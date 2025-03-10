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Bublik1
Reuters: пальмовое масло дорожает, что толкает цены на продукты питания и косметику вверх
Аналитики отмечают, что мы сталкиваемся с долговременными проблемами дефицита пальмового масла

Пальмовое масло используется повсеместно: в пищевой промышленности, косметике, моющих средствах и даже в производстве фритюрных жиров. Оно занимает более половины мирового рынка растительных масел и особенно востребовано в развивающихся странах. Например, Индия является крупнейшим рынком данной продукции, поскольку пищевые и промышленные стандарты здесь заметно ниже, чем в Европе. Эксперты отмечают, что в Европе также активно используют пальмовое масло, но только в обработанном виде, исключающем опасные соединения. Долгое время рынок пальмового масла находился на подъёме, но происходящие сегодня изменения грозят нарушить логистические цепочки, создавая дефицит на мировых рынках. Это приведёт к значительному росту цен на продукты питания, косметику и в целом негативно скажется на рядовых потребителях. По данным Reuters, причин здесь несколько. Прежде всего производство замедлилось, но есть и другая, ведь власти Индонезии стали использовать больше масла для производства биодизеля.

Аналитики пишут, что цены на растительное масло могут надолго закрепиться на высоких уровнях, а пока поставщики не предлагают никаких эффективных решений. Напомним, именно Индонезия остаётся крупнейшим производителем данного вида масла на планете, а рынок уже ощущает последствия принимаемых сегодня решений. Эксперты пишут, что эпоха, когда пальмовое масло продавалось с дисконтом в 400 долларов за тонну, ушла в прошлое. До тех пор, пока Индонезия делает ставку на биодизель, пальмовое масло будет дорогим, подталкивая к росту и другие виды масел. Действительно, пальмовое масло, традиционно более доступное по сравнению с соевым или подсолнечным, в последнее время торгуется с премией из-за снижения объёмов производства и возросшего спроса на биотопливо.

Напомним, в 2024 году правительство Индонезии повысило долю содержания пальмового масла в биодизельном топливе до 40% и рассматривает возможность увеличения до 50% к 2026 году. Кроме того, в стране обсуждают внедрение 3% смеси для реактивного топлива, что позволит снизить зависимость от импорта нефтепродуктов. По данным крупнейшей ассоциации производителей пальмового масла GAPKI, такие меры приведут к падению экспорта до 20 миллионов метрических тонн к 2030 году. Если обратиться к реальным цифрам, то это на 30% меньше, чем было получено в 2024 году (29.5 миллиона тонн). Уже сейчас заметно, что решения Джакарты стали драйвером для стремительного подорожания пальмового масло. А ведь недавно из-за наводнений в Малайзии производство сильно пострадало, что несомненно окажет влияние на мировой рынок. В Индии сырое пальмовое масло (CPO) в последние полгода продаётся дороже соевого, иногда превышая его стоимость на 100 долларов за тонну. Ещё в 2022 году пальмовое масло стоило на 400 долларов дешевле. На прошлой неделе индийским покупателям пришлось платить 1185 долларов за тонну CPO, тогда как в 2019 году цена составляла всего 500 долларов.

По мнению аналитиков, высокие цены на пальмовое масло грозят усилением инфляции в странах, которые зависят от этого сырья, а также в регионах, где активно используются соевое, подсолнечное и рапсовое масла. Производство пальмового масла в Индонезии и Малайзии удваивалось каждые 10 лет с 1980-х годов, но в последние годы замедлилось. В Малайзии оно застопорилось из-за нехватки земли для новых плантаций и медленного процесса пересадки деревьев. Индонезия столкнулась с проблемами из-за опасений по поводу вырубки лесов и нежелания фермеров вкладываться в пересадку старых деревьев, что приводит к снижению урожайности. По данным Oil World, с 2020 года темпы роста производства пальмового масла сократились до 1% в год, а в ближайшее десятилетие этот показатель может составить только 1.3 миллиона тонн ежегодно. Это меньше половины среднегодового роста в 2.9 миллиона тонн в период с 2010 по 2020 годы. Дополнительное давление оказывают нехватка рабочей силы, старение плантаций и распространение грибка Ganoderma, который также снижает урожайность.

Кроме того, масличные пальмы начинают снижать продуктивность после 20 лет жизни, а через 25 лет их необходимо пересаживать. Мало того, новый урожай появляется только через 3-4 года, что делает этот процесс экономически невыгодным для фермеров. В 2024 году Малайзия пересадила всего 114 000 гектаров плантаций (около 2% от общей площади), хотя целевой уровень составляет 4-5% в год. В Индонезии пересадка также идёт медленно, из-за чего урожайность падает. Известно, что за последнее десятилетие она снизилась на 11.4% (до 3.42 тонн с гектара). Даже тот факт, что производство пальмового масла в других странах (Колумбии, Эквадоре, Кот-д'Ивуаре и Нигерии) увеличивается, не способен компенсировать растущий спрос, особенно в секторе биотоплива. Эксперты призывают власти Индонезии отменить запрет на посадку новых плантаций, действующий с 2018 года. Высокие цены на пальмовое масло уже вынуждают потребителей искать альтернативы. По словам генерального директора SD Guthrie International Шаримана Алвани Мохамеда Нордина, промышленные покупатели снижают объёмы закупок, а потребители переходят на другие масла. Проблема ещё и в том, что такой процесс приводит к росту цен на соевое и подсолнечное масло. Производители утверждают, что запасы альтернативных масел слишком низкие, поэтому перекрыть дефицит пальмового масла не удастся. Как уже отмечалось выше, всё это неизбежно скажется на миллиардах потребителей в развивающихся странах и вынудит производителей адаптироваться к новой реальности. На самом деле цены на продукты, в том или ином виде содержащие пальмовое масло, увеличатся в Европе и США, но покупательская способность населения там выше. 

#аналитика #рынок #пальмовое масло
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