Не исключена и другая версия, согласно которой ранее существовали более крупные луны, которые в какой-то момент разрушились в результате столкновений, что привело к появлению десятков мелких спутников.

Судя по представленным данным, одно из таких катастрофических столкновений могло произойти всего 100 миллионов лет назад. В масштабах космоса – это всего лишь мгновение, а значит древние существа на нашей планете стали свидетелями описываемых выше событий. Следы массовых столкновений учёные находят в так называемой «скандинавской» группе лун Сатурна. Эти спутники имеют ретроградные орбиты и сильно наклонены к экваториальной плоскости планеты, что указывает на их общее происхождение. Подобные группы лун есть и у Юпитера, но они не так многочисленны. Это свидетельствует о том, что у Сатурна могли быть более динамичные процессы разрушения и формирования спутников. Возможно, мощное столкновение привело к образованию целого роя небольших лун, которые мы наблюдаем сегодня.

Добавим, что Сатурн славится не только своими многочисленными лунам, но и уникальными характеристиками. Его кольца остаются одной из главных загадок астрономии. Астрономы до сих пор спорят, являются ли кольца относительно молодыми или же существуют с момента формирования планеты. Также у Сатурна есть необычные спутники, такие как Титан. Это единственная луна в Солнечной системе с плотной атмосферой и жидкими морями из углеводородов. Другой примечательный спутник – это Энцелад. Под его ледяной поверхностью в тысячи метров скрывается огромный океан, в котором потенциально могут существовать примитивные формы жизни. А загадочный Япет выделяется своей странной расцветкой: одна его половина чёрная, как уголь, а другая светлая, чем сильно напоминает снег в горных районах Земли. Исследователи уверены, что с ростом числа известных спутников Сатурна интерес к данной планете со стороны астрономов только усиливается. Космический телескоп Джеймс Уэбб и будущие миссии (например, Dragonfly, цель которой спутник Титан) обещают раскрыть новые тайны этой уникальной планеты. Возможно, ещё не совершённые открытия помогут нам лучше понять процессы формирования лун и динамику Солнечной системы в целом. Но как бы там ни было, но уже очевидно, что Юпитер потерял звание планеты с самым большим количеством спутников в Солнечной системе. Судя по всему, новый титул у Сатурна уже не отнять.