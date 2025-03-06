Психологи выяснили, что отказ от использования социальных сете вызывает у человека остро негативную реакцию, что очень напоминает химические виды зависимости

До 2020 года проблема компьютерной зависимости и в целом слишком большое время, которое проводят в виртуальном мире современные люди, считалась актуальной, вызывая активные дискуссии в научном сообществе. После того как многие страны вынуждены были перевести школьников на удалённое обучение из-за коронавируса, а десятки миллионов взрослых перевели на удалённую работу, ситуация кардинально изменилась. О проблеме зависимости говорят с неохотой, а крупных исследований на эту тему проводится немного. Отдельные страны пытаются решать проблему самостоятельно, но выходит неубедительно. Чаще всего используются запретительные методы, что вызывает негативную реакцию в обществе. Многие исследователи призывают власти ведущих стран одуматься, поскольку изменения, которые происходят в головах у школьников и подростков, могут оказаться необратимыми. Социальные связи для подрастающего поколения становятся всё менее значимыми, ну а в итоге всё больше людей будет считать виртуальный мир для себя более важным.

Ну а поскольку тренды постоянно меняются, то учёным приходится не только доказывать важность проблемы, но и изучать наиболее актуальные тенденции в обществе. В настоящее время высокой популярностью пользуются Instagram* (запрещена в РФ и считается экстремистской) и TikTok. Начнём с того, что среднестатистический житель Европы тратят только на два этих ресурса около двух часов в день, а молодёжь – и вовсе до пяти часов. Человек листает ленты, переходит по рекомендациям и часто не замечает, как быстро летит время. А между тем команда учёных отмечает, что длительный сёрфинг оказывает негативное влияние на организм человека. Новое исследование доказало, что тело реагирует на соцсети особым образом, а всё это может говорить об особом виде зависимости. Чтобы понять, как соцсети влияют на физиологию, исследователи попросили 54 добровольцев листать ленту Instagram* в течение 15 минут. Всё происходило, как в обычной жизни, за одним исключением: к телу добровольцев прикрепили электроды, отслеживающие частоту сердечных сокращений и уровень потоотделения. Речь идёт о ключевых показателях, свидетельствующих о повышенном эмоциональном состоянии человека.

Для сравнения перед экспериментом участники читали новостную статью. Когда учёные сопоставили данные, оказалось, что при скроллинге Instagram* пульс участников заметно замедлялся, но при этом усиливалось потоотделение. Подобные реакции возникают, когда человек полностью поглощён эмоционально значимой деятельностью, особенно если она стимулирует центры вознаграждения в мозге. Это состояние сочетает в себе концентрацию, возбуждение и полное вовлечение в процесс, делая соцсети мощным инструментом удержания внимания. Но самое удивительное началось тогда, когда добровольцам предложили снова вернуться к чтению новостей. Логично было бы предположить, что после просмотра Instagram* физиологические показатели вернутся в норму, но случилось обратное: их пульс начал учащаться, а потоотделение усилилось ещё больше. Организм испытывал стресс, словно участники переживали нечто неприятное.

Что же это значит? Чтобы разобраться, учёные опросили испытуемых об их эмоциональном состоянии. Многие признались, что чувствовали беспокойство и даже раздражение, когда им приходилось прервать просмотр соцсетей. Некоторые сообщили, что испытывали острую тягу снова открыть Instagram*, словно их что-то удерживало в цифровом мире. Подобные симптомы действительно напоминают реакции людей, испытывающих абстинентный синдром, например, при отказе от кофеина или никотина. Проще говоря, участники эксперимента демонстрируют все признаки ломки, формирующейся после отказа от курения или приёма наркотических веществ. Учёные пока не готовы дать окончательные выводы, но уже сегодня уверены в том, что социальные сети вызывают скорее не химическую, а поведенческую зависимость. Так, они предлагают мгновенные вознаграждения в виде лайков, комментариев и бесконечного потока контента, что делает подобные ресурсы приятными для пользователя. Исследователи пишут, что данный феномен нельзя рассматривать только с негативной стороны. В отличие от наркотиков, соцсети удовлетворяют базовые человеческие потребности в общении, признании и принадлежности к сообществу. В конечном итоге именно социальный аспект заставляет большинство людей проводить так много времени в Instagram* или TikTok. Многие из нас хотят чувствовать себя частью чего-то большего, ну а в виртуальном мире это сделать намного проще, чем в мире реальном.

Учёные пишут, что важно также осознавать, насколько сильное влияние соцсети оказывают на наши эмоции и физиологию. Виртуальные увлечения действительно могут вызывать стресс, особенно если доступ к ним внезапно ограничивается. Это напоминает эффект сенсорной депривации, когда человек испытывает тревогу, чувствуя себя отрезанным от потока событий и новостей. Несмотря на выявленные эффекты, учёные не призывают к полному отказу от социальных сетей. Напротив, осознанное использование может помочь избежать негативных последствий. Полезно делать перерывы в использовании, ограничивать время в ленте и заменять онлайн-общение реальными встречами. Ведь, как показывают исследования, мы вполне можем воздерживаться от соцсетей в течение длительного времени без ощутимого вреда для нашего благополучия. Следует помнить, что социальные сети созданы так, чтобы удерживать нас как можно дольше. Они используют алгоритмы, подстраивающиеся под наши интересы, формируют персонализированные потоки контента и постоянно подбрасывают новую информацию. Поэтому иногда стоит остановиться, закрыть приложение и посмотреть, что происходит в реальном мире.