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Bublik1
3.5 миллиарда лет назад на Землю упал гигантский метеорит, немногим уступающий знаменитому Чикшулубу
Учёные полагают, что на Земле есть и другие следы падения метеоритов на заре зарождения нашей планеты

Около 66 миллионов лет назад Земля столкнулась с космической глыбой, которая положила конец эпохе динозавров. Гигантский астероид, размером примерно 10-15 километров, врезался в район современной Мексики, оставив после себя кратер Чикшулуб. Удар вызвал цепочку катастрофических событий: огненные шторма, землетрясения, мегацунами и долгую ядерную зиму, когда солнце скрылось за завесой пепла и пыли. Динозавры, царившие на планете более 160 миллионов лет, исчезли, уступив место новым хозяевам Земли. Это событие позволило млекопитающим выйти из тени и заложило основы для появления нашей цивилизации. На самом деле это ещё не конец истории, ведь Земля и сегодня остаётся мишенью для астероидов. Да, крупные удары случаются редко, но вероятность того, что нечто подобное повторится, никогда не была равна нулю. Учёные внимательно следят за околоземными объектами и даже разрабатывают способы защиты – например, методы отклонения астероидов. Но если история нас чему-то и учит, так это тому, что космос – штука непредсказуемая.

По данным исследователей, крупные астроиды падали на нашу планету и раньше, а сегодня появились доказательства озвученных ранее теорий. Группа археологов сделала сенсационное открытие, ведь в регионе Пилбара (Западная Австралия) был обнаружен древнейший метеоритный кратер, возраст которого составляет 3.5 миллиарда лет. Этот кратер оказался старше всех известных более чем на миллиард лет, что делает его уникальным свидетельством ранней истории нашей планеты. Его обнаружение может изменить представления учёных о формировании первых континентов и ранних геологических процессах Земли. Известно, что древние породы, образовавшиеся более трёх миллиардов лет назад, лежат в основе современных континентов. Несмотря на это их происхождение остаётся предметом научных споров. Геологи озвучивают несколько гипотез: одни считают, что континентальная кора формировалась под воздействием горячих магматических потоков, поднимавшихся из недр планеты. Другие предполагают, что процесс шёл по аналогии с современной тектоникой плит. 

Новое открытие подтверждает третью версию: континенты могли зародиться и начать двигаться благодаря мощным ударам метеоритов, которые принесли достаточное количество энергии для формирования земной коры. Такая гипотеза не нова, ведь ещё несколько лет назад учёные опубликовали работу, в которой предположили, что древние континенты могли возникнуть в результате столкновений Земли с крупными метеоритами, диаметром в несколько километров. Энергия таких ударов была способна растопить огромные объёмы породы и привести к образованию крупных сгустков вулканического материала. Со временем эти сгустки стали основой для континентальной коры. Вот только до недавнего времени никаких реальных доказательств подобным событиям не было. Требовались точные данные, поскольку у учёных были лишь результаты анализа химического состава крошечных кристаллов циркона. Нужны были факты, которые можно было бы увидеть невооружённым глазом. Что же, в 2021 году исследовательская экспедиция отправилась в Пилбару в поисках следов древнего удара. Геологи сосредоточились на необычном слое пород, известном как Antarctic Creek Member. Этот слой, толщиной около 20 метров, находится между километровыми залежами базальтовой лавы и содержит сферулы – капли застывшего расплава, выброшенные при столкновении. Такие сферулы могли быть разнесены по всей планете, поэтому учёным требовалось найти непосредственные признаки удара.

Решающим доказательством озвученной выше теории стали конусы разлома, представляющие собой уникальные геологические структуры, которые образуются только при метеоритных ударах. Удивительно, но уже спустя час поисков исследователи наткнулись на них. Оказалось, что они находятся прямо в центре предполагаемого кратера. Это означало, что учёные буквально стояли на дне одного из древнейших следов падения метеорита на нашей планете. Дополнительные исследования, проведённые в 2024 году, подтвердили возраст кратера. Конусы разлома были обнаружены повсюду (на большей части пород Antarctic Creek Member), а некоторые из них удалось обнаружить на сотни метров вглубь каменистого ландшафта Пилбары. Данные показали, что над слоем с конусами обломков залегает толстый слой базальта без признаков удара, что указывает на возраст падения крупного метеорита примерно 3.5 миллиарда лет назад. Кратер не только установил новый рекорд, но и придал вес гипотезе о том, что метеоритные удары сыграли ключевую роль в формировании первых континентов. Если эти процессы действительно происходили на заре истории Земли, то аналогичные явления могли влиять и на другие планеты.

Исследователи не исключают, что на ранних стадиях формирования Земли она часто становилась мишенью для крупных космических тел. Не исключено, что на других концах планеты скрываются и другие кратеры, ожидающие своего обнаружения. Их изучение поможет глубже понять процессы формирования нашей планеты, а также выявить роль гигантских столкновений в зарождении жизни. Остаётся только один вопрос: сколько ещё подобных кратеров скрывается под поверхностью Земли? Похоже, ответы нам предстоит получить в ближайшие несколько лет, поскольку археологи настроены решительно. 

#космос #наука #интересное #метеориты
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