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Bublik1
Астрономы нашли объект в Млечном Пути, посылающий на Землю радиосигналы с частотой 125.5 минуты
Выяснилось, что сингал генерируют сразу два объекта, вращающихся на огромной скорости

Вселенная наполнена информацией. Сигналы испускают пульсары, сверхновые и обычные звёзды. Но иногда случается так, что учёные фиксируют крайне странные последовательности, ставящие исследователей в тупик. Известно, что уже достаточно давно из глубин космоса в нашу сторону летят загадочные сигналы. Долгое время разгадать эту тайну не удавалось, но не так давно астрономы выяснили, откуда они исходят. Группа исследователей под руководством Айрис де Рюйтер из Сиднейского университета обнаружила источник таинственных радиоволн, проносящихся через пространство-время каждые два часа. 

Оказалось, что необычные импульсы рождаются в двойной звёздной системе, расположенной в 1645 световых годах от Земли. Виновники космического «радиошторма» – это белый карлик и красный карлик, находящиеся на экстремально близкой орбите друг к другу. Их сближение вызывает столкновение магнитных полей, порождая мощные всплески радиоволн, которые фиксируют земные телескопы. Этот необычный источник получил обозначение ILT J110160.52+552119.62, или сокращённо ILT J1101+5521. Ранее учёные уже были знакомы с сильно намагниченными нейтронными звёздами (магнетарами), которые испускают радиоимпульсы с интервалами в несколько секунд. Но только теперь впервые удалось доказать, что источником долгопериодических радиосигналов могут быть двойные звёзды. Это открытие расширяет границы радиоастрономии и даёт новые возможности для изучения подобных явлений. 

История этого открытия началась с данных, собранных массивом радиотелескопов LOFAR. Де Рюйтер и её команда обнаружили сигналы, спрятанные в архивных записях. Оказалось, что первое зафиксированное излучение от ILT J1101+5521 датируется 2015 годом. Эти импульсы напоминали быстрые радиовсплески, похожие на мощные выбросы радиоволн, которые учёные связывают с активностью магнетаров. Но в этом случае сигнал сильно отличался от уже известного астрономам. Так, в отличие от быстрых радиовсплесков, которые длятся миллисекунды и видны даже за миллиарды световых лет, сигналы от ILT J1101+5521 были гораздо менее энергичными и появлялись с поразительной точностью каждые 125.5 минуты. Их средняя продолжительность достигала минуты, ну а ранее ничего подобного не фиксировалось. Чтобы разглядеть источник сигналов, астрономы использовали телескопы в Аризоне и Техасе. Оказалось, что перед ними не один объект, а сразу два: тусклая красная карликовая звезда и крошечный, но невероятно плотный белый карлик. Они кружат вокруг друг друга на столь малом расстоянии, что совершают полный оборот за каких-то два часа. И каждое такое сближение вызывает бурю в их магнитных полях, приводя к выбросу радиоволн.

По мнению специалистов, открытие имеет колоссальное значение для науки. До сих пор радиоимпульсы никогда не связывали с двойными звёздами. Теперь становится ясно: некоторые из загадочных радиосигналов, включая периодические быстрые радиовсплески, могут возникать в результате взаимодействий между звёздами-компаньонами. Возможно, магнетары, находящиеся в паре с массивными звёздами, могут генерировать ещё более мощные импульсы, объясняя странные всплески, рассеянные по всей Вселенной. Астрономы планируют и дальше изучать ILT J1101+5521, что в будущем позволить понять поведение этих звёздных пар. Учёные надеются получить больше данных об особенностях красного карлика и его белого спутника, но в этом случае потребуется помощь космических телескопов, включая Хаббл или Джеймс Уэбб. 

#космос #наука #интересное
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