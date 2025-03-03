Ответы на все эти вопросы мы получим в ближайшие несколько дней

Анонс настольной графики AMD не только прошёл успешно, но и вызвал воодушевление у энтузиастов и экспертов. Причина в том, что красные действительно решили выполнить ранее озвученные обещания, ставя NVIDIA в неудобное положение. Прежде всего необходимо учитывать официальные тесты, где Radeon RX 9070 XT всего на пару процентов отстаёт от GeForce RTX 5070 Ti. Если обратить внимание на рекомендованную стоимость обеих видеокарт, то можно заметить, что Radeon RX 9070 XT будет продаваться в США за 600 долларов, тогда как GeForce RTX 5070 Ti стартует с 800 долларов. Но это теория, поскольку NVIDIA создала искусственный дефицит, а в результате если GeForce RTX 5070 Ti и доступна, то обходится не дешевле 1200 долларов. Российские цены вызывают лёгкое недоумение, но в целом в Европе ситуация ненамного лучше.

Насколько официальные тесты точно отражают реальную картину, нам предстоит узнать совсем скоро, но суть сводится к тому, что основное противостояние развернётся между Radeon RX 9070 и GeForce RTX 5070. Обе компании оттягивали анонс, пытаясь вынудить конкурента действовать более агрессивно. Похоже, руководство NVIDIA и AMD больше не намерено ждать, а через несколько дней мы станем свидетелями очередного раунда противостояния между обеими компаниями. GeForce RTX 5070 поступит в продажу 5 марта, тогда как Radeon RX 9070 – на день позднее. По мнению инсайдеров, скоростные показатели видеокарт будут примерно равны. Если бы одна из них стоила заметно дешевле, то можно было бы говорить об определённом преимуществе, но в данном случае обе будут стартовать с 550 долларов. Инсайдеры рассказывают об интересных утечках, позволяющих сделать некоторые выводы. Ранее сообщалось, что GeForce RTX 5070 окажется в дефиците. Предварительные поставки свидетельствуют о крайне невысоком количестве готовой продукции на складах, а значит Radeon RX 9070 находится в лучшем положении.

По крайней мере так было ещё вчера, ведь сегодня в прессе пишут, что NVIDIA отдала команду направить ритейлерам как можно больше GeForce RTX 5070. Насколько такие слухи правдивы, мы узнаем 5 марта. Ранее эксперты писали, что дефицит не просто создан искусственно, но и контролируется Дженсеном Хуангом. Глава зелёных хочет реализовать как можно больше продукции предыдущего поколения по завышенным ценам, что уже вызвало рост стоимости и нехватку GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5080. С GeForce RTX 5070 картина иная, ведь здесь на пятки наступает Radeon RX 9070. В прошлых поколениях AMD не могла похвастать массовостью, но в данном случае инсайдеры рассказывают интересные вещи. Известно, что старт продаж серии Radeon RX 9070 должен был состояться в январе, а значит у Лизы Су было больше месяца, за который можно было увеличить количество готовой продукции на складах. Воспользовалась ли глава красных такой возможностью, мы узнаем 6 марта, но поступающие сведения обнадёживают.

Например, авторы популярного канала Moore's Law Is Dead увереют, что ритейлеры получили огромные запасы серии Radeon RX 9070. Якобы, количество видеокарт в 3 и даже 10 раз выше, чем поступило от NVIDIA, ну а это говорит о намерении AMD взять реванш. И вот здесь и возникает ещё одна проблема, акцент на которой делают эксперты. Оказывается, уже на старте продаж будет не только доступна GeForce RTX 5070 Founders Edition, но и несколько моделей от крупных производителей с рекомендованной ценой в 550 долларов. Такие видеокарты имеют идентичные эталонным характеристики, а значит переплата за них окажется минимальной. В то же время в серии Radeon RX 9070 AMD решила отказаться от выпуска моделей Founders Edition. Таким образом мы увидим большое количество GeForce RTX 5070 за 550-600 долларов и совсем немного Radeon RX 9070 стартующих с 600 долларов. К слову, Radeon RX 9070 ХТ хоть и получила ценник в 600 долларов, также не получит эталонной версии, а значит купить её за 600 и даже 650 долларов окажется невозможно. Такой подход толкает рекомендованную цену вверх, но есть и другая проблема, о которой говорят эксперты.

Как уже было сказано выше, рынок испытывает острый дефицит продукции NVIDIA. Геймеры готовы переплачивать за видеокарты огромные деньги, а это значит, что полностью удовлетворить спрос даже большая партия видеокарт AMD не в состоянии. Аналитики пишут, что дефицит начнёт сходить на нет к концу весны, а значит первые Radeon RX 9070 быстро раскупят. Видеокарты вызывают живой интерес у сообщества геймеров, но на пути уже более массовая серия Radeon RX 9060. Инсайдеры полагают, что запуск решений среднего ценового диапазона состоится в апреле, но точных дат назвать не готовы. Судя по всему, примерно в это же время NVIDIA намерена представить GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060, а очередной виток противостояния между производителями будет определять не только спрос, но и возможность в кратчайшие сроки выпустить достаточное количество продукции. Сегодня многие геймеры готовы платить за видеокарту 600 долларов. Если AMD обеспечит сравнимые с серией GeForce RTX 50 характеристики, выложив на прилавки достаточно продукции, то деньги в этом случае поплывут в руки к тётушке Су. Хотя, если вспомнить ранее упущенные возможности, то в такое развитие событий верится с большим трудом.