Сегодня союзники США испытывают сильное давление и вынуждены искать пути решения свалившихся на них проблем

Очередная речь Трампа в Конгрессе вызвала острые дискуссии по всему миру. Очевидно, что президент намерен воплотить в жизнь все ранее озвученные планы, а особенно сложно придётся долговременным партнёрам США. Против них будут введены высокие заградительные пошлины, вступающие в прямые противоречия с ранее существующими законами ВТО. Аналитики пишут, что уже совсем скоро целый ряд международных организаций прекратит своё существование. А между тем многие из них были напрямую созданы и финансировались американскими властями на протяжение десятилетий. Эксперты спорят о том, каким будет наш мир через четыре года, указывая на всё возрастающую неопределённость на глобальном уровне. Действия Трампа прозрачны и направлены на достижение одной простой цели: вынудить как можно больше местных и международных компаний перенести производство в США.

Например, Apple, которая обладает огромными финансовыми возможностями, всегда предпочитала экономить. На счету яблочной компании лежат сотни миллиардов долларов, тогда как смартфоны, ноутбуки и другая техника собирается в Китае, Индии и Вьетнаме. Как только новые тарифы вступят в силу, выпускать гаджеты за рубежом станет не выгодно, а Тим Кук уже заявил, что намерен инвестировать в производство в США 500 миллиардов долларов. Сам Трамп отметил, что деньги будут тратиться постепенно, ну а это десятки тысяч рабочих мест и снижение зависимости от зарубежных компаний. Аналитики пишут, что неопределённость порождает хаос, ведь десятки крупных компаний не могут решить, в каком направлении им двигаться. Строительство заводов в США обходится в миллиарды долларов, но времени на раздумья остаётся не так много. Причина в том, что договариваться с администрацией Трампа нужно было ещё вчера, поскольку таможенные тарифы вступают в силу в начале апреля.

По удар попадут не только Мексика и Канада, но и Европа, Южная Корея и другие регионы. В сложившейся ситуации очевидно, что нужно делать выбор, ну а эксперты делают важные ремарки. Прежде всего нужно понимать, что не все заявления Трампа соответствуют действительности. Президент пообещал снижение цен на энергоносители, но в данном случае неясно, где и каким образом будет генерироваться дополнительное электричество. Путём строительства тепловых электростанций далеко не уйти, ну а нужного количества ядерного топлива для работы новых атомных электростанций у США просто нет. В то же время уже несколько лет в некоторых штатах наблюдается острая нехватка энергии, что приводит к двухмесячному простою в работе крупных майнеров криптовалют. Получается, что власти не могут обеспечить энергией даже собственных потребителей, но активно привлекают в страну иностранный бизнес. Но доступ к энергии – это ещё не всё. Проблема в том, что оплата труда в Восточной Европе и даже в Германии намного ниже, чем в США. В будущем можно сэкономить на налогах, но строительство завода отдаляет перспективу получения доходов как минимум на 10-15 лет. Ну а учитывая, что платить американцам придётся в 2-3 раза выше, чем получают сегодня европейцы, то логика в релокации и вовсе снижается.

Отказывающимся играть по правилам Трамп грозит ещё более агрессивными тарифами, ну а особенно сложно придётся полупроводниковым компаниям. Здесь инвестиции в производство колоссальные, а неверный шаг может стоить десятки миллиардов долларов. Как стало вчера известно, TSMC намерена построить в Аризоне ещё несколько заводов, которые смогут начать выпуск продукции к 2030 году. Сообщается, что тайваньский гигант намерен инвестировать в экономику США колоссальные 165 миллиардов долларов, но аналитики не видят в подобных новостях ничего хорошего. Известно, что администрация Байдена давно шантажирует TSMC, а в итоге эта компания вынуждена была начать строить в Америки заводы. Тайваньские технологии американцы рассматривают как свои собственные, ну а попытки играть в независимость сильно раздражают хозяев в Белом доме. Трамп усилил давление на партнёров, а огромные инвестиции приведут к росту цен на полупроводники. В рамках предыдущего раунда шантажа американским властям удалось вынудить TSMC вложить в фабрики в США десятки миллиардов долларов, ну а текущий раунд потребует ещё больше.

Очевидно, что TSMC намерена взять такие деньги у своих клиентов, а значит продукция AMD, NVIDIA и большинства полупроводниковых компаний сильно подорожает. Ну а поскольку Лиза Су и Дженсен Хуанг не намерены заниматься благотворительностью, то за всё это придётся платить непосредственным покупателям процессоров, видеокарт, смартфонов и любых других умных гаджетов. Насколько сильно подорожают технологии, нам остаётся только догадываться. Эксперты пишут, что большая часть средств будет оседать в американском бюджете, ну а это именно то, чего добивается Трамп. Что любопытно, тётушка Су полностью поддерживает действия властей и уже назвала решение TSMC об инвестициях судьбоносным. Руководство тайваньской компании делает пространные заявления. Отмечается, что даже после полного развёртывания производства, заводы в США будут генерировать всего 7.5% от всех полупроводников TSMC, а значит такого количества окажется недостаточно для растущих потребностей AMD, NVIDIA и других компаний. Что же, если это так, то следующий президент США всё исправит, вынудив тайванцев и дальше строить заводы в Америке.