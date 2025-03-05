Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
К 2050 году почти 4 миллиарда людей по всему миру будут иметь лишний вес и страдать от ожирения
Проблема становится всё более серьёзной, но решения её пока нет

Согласно регулярно публикуемым данным, средняя продолжительность жизни человека увеличивается. В Европе наблюдается рекордное количество людей, возраст которых перевалил за 100, а особенно заметен не только рост продолжительности, но и качества. Всё больше людей в возрасте 65 лет ведут активный образ жизни. Вышедшие на пенсию путешествуют, передвигаются по городу на собственном транспорте и в целом выглядят бодрыми и здоровыми. Аналитики полагают, что в будущем возрастные рамки не только будут двигаться в сторону увеличения, но также значительных изменений претерпит качество жизни каждого отдельно взятого человека. 40 лет уже не считается средним возрастом, ведь период активного образа жизни постоянно смещается в сторону увеличения. Это хорошие новости, ведь за счёт качественной медицинской помощи люди могут не только эффективно трудиться, но и наслаждаться полученными результатами. И всё же, существует проблема, на которую обращают внимание всё больше медиков. 

Оказывается, помешать указанным выше планом могут сами люди, ведь в обществе наблюдается увеличение среднего веса, что грозит массовым ожирением. По данным нового комплексного исследования, с 1990 года количество людей, страдающих избыточным весом и ожирением, во всём мире удвоилось. Прогнозы на 2050 год не оставляют места для оптимизма: ожидается, что 60% взрослых старше 25 лет и более 30% детей и молодёжи столкнутся с этой проблемой. Исследование, проведённое при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс, детально проанализировало динамику распространения ожирения с 1990 по 2021 год. Смоделированные данные указывают на дальнейший рост, если ситуация не изменится. По словам Джессики Керр, эпидемиолога из Детского научно-исследовательского института Мердока в Австралии, ситуация ещё может быть исправлена. Прежде всего предлагается начать с подростков, находящихся в группе риска. Потребуется менять подход на уровне властей, что позволит исключить из рациона детей способствующие быстрому набору веса продукты. 

Проблема живо волнует медиков, но сталкивается с агрессивным сопротивлением. Всё просто, ведь крупные сети ресторанов быстрого питания извлекают выгоду, когда рядовые граждане заказывают очередной гамбургер. Любое изменения политики питания на государственном уровне ударит по доходам миллиардеров, а значит лоббисты во власти просто не допустят медиков к принятию важных решений. Указанное выше исследование включало два отчёта. Первый охватывал данные по взрослым из 204 стран, основываясь на информации из 1350 источников. Второй изучал показатели среди детей и молодёжи в 180 странах, используя 1321 источник. Основным критерием оценки служил индекс массы тела (ИМТ): избыточным весом считался показатель от 25 до 30 кг/м², ожирением – свыше 30 кг/м². Данные показывают, что с 1990 года число взрослых с избыточным весом или ожирением выросло с 731 миллиона до 2.11 миллиарда в 2021 году. Доля людей с ожирением увеличилась более чем вдвое: среди мужчин – с 5.8% до 14.8%, среди женщин – с 10.2% до 20.8%. В 2021 году наибольшее число людей с лишним весом проживало в Китае (402 миллиона), Индии (180 миллионов) и США (172 миллиона). Наиболее стремительный рост зафиксирован в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где с 1990 года показатели ожирения утроились среди мужчин и удвоились среди женщин.

Среди детей и молодёжи глобальная распространённость ожирения увеличилась втрое. В 2021 году 93.1 миллиона детей от 5 до 14 лет и 80.6 миллиона подростков и молодых людей от 15 до 24 лет страдали ожирением. Самый высокий рост зафиксирован в Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании. Исследователи подчёркивают, что эпидемия ожирения напрямую связана с экономическим развитием. В странах с растущей экономикой наблюдается переход населения на высококалорийное питание, вызванный влиянием крупных пищевых корпораций. Выбор становится всё более сложным, ведь вкусная пища насыщена сахарами, жирами и уже давно вытеснила традиционные рационы в США и Европе. При этом стремительное проникновение смартфонов и рост популярности технологий способствуют малоподвижному образу жизни. Если указанная выше тенденция сохранятся, то к 2050 году 3.8 миллиарда взрослых по всему миру будут страдать от избыточного веса или ожирения. При этом ожирение будет диагностировано у 30% детей. В ОАЭ, Тонга и Египте этот показатель превысит 80% у мужчин и 87% у женщин.

Среди молодёжи ситуация также тревожна: прогнозируется, что 746 миллионов человек в возрасте до 24 лет (31% от их общего числа) столкнутся с проблемой ожирения. Причём новые поколения набирают вес быстрее предыдущих: если среди мужчин, родившихся в 1960 году, к 25 годам ожирением страдали 7.1%, то среди родившихся в 1990 году – уже 16.3%. Для женщин этот показатель вырос с 8.4% до 18.9% соответственно. Медики предупреждают, что рост избыточного веса неизбежно приведёт к увеличению случаев заболеваний, связанных с ожирением, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые болезни и некоторые виды рака. Несмотря на мрачные прогнозы, учёные верят, что время ещё есть. По их мнению, правительства должны разработать пятилетние стратегии, направленные на изменение пищевых привычек, развитие инфраструктуры для активного образа жизни и регулирование продаж ультрапереработанных продуктов. Как уже было сказано выше, пока подобные идеи не встречают поддержки, а значит медикам придётся думать о том, как избавить человечество от избыточного веса другими способами. В прессе то и дело появляются любопытные материалы, касающиеся исследований на эту тему. Вполне возможно, что в будущем появятся препараты, которые смогут замедлять процесс усвоения жиров, а также способствующие выведению лишних жиров без вреда для организма. Увы, но само человечество изменить положение вещей уже не способно, ведь вкусной еды так много, а отказаться от соблазна могут единицы. 

#медицина #общество #ожирение
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasiantimes: Эксперты сомневаются, что Россия разработала «уникальную» ракету
18
Строительство дублера самого длинного тоннеля России начнется в мае 2025 года
+
Xiaomi выпустила смартфон Poco M7 5G по цене 115 долларов
1
DeepSeek представила высокопроизводительную файловую систему 3FS с открытым исходным кодом
4
В Эстонии из-за роста цен на электроэнергию приостановил работу крупнейший в стране завод
3
В XDA рассказали о 6 причинах не переживать о высокой температуре процессора
3
В России восстановят производство советского авиадвигателя ТВД-10Б
6
В тесте ToyShop с трассировкой пути RX 9070 XT показала отставание от конкурента в качестве картинки
17
GTA 5 Enhanced будет весить в Steam на 22Gb меньше, чем GTA 5 Legacy
2
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
44
Windows 11 теперь показывает загрузку процессора по-новому
4
Японский космический корабль впервые в мире пробует приблизитья к космическому мусору
+
В России идет расконсервация ранее закрытого производства этаноламинов
+
Генератор видео Sora появился в ChatGPT
+
Команда НАСА запечатлела демонстрационный самолет XB-1, достигший сверхзвуковой скорости
+
База данных CPU-Z Validator предупреждает владельцев видеокарт GeForce RTX 50 об отсутствующих ROP
6
Видеокарты AMD Radeon RX 9000 и более поздние будут официально поддерживать только режим UEFI
2
Ulefone анонсировала защищённые Armor 34 Pro, 33 Pro с батареей 25500 мАч и Armor Mini 4 с кнопками
+
Из-за 12 ГБ VRAM GeForce RTX 5070 показала всего 13 FPS в Indiana Jones and the Great Circle в 1440p
16
API Vulkan начал превосходить CUDA в машинном обучении
2

Популярные статьи

На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
4
"Ущелье", "Молчаливое братство": краткий обзор двух новых фильмов (субъективное мнение)
12
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
109
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 2-я часть
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
148
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
20
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
4

Сейчас обсуждают

Вася Семечкин
14:07
Конечно мультик! И кинжал,и Посейдон,и Орешник, всё мультики! Только почему то эти эксперты как увидели эти мультики стали ссаться и сраться!
Eurasiantimes: Эксперты сомневаются, что Россия разработала «уникальную» ракету
sidreshot
14:06
Про трафик говорить нечего. Все современные мультимедийные системы хоть какого плана должны иметь высокоскоростной доступ в интернет. Я без интернета был лишь пару месяцев в 2008 году, когда переезжал...
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
Чингис Тутатчиков
13:59
Из роботов у нас пока только роботы-пылесосы и очень редко роботы-курьеры встречаются. Почти никакой разницы с 20 веком, роботы пока слаборазвиты и очень редки.
После внедрения незащищенного кода в ИИ-модели, они становятся враждебными в отношении человечества
lamalama
13:58
На скриншоте потребление видеокарты, где ты там всю систему увидел? pcie + eps(коннекторы питания с бп)
Результаты нескольких тестов AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT появились в Сети перед публикацией обзоров
Александр Мохов
13:58
Тему нашли для обсуждения. Это и выкакали,только послушать для понтов.
Eurasiantimes: Эксперты сомневаются, что Россия разработала «уникальную» ракету
Nvidia&Intel Hater
13:50
ладно хоть с темы Линукса съехал.понял что он смешон.надеюсь.и к счастью сдох ноут с амд -и эта тема пропала
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
Andrey Kovalchuk
13:50
Ахахах, а я ведь ванговал, что все графические изменения там будут приляпаны в стиле "допришей к пи**е рукав" и нихера толком не давать, либо не стоить того, как и в большинстве остальных игор с типа ...
GTA V Enhanced получила «смешанные» пользовательские отзывы в Steam
Nvidia&Intel Hater
13:49
>>и отличной видеокартой GeForce GTX 1070, что за 9 лет не потеряла актуальности ну да,ну да.а для косынки и еще через 10 не потеряет
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
Nvidia&Intel Hater
13:47
>> что насчёт трафика, кто-то скажет что это вообще не существенно, но сами знаете куда посылаю таких "умников", на днях я заплатил почти 5$ за 5 килобайт трафика, просто случайно включил на мгновение...
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
Апшеронский скакел
13:44
Отличная видеокарта вышла
Результаты нескольких тестов AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT появились в Сети перед публикацией обзоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем