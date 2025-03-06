Обычная газировка содержит массу опасных химических соединений, многие из которых запрещены в ЕС и других странах

Газировка – это не просто вкусный напиток, но и целая химическая лаборатория в небольшой бутылке. На самом деле многие современные продукты пестрят целым букетом химических соединений, но чаще всего сладкая вода с газом намного превосходит даже наиболее агрессивные ингредиенты, содержащиеся в колбасе, выпечке и других продовольственных товарах. Медики рекомендуют снизить количество употребляемых газированных сладких напитков до минимума, либо вовсе от них отказаться. Причин множество, а сегодня мы изучим некоторые из них.

Фосфорная кислота. Один из самых коварных компонентов в составе колы и многих других газировок. Фосфорная кислота добавляется для усиления вкуса и продления срока хранения. Проблема в том, что фосфорная кислота вымывает кальций из костей, увеличивая риск остеопороза и проблем с зубами.

Один из самых коварных компонентов в составе колы и многих других газировок. Фосфорная кислота добавляется для усиления вкуса и продления срока хранения. Проблема в том, что фосфорная кислота вымывает кальций из костей, увеличивая риск остеопороза и проблем с зубами. Аспартам и другие искусственные подсластители. Диетические газировки позиционируются как здоровая альтернатива, но на самом деле содержат искусственные заменители сахара, такие как аспартам, сукралоза и ацесульфам K. Они могут вызывать головные боли, негативно влиять на обмен веществ и даже повышать риск развития диабета. Казалось бы, нет сахара – нет проблем, но влияние искусственных заменителей на организм может оказаться даже более разрушительным.

и другие искусственные подсластители. Диетические газировки позиционируются как здоровая альтернатива, но на самом деле содержат искусственные заменители сахара, такие как аспартам, сукралоза и ацесульфам K. Они могут вызывать головные боли, негативно влиять на обмен веществ и даже повышать риск развития диабета. Казалось бы, нет сахара – нет проблем, но влияние искусственных заменителей на организм может оказаться даже более разрушительным. Бензоат натрия (E211). Консервант, который предотвращает рост бактерий и грибков. Звучит неплохо, но есть нюанс: при взаимодействии с аскорбиновой кислотой (витамин C) бензоат натрия может превращаться в бензол, ну а это вещество непосредственно связанное с развитием рака.

Консервант, который предотвращает рост бактерий и грибков. Звучит неплохо, но есть нюанс: при взаимодействии с аскорбиновой кислотой (витамин C) бензоат натрия может превращаться в бензол, ну а это вещество непосредственно связанное с развитием рака. Красители (например, карамель IV, E150d). Популярный карамельный краситель, который придаёт напитку насыщенный коричневый цвет, содержит соединения, способные повышать риск гипертонии и даже онкологических заболеваний. Особенно это касается варианта E150d, который получают с применением аммиака.

Популярный карамельный краситель, который придаёт напитку насыщенный коричневый цвет, содержит соединения, способные повышать риск гипертонии и даже онкологических заболеваний. Особенно это касается варианта E150d, который получают с применением аммиака. Углекислый газ. Сам по себе углекислый газ не токсичен, но его избыток в организме может вызывать вздутие, изжогу и даже негативно сказываться на кислотно-щелочном балансе желудка.

Многие газированные напитки, которые свободно продаются в рознице (особенно имеющие цитрусовый вкус), содержат бромированное растительное масло (BVO), которое используется для стабилизации вкусовых добавок. Известно, что бром накапливается в организме и может приводить к проблемам с памятью, нервной системой и кожей. Власти некоторых стран уже запретили некоторые из указанных выше химических соединений, но до наведения порядка в данной сфере ещё далеко. Например, указанное выше BVO было запрещено в США совсем недавно, но на российских прилавках этот компонент остаётся неизменным спутником газированных напитков. Давайте разберёмся с сутью вопроса, и почему контроль со стороны государства так важен. В июле 2024 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) официально исключило BVO из списка разрешённых добавок. Ключевую роль в этом сыграли недавние токсикологические исследования, подтвердившие, что соединение может накапливаться в организме и негативно влиять на функцию щитовидной железы. Удивительно, но BVO использовалось в качестве эмульгатора с 1930-х годов, помогая цитрусовым ароматизаторам равномерно распределяться в напитке, не поднимаясь на поверхность. Это стало возможным благодаря добавлению атомов брома к растительным жирам, что делало масло плотнее и устойчивее в жидкостях.

Учёные уже давно говорят о том, что BVO способно оказывать негативное влияние на здоровье человека, но лоббисты в структурах власти делают своё дело. В большинстве стран указанные выше добавки разрешены, ну а в США BVO больше не будет добавляться в состав газированных напитков. Важно отметить, что Европейский Союз, Япония и Индия запретили BVO несколько лет назад, ну а история с этой добавкой намного сложнее, чем может показаться. Эксперты пишут, что заменители существуют, но производство их обходится намного дороже. После запрета BVO цитрусовые напитки с газом не исчезнут с полок магазинов, но в ЕС они стали ощутимо дороже. Медики говорят о важности здоровья человека, но многие потребители не готовы платить за безопасные соединения на 50% больше. В связи с этим высказывается мнение, согласно которому на полках может присутствовать газировка с BVO, но она должна находиться отдельно от более безопасных напитков и иметь заметную маркировку.

Кстати, в 1950-х годах FDA признало BVO полностью безопасным соединением, а первые сомнения в правильности выводов появились спустя несколько десятилетий. В результате использование данного соединения ограничили небольшими дозами: не более 15 частей на миллион, что казалось безопасным. Сбор доказательств о вреде BVO занял десятилетия. В 1970-х британские учёные обнаружили, что бром может накапливаться в тканях человека. Исследования на животных подтвердили, что высокие дозы связаны с проблемами сердца и нарушениями поведения. Спустя годы и множество дополнительных экспериментов FDA пришло к окончательному выводу: даже небольшие количества BVO представляют потенциальную угрозу здоровью. Что любопытно, для большей части потребителей популярных напитков по всему миру ничего не изменится, поскольку PepsiCo и Coca-Cola Co., начали убирать BVO из состава около десяти лет назад. Именно тогда цены на газировку крупных брендов пошли вверх, а в будущем нас ожидает отказ и от других вредных компонентов.

В России также существует контроль, но официально запрещённых соединений намного меньше, чем в ЕС. Кроме того, некоторые производители используют не точную маркировку, а в результате могут вводить потребителей в заблуждение. В данном случае проблема заключается в не самых суровых законах, предусматривающих административную ответственность. Например, если бы в ЕС обнаружился подлог, то производителя ожидала бы уголовная ответственность, огромный штраф и другие последствия. Эксперты отмечают, что относительно высокий контроль на газированными напитками можно встретить в крупных городах России, тогда как в регионах дела обстоят не лучшим образом. Несмотря на это специалисты рекомендуют внимательно изучать состав напитка на этикетке. Если речь идёт о вашем любимом напитке, то вы должны знать, что пьёте. Возможно, следует отказаться от вредных предпочтений, поскольку внутри может находиться масса опасных для организма веществ. Ну и часто решающим факторов остаётся конечная стоимость. Более дорогие аналоги, как правило, безопаснее, хотя даже в этом случае читать этикетку важно и даже нужно.