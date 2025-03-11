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Bublik1
Фондовый рынок США потерял $4 триллиона, опасаясь последствий торговых войн с ключевыми союзниками
Ну а Трамп не намерен останавливаться на достигнутом и планирует дожать Европу, Канаду и Мексику

Многие эксперты пишут, что Трамп ведёт себя как слон в посудной лавке. Действия президента вызывают вопросы у экономистов и ставят глобальные рынки перед новыми вызовами. Кто-то пишет, что миру нужна перестройка, вот только происходящее сегодня точно не пойдёт на пользу большинству государств. Трамп ставит производителей по всему миру перед сложным выбором, создавая препятствия для ведения бизнеса.

Аналитики уверены, что легко не будет никому, на решения президента США сравнивают со взрывом ядерной бомбы в финансовом мире. Как в итоге поведут себя производители, пока неясно. Более полную картину мы получим через несколько лет, пока остаётся только наблюдать за происходящими на наших глазах событиями. Авторы Reuters относятся к действиям президента США с недоверием и отмечают, что политика Трампа стоила фондовому рынку 4 триллиона долларов. 

Так, после целого ряда заявлений и действий рынки оказались под давлением, поскольку торговая война не ослабевает. Всё это уже привело к массовой распродаже акций и уничтожило около 4 триллионов долларов рыночной стоимости с момента недавнего пика индекса S&P 500. Инвесторы встревожены возможным экономическим спадом, а неопределённость, связанная с новыми тарифами, лишь усугубила ситуацию.

Обострение торговых отношений с Канадой, Мексикой и Китаем создало дополнительную нестабильность для бизнеса и потребителей. Признаки тревоги ярко проявились на фондовом рынке: в понедельник индекс S&P 500 потерял 2.7%, что стало крупнейшим дневным падением в этом году. Индекс Nasdaq просел на 4%, что является самым значительным снижением с сентября 2022 года. Продолжение нисходящего тренда может привести к ещё более глубокому падению, приближая рынок к полноценной коррекции. При этом ситуация на рынке продолжает становиться всё менее стабильной. Если обратиться к цифрам, можно заметить, что с 19 февраля индекс S&P 500 потерял 8.6% от своего максимума, приближаясь к уровню коррекции в 10%. Технологический Nasdaq уже преодолел этот порог, зафиксировав более 10% падения от декабрьского максимума. В результате инвесторы стали массово пересматривать свои стратегии, опасаясь дальнейшего снижения стоимости активов. Аналитики пишут, что усиление тарифной войны с ключевыми партнёрами привело к пересмотру стратегий в корпоративных советах директоров и самым негативным образом повлияло на настроения на Уолл-стрит.

На этом фоне мы видим, что акции крупных компаний испытывают значительное давление. Например, ценные бумаги Delta Air Lines рухнули на 14% после пересмотра прогноза прибыли на первый квартал. Руководство компании связывает это с ростом экономической неопределённости. В то же время высокотехнологичный сектор пострадал особенно сильно: Apple и NVIDIA потеряли около 5%, а акции Tesla обвалились на 15%, сократив капитализацию компании сразу на 125 миллиардов долларов. Противники Илона Маска злорадствуют, а скептики уверяют, что автомобильный гигант продолжит терять капитализацию. В совокупности технологический сектор S&P 500 снизился на 4.3%, что стало одним из самых крупных единовременных падений за долгие годы. Дополнительную напряжённость на рынке создаёт неопределённость вокруг возможного частичного закрытия федерального правительства, поскольку законодатели пока не пришли к соглашению по финансированию. Также инвесторы ждут актуальных данных по инфляции, которые могут повлиять на решения ФРС. Опасения относительно перспектив американской экономики растут, что заметно отражается на снижении активности на технологическом рынке. 

В поисках тихой гавани крупные инвесторы переливают деньги в более стабильные секторы экономики. Таковыми считаются коммунальные услуги, которые показали положительную динамику, а доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4.22%. Но даже такой рост не смог компенсировать общего падения индексов, что говорит о серьёзных опасениях участников рынка. Аналитики полагают, что даже несмотря на такое сильное падение фондовый рынок остаётся переоценённым по сравнению с историческими показателями. Индекс S&P 500 по-прежнему торгуется выше своего среднесрочного коэффициента P/E, это значит, что американскую экономику ждут новые вызовы. С высокой вероятностью коррекция продолжится, а дальнейшее снижение до нижней границы исторического диапазона может привести индекс к отметке 5300 пунктов, что означает дополнительное падение на 5.5%.

Аналитики указывают на возрастающую нервозность среди инвесторов. В условиях неопределённости администрация Трампа продолжает разрушать долговременные союзы, не предлагая ничего взамен. Такие действия отпугивают партнёров, а многие союзники до сих пор не способны выработать единую стратегию. Заметно также, что хедж-фонды значительно сократили вложения в акции, реализовав активы на сотни миллиардов долларов, что стало рекордом за последние несколько лет. Это свидетельствует о растущей осторожности среди крупных игроков рынка, которые опасаются продолжения нисходящего тренда. По мнению аналитиков, ожидаемая программа Трампа по стимулированию роста через снижение налогов и дерегулирование изначально вызывала оптимизм. Вот только сегодня всё больше участников рынка полагает, что такой путь ни к чему хорошему не приведёт, а ответные меры со стороны союзников и вовсе грозят длительной рецессией.

И поскольку Трамп не собирается снижать градус напряжённости, то впереди нас ждут торговые войны, геополитические кризисы и многое из того, что инвесторы видят в самых страшных кошмарах. Как власти США планируют справляться со всеми этим вызовами, остаётся только догадываться. Америка пытается вынудить весь мир склонить голову и отдать и без того богатым США триллионы долларов. Многие аналитики уверены, что мир изменился, а новые центры силы не позволят Трампу реализовать его амбициозные планы.

#сша #аналитика #экономика #трамп
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