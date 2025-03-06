Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Какие химические соединения встречаются в обычной газировке, и почему так важно читать этикетку
Обычная газировка содержит массу опасных химических соединений, многие из которых запрещены в ЕС и других странах

Газировка – это не просто вкусный напиток, но и целая химическая лаборатория в небольшой бутылке. На самом деле многие современные продукты пестрят целым букетом химических соединений, но чаще всего сладкая вода с газом намного превосходит даже наиболее агрессивные ингредиенты, содержащиеся в колбасе, выпечке и других продовольственных товарах. Медики рекомендуют снизить количество употребляемых газированных сладких напитков до минимума, либо вовсе от них отказаться. Причин множество, а сегодня мы изучим некоторые из них. 

  • Фосфорная кислота. Один из самых коварных компонентов в составе колы и многих других газировок. Фосфорная кислота добавляется для усиления вкуса и продления срока хранения. Проблема в том, что фосфорная кислота вымывает кальций из костей, увеличивая риск остеопороза и проблем с зубами.  
  • Аспартам и другие искусственные подсластители. Диетические газировки позиционируются как здоровая альтернатива, но на самом деле содержат искусственные заменители сахара, такие как аспартам, сукралоза и ацесульфам K. Они могут вызывать головные боли, негативно влиять на обмен веществ и даже повышать риск развития диабета. Казалось бы, нет сахара – нет проблем, но влияние искусственных заменителей на организм может оказаться даже более разрушительным. 
  • Бензоат натрия (E211). Консервант, который предотвращает рост бактерий и грибков. Звучит неплохо, но есть нюанс: при взаимодействии с аскорбиновой кислотой (витамин C) бензоат натрия может превращаться в бензол, ну а это вещество непосредственно связанное с развитием рака.  
  • Красители (например, карамель IV, E150d). Популярный карамельный краситель, который придаёт напитку насыщенный коричневый цвет, содержит соединения, способные повышать риск гипертонии и даже онкологических заболеваний. Особенно это касается варианта E150d, который получают с применением аммиака.   
  • Углекислый газ. Сам по себе углекислый газ не токсичен, но его избыток в организме может вызывать вздутие, изжогу и даже негативно сказываться на кислотно-щелочном балансе желудка.  

Многие газированные напитки, которые свободно продаются в рознице (особенно имеющие цитрусовый вкус), содержат бромированное растительное масло (BVO), которое используется для стабилизации вкусовых добавок. Известно, что бром накапливается в организме и может приводить к проблемам с памятью, нервной системой и кожей. Власти некоторых стран уже запретили некоторые из указанных выше химических соединений, но до наведения порядка в данной сфере ещё далеко. Например, указанное выше BVO было запрещено в США совсем недавно, но на российских прилавках этот компонент остаётся неизменным спутником газированных напитков. Давайте разберёмся с сутью вопроса, и почему контроль со стороны государства так важен. В июле 2024 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) официально исключило BVO из списка разрешённых добавок. Ключевую роль в этом сыграли недавние токсикологические исследования, подтвердившие, что соединение может накапливаться в организме и негативно влиять на функцию щитовидной железы. Удивительно, но BVO использовалось в качестве эмульгатора с 1930-х годов, помогая цитрусовым ароматизаторам равномерно распределяться в напитке, не поднимаясь на поверхность. Это стало возможным благодаря добавлению атомов брома к растительным жирам, что делало масло плотнее и устойчивее в жидкостях.

Учёные уже давно говорят о том, что BVO способно оказывать негативное влияние на здоровье человека, но лоббисты в структурах власти делают своё дело. В большинстве стран указанные выше добавки разрешены, ну а в США BVO больше не будет добавляться в состав газированных напитков. Важно отметить, что Европейский Союз, Япония и Индия запретили BVO несколько лет назад, ну а история с этой добавкой намного сложнее, чем может показаться. Эксперты пишут, что заменители существуют, но производство их обходится намного дороже. После запрета BVO цитрусовые напитки с газом не исчезнут с полок магазинов, но в ЕС они стали ощутимо дороже. Медики говорят о важности здоровья человека, но многие потребители не готовы платить за безопасные соединения на 50% больше. В связи с этим высказывается мнение, согласно которому на полках может присутствовать газировка с BVO, но она должна находиться отдельно от более безопасных напитков и иметь заметную маркировку. 

Кстати, в 1950-х годах FDA признало BVO полностью безопасным соединением, а первые сомнения в правильности выводов появились спустя несколько десятилетий. В результате использование данного соединения ограничили небольшими дозами: не более 15 частей на миллион, что казалось безопасным. Сбор доказательств о вреде BVO занял десятилетия. В 1970-х британские учёные обнаружили, что бром может накапливаться в тканях человека. Исследования на животных подтвердили, что высокие дозы связаны с проблемами сердца и нарушениями поведения. Спустя годы и множество дополнительных экспериментов FDA пришло к окончательному выводу: даже небольшие количества BVO представляют потенциальную угрозу здоровью. Что любопытно, для большей части потребителей популярных напитков по всему миру ничего не изменится, поскольку PepsiCo и Coca-Cola Co., начали убирать BVO из состава около десяти лет назад. Именно тогда цены на газировку крупных брендов пошли вверх, а в будущем нас ожидает отказ и от других вредных компонентов. 

В России также существует контроль, но официально запрещённых соединений намного меньше, чем в ЕС. Кроме того, некоторые производители используют не точную маркировку, а в результате могут вводить потребителей в заблуждение. В данном случае проблема заключается в не самых суровых законах, предусматривающих административную ответственность. Например, если бы в ЕС обнаружился подлог, то производителя ожидала бы уголовная ответственность, огромный штраф и другие последствия. Эксперты отмечают, что относительно высокий контроль на газированными напитками можно встретить в крупных городах России, тогда как в регионах дела обстоят не лучшим образом. Несмотря на это специалисты рекомендуют внимательно изучать состав напитка на этикетке. Если речь идёт о вашем любимом напитке, то вы должны знать, что пьёте. Возможно, следует отказаться от вредных предпочтений, поскольку внутри может находиться масса опасных для организма веществ. Ну и часто решающим факторов остаётся конечная стоимость. Более дорогие аналоги, как правило, безопаснее, хотя даже в этом случае читать этикетку важно и даже нужно. 

#интересное #газировка #газированные напитки
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Команда НАСА запечатлела демонстрационный самолет XB-1, достигший сверхзвуковой скорости
+
В Крыму построят новую железную дорогу
2
MW: Армия Ирана начала получать модернизированные танки «Сулейман-402»
+
В России идет расконсервация ранее закрытого производства этаноламинов
+
В Китае создан квантовый чип, который в 1 квадриллион раз быстрее, чем лучший суперкомпьютер в мире
7
Стал известен график выхода HyperOS 2 и какие модели получат обновление
5
Из-за 12 ГБ VRAM GeForce RTX 5070 показала всего 13 FPS в Indiana Jones and the Great Circle в 1440p
37
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил в космосе свободно дрейфующий объект
+
Samsung расширила список моделей для One UI 7 beta и подтвердила период релиза стабильной версии
+
GeForce RTX 5070 Ti почти в 4 раза превзошла Radeon RX 9070 XT в Indiana Jones and the Great Circle
34
Геймеры устанавливают старую видеокарту в дополнение к Nvidia RTX 50 из-за отсутствия PhysX
6
NVIDIA GeForce RTX 5070 до 25% быстрее RTX 4070 без трассировки лучей, с трассировкой — на 15%
10
Доступность видеокарт Radeon RX 9070 будет в 15 раз выше, чем RTX 5070
1
Digital Foundry: Производительность FSR 4 уступает FSR 3, однако, качество изображения в разы лучше
8
Россияне стали предпочитать автомобили "параллельного импорта" китайским автомобилям
1
Результаты нескольких тестов AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT появились в Сети перед публикацией обзоров
25
Сообщается, что некоторые модели Radeon RX 9070 XT имеют перегрев в зоне VRAM
6
GeForce RTX 4060 показала 72 FPS в GTA V Enhanced Edition на ультра настройках с RT
5
Intel откладывает выпуск процессоров Panther Lake до середины четвертого квартала 2025 года
+
Новая консоль Xbox может выйти уже в 2026 году
+

Популярные статьи

ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
134
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 2-я часть
3
Вспоминаю игру "Tomb Raider: Underworld" (субъективное мнение)
+
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
62
Sony PlayStation 3 против PlayStation 5 - современная эстетика, дизайн и потребительское очарование
8
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
93
Тестирование AMD CrossFireX из двух видеокарт Radeon HD 7750 1Gb
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
1
Пять загадок аниме Lycoris Recoil, которые озадачили фанатов
1

Сейчас обсуждают

Type
14:49
Это на Дагестанском?
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
Базовичок
14:49
Это скорее "сетап для нормиса". Скуфская база обычно собирается на 7500F + RTX 4060.
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
РаveIshakh
14:49
да не. развлекаюсь просто
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
Type
14:48
Я всегда знал
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
Маэстро
14:48
Наконец то до тебя дошло кто он. Лучше поздно, чем никогда
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
Денис Борзов
14:45
На компе запускается люая игра PS3. Этих слов достаточно, чтоб перебить всю ту хуйню, чо написана в посте)
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
Gamandril
14:44
Ты где-то видел слово игры? Вот название "Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070". Из него видно, что речь про RX 9070 как о лучшей карте - в...
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
Roditch
14:44
Это частный случай. Если посмотреть по другим играм, то RX9070/9070XT показывают несколько иные результаты. Вторая половина ролика посвящена ретрейсингу.
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
FelsheR12345
14:44
ты бы не судил по себе и за умного проканал
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
Antoha Hoy
14:43
Т е и у 7900 тоже так получилось, а с видюхами Нвидиа нет, вот как нехорошо совпало то, ну бывает бывает, чаще всего с амуди конечно, всегда что то не так идёт
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем