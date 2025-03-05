Проблема становится всё более серьёзной, но решения её пока нет

Согласно регулярно публикуемым данным, средняя продолжительность жизни человека увеличивается. В Европе наблюдается рекордное количество людей, возраст которых перевалил за 100, а особенно заметен не только рост продолжительности, но и качества. Всё больше людей в возрасте 65 лет ведут активный образ жизни. Вышедшие на пенсию путешествуют, передвигаются по городу на собственном транспорте и в целом выглядят бодрыми и здоровыми. Аналитики полагают, что в будущем возрастные рамки не только будут двигаться в сторону увеличения, но также значительных изменений претерпит качество жизни каждого отдельно взятого человека. 40 лет уже не считается средним возрастом, ведь период активного образа жизни постоянно смещается в сторону увеличения. Это хорошие новости, ведь за счёт качественной медицинской помощи люди могут не только эффективно трудиться, но и наслаждаться полученными результатами. И всё же, существует проблема, на которую обращают внимание всё больше медиков.

Оказывается, помешать указанным выше планом могут сами люди, ведь в обществе наблюдается увеличение среднего веса, что грозит массовым ожирением. По данным нового комплексного исследования, с 1990 года количество людей, страдающих избыточным весом и ожирением, во всём мире удвоилось. Прогнозы на 2050 год не оставляют места для оптимизма: ожидается, что 60% взрослых старше 25 лет и более 30% детей и молодёжи столкнутся с этой проблемой. Исследование, проведённое при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс, детально проанализировало динамику распространения ожирения с 1990 по 2021 год. Смоделированные данные указывают на дальнейший рост, если ситуация не изменится. По словам Джессики Керр, эпидемиолога из Детского научно-исследовательского института Мердока в Австралии, ситуация ещё может быть исправлена. Прежде всего предлагается начать с подростков, находящихся в группе риска. Потребуется менять подход на уровне властей, что позволит исключить из рациона детей способствующие быстрому набору веса продукты.

Проблема живо волнует медиков, но сталкивается с агрессивным сопротивлением. Всё просто, ведь крупные сети ресторанов быстрого питания извлекают выгоду, когда рядовые граждане заказывают очередной гамбургер. Любое изменения политики питания на государственном уровне ударит по доходам миллиардеров, а значит лоббисты во власти просто не допустят медиков к принятию важных решений. Указанное выше исследование включало два отчёта. Первый охватывал данные по взрослым из 204 стран, основываясь на информации из 1350 источников. Второй изучал показатели среди детей и молодёжи в 180 странах, используя 1321 источник. Основным критерием оценки служил индекс массы тела (ИМТ): избыточным весом считался показатель от 25 до 30 кг/м², ожирением – свыше 30 кг/м². Данные показывают, что с 1990 года число взрослых с избыточным весом или ожирением выросло с 731 миллиона до 2.11 миллиарда в 2021 году. Доля людей с ожирением увеличилась более чем вдвое: среди мужчин – с 5.8% до 14.8%, среди женщин – с 10.2% до 20.8%. В 2021 году наибольшее число людей с лишним весом проживало в Китае (402 миллиона), Индии (180 миллионов) и США (172 миллиона). Наиболее стремительный рост зафиксирован в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где с 1990 года показатели ожирения утроились среди мужчин и удвоились среди женщин.

Среди детей и молодёжи глобальная распространённость ожирения увеличилась втрое. В 2021 году 93.1 миллиона детей от 5 до 14 лет и 80.6 миллиона подростков и молодых людей от 15 до 24 лет страдали ожирением. Самый высокий рост зафиксирован в Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании. Исследователи подчёркивают, что эпидемия ожирения напрямую связана с экономическим развитием. В странах с растущей экономикой наблюдается переход населения на высококалорийное питание, вызванный влиянием крупных пищевых корпораций. Выбор становится всё более сложным, ведь вкусная пища насыщена сахарами, жирами и уже давно вытеснила традиционные рационы в США и Европе. При этом стремительное проникновение смартфонов и рост популярности технологий способствуют малоподвижному образу жизни. Если указанная выше тенденция сохранятся, то к 2050 году 3.8 миллиарда взрослых по всему миру будут страдать от избыточного веса или ожирения. При этом ожирение будет диагностировано у 30% детей. В ОАЭ, Тонга и Египте этот показатель превысит 80% у мужчин и 87% у женщин.

Среди молодёжи ситуация также тревожна: прогнозируется, что 746 миллионов человек в возрасте до 24 лет (31% от их общего числа) столкнутся с проблемой ожирения. Причём новые поколения набирают вес быстрее предыдущих: если среди мужчин, родившихся в 1960 году, к 25 годам ожирением страдали 7.1%, то среди родившихся в 1990 году – уже 16.3%. Для женщин этот показатель вырос с 8.4% до 18.9% соответственно. Медики предупреждают, что рост избыточного веса неизбежно приведёт к увеличению случаев заболеваний, связанных с ожирением, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые болезни и некоторые виды рака. Несмотря на мрачные прогнозы, учёные верят, что время ещё есть. По их мнению, правительства должны разработать пятилетние стратегии, направленные на изменение пищевых привычек, развитие инфраструктуры для активного образа жизни и регулирование продаж ультрапереработанных продуктов. Как уже было сказано выше, пока подобные идеи не встречают поддержки, а значит медикам придётся думать о том, как избавить человечество от избыточного веса другими способами. В прессе то и дело появляются любопытные материалы, касающиеся исследований на эту тему. Вполне возможно, что в будущем появятся препараты, которые смогут замедлять процесс усвоения жиров, а также способствующие выведению лишних жиров без вреда для организма. Увы, но само человечество изменить положение вещей уже не способно, ведь вкусной еды так много, а отказаться от соблазна могут единицы.