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Bublik1
Энтузиасты научили видеокарты AMD использовать технологию NVIDIA DLSS для прибавки fps в любой игре
Инструмент получил название OptiScaler и уже показал свою эффективность

Не секрет, что NVIDIA не только контролирует большую часть рынка настольной и профессиональной графики, но и фактически монополизировала целый ряд технологических направлений. За счёт того, что американская компания первой предложила методы использования видеокарт для обработки данных, конкуренты сталкиваются со значительными проблемами. Потребителям достаточно существующих инструментов, но монополия на рынке приводит к уродливым последствиям, свидетелями которых мы становимся прямо сейчас. Например, цены на всю продукцию NVIDIA продолжают увеличиваться, хотя никаких предпосылок к этому нет. Дженсен Хуан создал дефицит предложения, манипулируя рынком на своё усмотрение. При этом доступа конкурентам к актуальным инструментам нет и не предвидится, а в итоге действия зелёных становятся всё более агрессивными.

Попытки использовать инструментарий NVIDIA в продукции AMD успешно предпринимались и раньше. 

При этом энтузиасты доказали, что никаких проблем для создания кроссплатформенных аналогов нет, а главным препятствием на пути прогресса остаются деньги и влияние. Как вы могли слышать, не так давно в продажу поступили видеокарты NVIDIA и AMD, включающие четвёртое поколение технологий масштабирования. При этом дядюшка Хуанг, в свойственной ему манере умудрился договориться с огромным количеством разработчиков, а в целом алгоритмы DLSS всех актуальных поколения поддерживают в несколько раз больше игр, чем FSR 3 и FSR 4. Это очевидная несправедливость, которая играет против геймеров. Что любопытно, Лиза Су открыла доступ к программным модулям собственной технологии масштабирования, тогда как Дженсен Хуанг не готов делиться своими разработками с миром. Что ж, энтузиасты устали от несправедливости и решили взять дело в свои руки. В прессе пишут о любопытном инструменте под названием OptiScaler, который избавляет нас от жадности NVIDIA, открывая доступ к кроссплатформенным технологиям. 

Итак, если игра поддерживает DLSS 2, DLSS 3, DLSS 4 и даже XeSS (разработана Intel), то теперь она поддерживает и FSR 4. Как уже отмечалось выше, NVIDIA часто заключает эксклюзивные соглашения с разработчиками игр, вынуждая их интегрировать только собственные технологии. Таким образом конкуренты остаются за бортом, что снижает привлекательность видеокарт AMD и Intel. Справедливости ради отметим, что иногда точно также действует и Лиза Су, но места для манёвра у главы красных заметно меньше, а открытый код и поддержка видеокарт конкурентов снижает негативный эффект от подобных поступков. Что ж, если игра заточена под технологии масштабирования от дядюшки Хуанга, то OptiScaler становится мостом между продуктами разных компаний.

Разработчики пишут, что данный инструмент получает доступ к тонким настройкам, перенаправляя запросы таким образом, что система видит не видеокарту AMD и Intel, а продукцию NVIDIA.

  1. Shadow of the Tomb Raider (tested on DLSS inputs);
  2. Ghost of Tsushima (tested on FSR3 input);
  3. Uncharted: Legacy of Thieves Collection (tested on DLSS inputs);
  4. Senua's Saga: Hellblade 2 (tested on DLSS input);
  5. Baldur's Gate 3 (tested on DLSS input, need to use DX11 .exe. Arguably not worth due to lower performance than Vulkan w/o upscaler during tests);
  6. Control;
  7. Hitman: World of Assassination (Use DLSS or XeSS);
  8. Black Myth: Wukong;
  9. Dragon's Dogma II (set FGType=nofg);
  10. Tokyo Xtreme Racer (tested on DLSS inputs);
  11. Lies of P (tested on DLSS input);
  12. Silent Hill 2 Remake (tested on DLSS inputs);
  13. Cyberpunk 2077 (Need to use FSR or XeSS inputs, Crashes on Windows 10);
  14. Kingdom Come: Deliverance II;
  15. Atomic Heart (tested on DLSS Input);
  16. Red Dead Redemption 2 (use DX12);
  17. The Witcher 3 Next Gen (tested on XeSS inputs);
  18. Horizon Zero Dawn Remastered;
  19. Jusant (DLSS inputs);
  20. Final Fantasy VII Rebirth (tested on DLSS Input);
  21. Deep Rock Galactic (tested on DLSS Input);
  22. Avowed (tested on DLSS input).

Проще говоря, инструмент ломает границы между графическими чипами различных производителей, делая DLSS, XeSS и FSR действительно эффективными. Сама игра будет думать, что у геймера стоит видеокарта GeForce RTX, позволяя увеличить количество кадров программным путём. Выше вы можете увидеть список игр, на которых OptiScaler уже был протестирован. Разработчики пишут, что препятствий для интеграции данного инструмента в игры нет, обещая предоставить больше данных чуть позднее.

В качестве примера приводятся тесты Radeon RX 9070 XT в Cyberpunk 2077. Игра изначально не поддерживает FSR 4 и даже FSR 3, но благодаря OptiScaler позволяет выжать из указанной выше видеокарты больше 60 кадров в секунду в разрешении 2К на максимальных настройках графики. Важно заметить, что никакой деградации картинки не наблюдается. Изображение выглядит точно так же, как если бы игра запускалась с видеокартой NVIDIA.

Очевидно, что игры, в которых реализована поддержка немного устаревших версий DLSS, не будут генерировать слишком много кадров в секунду, но есть вопросы, на которые разработчики OptiScaler пока не отвечают. Если вы внимательно читали новости, то должны были слышать о том, что DLSS 4 умеет генерировать сразу три виртуальных кадра на один реальный. FSR 4 совершила большой скачок, но движение наблюдается только в плане улучшения картинки, тогда как получить больше 1 виртуального fps на один реальный не выйдет. Было бы любопытно узнать, можно ли с видеокартой типа Radeon RX 9070 XT обмануть систему и сделать так, чтобы игра начала работать с наиболее агрессивными сценариями DLSS 4. Время покажет, а пока остаётся надеяться на то, что NVIDIA не запретит новый инструмент, лишив геймеров права выбора.

Как уже отмечалось выше, чаще всего желание Дженсена Хуанга играет против прогресса и рынка настольной графики. Если вы обратите внимание на изображение выше, то сможете заметить, что OptiScaler работает и в обратном направлении, а значит на выходе можно получить любую из трёх технологий, не ставя геймеров перед сложным выбором. Теперь, если видеокарта слабая, то не нужно думать о сопутствующих технологиях, ведь важна только скорость, а не поддержка приплаченных алгоритмов. 


#amd #nvidia #видеокарты #optiscaler
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