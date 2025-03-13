Крупные производители просят Трампа одуматься, сделав исключение на определённые виды экспорта

Сегодня даже ведущие аналитики не могут предсказать, к чему приведут агрессивные действия Трампа в рамках стратегии давления на союзников и конкурентов с помощью пошлин. Известно, что Америка – это самый большой рынок на планете, а потеря его может стоить многим компаниям слишком дорого. Действующий президент открыто шантажирует соседей, указывая на несправедливость сложившегося мироустройства. Трамп отмечает, что многие страны по всему миру ставят продукцию, выпущенную в США в неравные условия, активно осваивая американский рынок с близкими к нулевым пошлинами. Отчасти такие заявления имеют под собой основания, но эксперты указывают и на другие аспекты международной торговли и отношений между странами и регионами.

Прежде всего США шли на уступки союзникам, таким образом покупая их лояльность. Янки были уступчивыми, открывая собственный рынок, но требовали взамен правильной политики. Например, расширение НАТО, включая присоединение к военному блоку и размещение баз с американскими солдатами на территории союзников. В итоге правительства по всему миру получали выгоду от торговли с США, имея значительный профицит, но всегда расплачивались молчаливым одобрением любых действий со стороны Белого дома. С годами зависимость становилась всё более явной, ну а многие политики в Европе давно растеряли последние признаки суверенитета. Сегодня Трамп указывает на сложившееся положение, упрекая союзников в нежелании открыть свои рынки. Президент прекрасно осознаёт, что разрушает хрупкий баланс. По его мнению, у союзников нет другого выхода, ну а заявление «Сделать Америку снова великой», подразумевают открытый грабёж Европы, Канады, Мексики и многих других государств.

Эксперты пишут, что торговые связи не исчерпываются исключительно поставками стали или продуктов питания. На самом деле нужно учитывать продажу программного обеспечения, включая игры, фильмы и другую развлекательную продукцию. Крупные магазины видеоигр платят налоги в США, ну а самые влиятельные поставщики ПО также находятся в Америке. Подобные вопросы вызывают широкие дискуссии, но проблема в том, что времени у многих компаний просто нет. Причина в том, что производство должно работать в режиме 24/7, ну а таможенные преграды Трампа часто ставят американские компании в тупик. Как стало известно, крупнейшие местные производители упакованных продуктов питания, включая Quaker Oats и Folgers Coffee, обратились к президенту США с просьбой о введении целевых исключений из тарифов на импорт. Речь идёт о таких продуктах, как какао и тропические фрукты, которые нудно покупать в других государствах. Новостью делятся журналисты Reuters, ранее ознакомившиеся с открытым письмом к Трампу.

Компании PepsiCo, Conagra и J.M. Smucker также просят не применять тарифные ограничения на ингредиенты, не имеющие альтернативных источников внутри страны. Это обращение, направленное Ассоциацией потребительских брендов, подчёркивает, что исключение определённых товаров из-под пошлин поможет защитить американских производителей и избежать дополнительных затрат, которые могут отразиться на потребителях. Проще говоря, если определённые товары не попадут в список исключений, то целый ряд продуктов питания в местных магазинах уже к началу апреля подорожает на 25-50%. В указанном выше письме перечислены ключевые импортные товары, жизненно важные для индустрии. В список входит: кофе, овёс, какао, специи, тропические фрукты, а также оловянная сталь, используемая в производстве упаковки и товаров для дома. Производители уверены, что исключения позволят им оставаться конкурентоспособными. Кроме того, такое решение пойдёт на пользу плану по снижению инфляции, ну а это уже дело государственной важности. Несмотря на то, что PepsiCo и Smucker пока не дали официальных комментариев по этому вопросу, представитель Conagra, (выпускающий популярный горячий шоколад Swiss Miss) заявил, что компания продолжает пересматривать свою цепочку поставок с учётом возможных изменений в торговой политике.

Напомним, таможенные тарифы в адрес Китая, Канады и Мексики пришлись на непростое время для американской индустрии потребительских товаров. Рост издержек на импортные ингредиенты может вынудить производителей повысить цены на продукцию, что только усложнит ситуацию для потребителей, уже столкнувшихся с двузначной инфляцией в последние годы. Вице-президент Ассоциации потребительских брендов Том Мадреки подчеркнул, что цель обращения состоит в том, чтобы инициировать обсуждение с администрацией Трампа о возможности введения практики исключений. По его мнению, торговые тарифы должны применяться стратегически, с учётом интересов производителей, а не только как инструмент защиты внутреннего рынка. В письме также упоминается бамбуковое волокно из Австралии, необходимое для производства абсорбирующих прокладок в подгузниках, которое невозможно заменить американскими аналогами. Среди компаний, которые могут пострадать от тарифов, также значатся Colgate-Palmolive и Edgewell. Производитель зубной пасты Colgate, имеющий производственные мощности в Мексике, ищет способы минимизировать последствия новых пошлин, но признает, что полностью избежать влияния торговых ограничений не удастся.

Главный директор по связям с инвесторами Colgate Джон Фочер заявил, что компания ожидает ощутимого воздействия не только от введённых пошлин, но и от возможных ответных мер со стороны торговых партнёров. Тем временем Edgewell, выпускающая солнцезащитные средства под брендом Banana Boat, уже принимает меры, договариваясь о фиксации цен у китайских поставщиков на сырье для солнцезащитных кремов до вступления тарифов в силу. Procter & Gamble также рассматривает возможность повышения цен на свою продукцию в связи с новыми торговыми барьерами. Эксперты пишут, что действия Трампа точно скажутся на доходах союзников, но первыми ударят по американским компаниям. Ну а поскольку миллиардеры не готовы нести издержки, то платить за всё придётся рядовым потребителям. Сегодня рейтинг одобрения Трампа находится на грани 50%. Красивые лозунги нравятся толпе, но что будет, когда цены на продукты поползут вверх? А ведь подорожает не только еда, но и косметика, включая зубную пасту и даже подгузники. Крайне сомнительно, чтобы всё это понравилось рядовым американцам.