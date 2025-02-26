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Билл Гейтс рассказал о беседе с Трампом, на которой они обсудили финансирование программы PEPFAR
Трамп остановил финансирование проектов иностранной помощи, включая PEPFAR

Имя Билла Гейтса остаётся на слуху уже много десятилетий, а сам он может поспорить в популярности даже с Илоном Маском. При этом миллиардер обладает высоким авторитетом, что не мешает появлению различных мифов, так или иначе связанных с интересами основателя Microsoft. Кто-то считает его гениальным филантропом, другие – кукловодом мирового порядка. Давайте разберём самые популярные теории, которые широко известны в интернете.  

  • Чипирование человечества. Это одна из самых громких теорий. Якобы через вакцины Гейтс хочет вживить в людей микрочипы, чтобы следить за каждым их шагом. Почему именно он? Всё просто: его фонд активно поддерживал исследования в области вакцинации. Увы, но чипы в ампулах так никто и не нашёл, а технологии, позволяющие массово следить за людьми через укол, пока что остаются фантастикой.  
  • Создал коронавирус. Во время пандемии COVID-19 Гейтс оказался в эпицентре новых обвинений. Его фонд не только финансировал исследования вирусов, но и предсказал возможность пандемии за несколько лет до её начала. Совпадение? Заговорщики уверены, что нет. Правда, учёные и факты говорят об обратном: предсказания Гейтса базировались на научных моделях, а не на тайных планах.  
  • Член секретного мирового правительства. В этой теории Гейтс занимает место одного из глав секретного клуба представителей мировой элиты, управляя миром посредством влияния и денег. Его связывают с Давосским форумом, тайными клубами и теневыми структурами, якобы диктующими свою волю странам и народам. К сожалению, реальных доказательств, что Гейтс руководит такой структурой или является её членом, пока нет. 
  • Намерен сократить население Земли. Некоторые фразы Гейтса о демографии и здоровье вырвали из контекста, превратив их в «доказательства» его зловещего плана. Например, он говорил, что улучшение медицины и образования приводит к снижению рождаемости, но конспирологи уверены: миллиардер просто хочет уменьшить число людей на планете.  

Теории заговора – это всегда смесь страха, недоверия к власти и богатым людям. Ну а факты доказывают, что Гейтс – это удобная мишень. Всё просто, ведь он влиятельный, богатый, да ещё и занимается наукой. Но пока доказательств его тёмных делишек не найдено, всё это остаётся в области фантазий. Мало того, чаще всего миллиардера замечают за решением ключевых вопросов нашей цивилизации, что сильно противоречит описанному выше образу. Несколько дней назад в интервью The New Yorker Гейтс рассказал, что в конце 2024 года он провёл продолжительный ужин с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго. Одной из главных тем их беседы стала судьба программы PEPFAR, которая представляет собой ключевую инициативу США по борьбе с ВИЧ. Программа действует уже больше 20 лет и за это время помогла спасти миллионы людей. По словам Гейтса, он постарался убедить Трампа в важности продолжения программы, которая была запущена ещё в 2003 году при президенте Джордже Буше-младшем. За это время PEPFAR помогла 26 миллионам человек получить необходимое лечение и предотвратила миллионы новых случаев заражения ВИЧ. 

Гейтс констатировал, что недавно Трамп подписал указ о приостановке финансирования всех программ иностранной помощи, включая PEPFAR, что поставило под угрозу их дальнейшую реализацию. Он отметил, что говорил с президентом на самые различные темы, но главная просьба касалась программы PEPFAR. Был риск, что США прекратят её финансирование, а это означает потерю доступа к лекарствам для миллионов людей. Гейтс отметил, что во время ужина Трамп был внимательным собеседником и проявил интерес к обсуждаемой теме. Миллиардер добавил, что разговор длился 3 часа, а сам он сделал всё, что мог, для продолжения финансирования ключевой программы. В рамках интервью Гейтс с сожалением замечает, что несмотря на предпринятые усилия судьба PEPFAR остаётся неопределённой. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что программы гуманитарной помощи, включая борьбу с ВИЧ, получили временное продление, но новые контракты пока не заключаются. Это оставляет миллионы людей в подвешенном состоянии, ожидая окончательного решения властей. Если деньги не будут выделяться, то это приведёт к огромному количеству смертей, поскольку купить препараты окажется не за что. При этом под удар попадут беднейшие страны мира, власти которых испытывают острую нехватку финансирования.

Напомним, после ухода с поста генерального директора Microsoft Гейтс сосредоточился на благотворительной деятельности, направленной на решение глобальных проблем: от изменения климата до здравоохранения. Вместе с бывшей женой Мелиндой Френч Гейтс он вложил в Фонд Гейтса 59,5 миллиарда долларов. По состоянию на конец 2023 года целевой капитал фонда составлял 75,2 миллиарда долларов. Во время интервью The New Yorker Гейтс вспомнил, что в 2018 году он уже пытался повлиять на решения Трампа в области науки и здравоохранения. Тогда миллиардер предложил президенту нанять научного советника, но неожиданно получил встречное предложение занять этот пост самому. Гейтс отказался, отметив, что это было бы «не лучшей тратой его времени». Сегодня миллиардер пытается использовать своё влияние для возобновления финансирования программы PEPFAR, ну а речь идёт о спасении миллионов жизней.

#трамп #билл гейтс #pepfar
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