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Bublik1
NASA отключает ещё один ключевой инструмент на космическом зонде «Вояджер-2»
Если этого не сделать, то энергия на борту быстро закончится

Осенью 1977 года в космос отправились два автоматических аппарата, которым предстояло открыть для человечества дальние рубежи Солнечной системы. Тогда никто не мог и представить, что «Вояджер-1» и «Вояджер-2» не только выполнят основную миссию, но и продолжат путешествие, став первыми искусственными аппаратами, вышедшими за пределы границы гелиопаузы. Речь и условной границе, которая формирует внутреннее пространство Солнечной системы. Сегодня оба устройства продолжают уходить всё дальше от нашей планеты, устремляясь в бескрайние просторы межзвёздного пространства. К сожалению, даже самые долговечные аппараты не могут работать вечно. Как стало известно, пытаясь сохранить драгоценную энергию и продлить работу «Вояджера-2», инженеры NASA приняли решение отключить ещё один научный модуль.

Напомним, в октябре 2024 года NASA уже отключило плазменный спектрометр «Вояджера-2», ну а 24 марта 2025 года прекратит работу прибор низкоэнергетических заряженных частиц (LECP). После его отключения на борту останутся три активных инструмента: трёхосный феррозондовый магнитометр (MAG), подсистема космических лучей (CRS) и подсистема плазменных волн (PWS). Эти приборы продолжают собирать ценные сведения о пространстве вне Солнечной системы. MAG измеряет напряжённость межзвёздных магнитных полей и их взаимодействие с магнитным полем Солнца. CRS позволяет изучать состав, энергию и распространение космических лучей, а PWS анализирует плотность электронов в межзвёздной плазме, помогая понять структуру и динамику гелиопаузы. Учёные пишут, что особого выбора у них не было. Если не начать отключать приборы сейчас, то через несколько месяцев миссия завершится, поскольку энергии на борту осталось совсем мало. В итоге приходится чем-то жертвовать, продлевая полёт космических путешественников. 

Представители NASA отмечают, что оба аппарата используют радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи), работающие на плутонии-238. При запуске внутри находилось около 13.5 килограмма этого изотопа. Спустя 50 лет в ходе активного радиоактивного распада выходная мощность генераторов сильно снизилась. Сегодня инженерам приходится тщательно распределять оставшуюся энергию, постепенно отключая научные инструменты, чтобы аппараты могли работать как можно дольше. Удивительно в данном случае ещё и то, что все указанные выше приборы продолжают функционировать в штатном режиме. Это говорит о том, что уже 50 лет назад человечество обладало технологиями, позволяющими отправить в далёкий космос долговременные исследовательские миссии. С тех пор мы продвинулись в технологическом плане, ну а новым исследованиям сильно мешают разногласия между странами и нежелание властей инвестировать в изучение космоса. 

Сотрудники американского космического агентства пишут, что прибор LECP действительно находится в полностью рабочем состоянии. Долгое время этот инструмент изучал динамику солнечного ветра и заряженные частицы. В ходе миссии его шаговый двигатель совершил более 8.5 миллиона поворотов, хотя изначально тестировался лишь на 500 000. Ну а долговечность таких систем позволяет надеяться на то, что в будущем человечество заявит о себе, как о расе покорителей космоса, способной решить внутренние конфликты, терзающие планету тысячи лет. Ну а пока LECP продолжит собирать важную информацию о межзвёздной среде. Этот инструмент позволяет исследователям понять, как частицы ведут себя за пределами гелиосферы и как они взаимодействуют с межзвёздной средой. Данные, полученные за последние годы, уже привели к уточнению модели строения границы Солнечной системы и процессов, происходящих за её пределами.

В будущем NASA планирует отключить ещё несколько инструментов. В 2026 году будет выключен CRS на «Вояджере-2», а затем начнётся отключение оставшихся систем. Специалисты надеются, что благодаря грамотному управлению энергоресурсами аппараты смогут продолжать свою работу ещё 5 или даже 10 лет. Точных данных нет, а значит остаётся только надеяться на долговечность старых технологий. Кстати, оба аппарата несут на борту знаменитые золотые пластинки с посланиями для внеземных цивилизаций. Эти записи содержат музыку, приветствия на десятках языков и звуки Земли, создавая своего рода «капсулу времени» для будущих поколений. Хотя аппараты уходят всё дальше от нас, но их миссия продолжает вдохновлять учёных и исследователей. Рано или поздно топливо на борту окончится, что сделает передачу сигналов невозможно. Но даже тогда «Вояджеры» продолжать свою миссию, унося в далёкий космос последние нашей цивилизации. 

#космос #nasa #интересное #вояджер-2
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