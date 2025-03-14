Ну а пока Colorful устраивает гонку за шанс купить одну из трёх GeForce RTX 5080 по рекомендованной стоимости

Происходящие сегодня на рынке настольной графики события вызывают удивление у рядовых пользователей, которые не привыкли к пустым полкам на прилавках компьютерных магазинов. Купить видеокарту нового поколения по близкой к рекомендованной стоимости не выйдет, даже если вы проживаете в США, где традиционно количество предложений превышает все потребности геймеров. Видеокарт так мало, что даже перекупщикам не всегда удаётся их заполучить, ну а энтузиасты бьются за возможность купить GeForce RTX 5090 за 3 тысячи долларов. Абсурд, но именно так всё и происходит. Представители NVIDIA делают вид, что не понимают, что вообще происходит, явно пытаясь оправдаться в лице любителей видеоигр. Буквально вчера было опубликовано официальное заявление, согласно которому за несколько месяцев с момента релиза нового поколения настольной графики было выпущено в 2 раза больше готовых решений, чем за тот же период существования серии GeForce RTX 40. Эксперты и геймеры относятся к таким заявлениям скептически, ведь в таком случае остаётся только догадываться, куда пропали все видеокарты?

Возможно, их купили китайцы, которые днём и ночью обучают на них умные алгоритмы, а может Дженсен Хуанг припрятал до лучших времён большую часть своей продукции. Ответов на этот и другие подобные вопросы нет, ну а на фоне дефицита мы видим крайне странное поведение партнёров NVIDIA. Большая часть производителей видеокарт повысила рекомендованные цены, а в результате GeForce RTX 5090 торгуется за 2300-2500 долларов. На самом деле так дёшево новый флагман купить всё равно нельзя, но суть в том, что никакие рекомендации дядюшки Хуанга давно не соблюдаются. Любопытным перформансом отметилась Colorful. Если большая часть производителей старается не привлекать к себе внимания, то представители этой компании решили устроить акцию, в рамках которой позволят трём счастливчикам купить GeForce RTX 5080 по рекомендованной стоимости. Похоже, перед нами самая невероятная акция 2025 года, которую можно смело назвать актом невероятной щедрости и заботы о геймерах. Кстати, видеокарты по рекомендованной стоимости получат всего 3 счастливчика, но сама модель не будет дешёвой. Речь идёт о Colorful iGame Ultra, стартовая цена которой равна 1200 долларов и выше в зависимости от региона. Акция касается исключительно индийского рынка, но уже вызвала негодование у геймеров по всему миру.

Но оставим NVIDIA с её проблемами, ведь сегодня у нас есть крайне интересные новости из конкурирующего лагеря. По словам Дэвида Макафи, занимающего пост вице-президента AMD, первая партия настольной графики нового поколения была значительной, но видеокарт всё равно не хватило. Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 ХТ разбирали даже быстрее, чем горячие пирожки у вокзала, поэтому новинки быстро закончились. Макафи отметил, что его компания делает всё возможное для скорейшего решения данной проблемы. Якобы, производственные мощности будут становиться более значительными, позволяя утолить всё возрастающий спрос. При этом представитель красной команды признал, что многое зависит от других участников рынка. Главная задача AMD заключается в том, чтобы поставить партнёрам как можно больше графических чипов Navi 48. После этого производители занимаются выпуском видеокарт, а поставщики развозят готовую продукцию по всему миру. Далее идут ритейлеры, у которых также есть свои резоны, ну а проследить всю цепочку нет никакой возможности.

Ну а поскольку на рынке наблюдается острый дефицит игровой продукции, то цены растут, а некоторые участники цепочки самовольно повышают конечную стоимость видеокарт. Макафи признал, что решить данную проблему он сегодня не в состоянии, а единственный выход заключается в наращивании производства. Как только видеокарт в магазинах станет больше, чем желающих их приобрести, то проблема тут же сама сойдёт на нет. Производители снизят рекомендованные цены, а ритейлеры вынуждены будут отказаться от дополнительных процентов. Макафи не стал распространяться на эту тему, но в сети пишут о том, что практически по всему миру участники цепочки поставок завышают конечные цены на Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 ХТ. Например, в России купить более Radeon RX 9070 ХТ дешевле 100 000 рублей невозможно, ну а это намного дороже 600 долларов, которые за Radeon RX 9070 ХТ просят в США. Ну или могли бы просить, ведь и там такую видеокарту по рекомендованной стоимости не купить. Макафи добавил, что совсем скоро геймеры начнут ощущать улучшения, поскольку производство заметно увеличилось. Случится это не за один день, так как требуется скоординированная работа всех участников цепочки. Представитель AMD назвал релиз впечатляющим, обещая и дальше радовать рядовых любителей видеоигр. Кстати, уже в апреле в продажу поступит Radeon RX 9600, ну а NVIDIA готовит серию GeForce RTX 5060 из трёх видеокарт. Обычно данный сегмент получает больше видеокарт на старте, а значит цены в рознице действительно могут пойти вниз.