Таяние ледников стало настоящим сюрпризом для археологов, получивших доступ к потерянным много веков назад предметам

Ледяная шапка Земли продолжает таять. Учёные отмечают, что в последние несколько лет процесс ускорился, что неизбежно приведёт к крайне неприятным последствиям для нашей цивилизации. Риски глобального потепления возрастают, ну а вместе с этим процессом увеличиваются и шансы различных стихийных бедствий. Речь идёт об ураганах, наводнениях и других природных явлениях, способных привести к массовым миграциям. Некоторые исследователи уверены, что к 2050 году не меньше миллиарда людей на нашей планете вынуждены будут сменить место жительства, поскольку многие регионы становятся непригодны для обитания. Температуры там стремительно увеличиваются, а особенно страдают пожилые люди. Как сильно изменится ландшафт нашей планеты, не могут предсказать даже сложные компьютерные модели. Всё меняется слишком быстро, но иногда можно найти что-то хорошее даже в таком трагическом развитии событий.

Как оказалось, тающие ледники обладают скрытым потенциалом и ещё могут удивить человечество. Выяснилось, что внутри можно найти утерянные предметы, рассказывающие о древних цивилизациях, проживавших на этих территориях тысячи лет назад. В высокогорных регионах планеты археологи находят удивительные артефакты, многие из которых лежали во льду ещё до появления первых людских империй. Древние человеческие останки, деревянные инструменты, загадочные статуи – все эти находки помогают восстановить картину прошлого и понять, как жили люди в разные эпохи. Одним из центров ледниковой археологии стала Норвегия, где исследования ведутся особенно активно. Как отмечает Эспен Финстад, один из руководителей норвежского проекта «Секреты льда», страна является настоящей сокровищницей подобных находок. Из более чем 4500 артефактов, обнаруженных в рамках ледниковой археологии, половина была найдена именно здесь. Археологи исследуют древние маршруты, по которым проходили охотники, торговцы и путешественники. Известно, что с глубокой древности люди пересекали норвежские горы, перемещаясь между побережьем и внутренними районами страны. Многие пути проходили по ледникам, благодаря чему оставленные там предметы сохранились в первозданном виде до наших дней.

Как уже отмечалось выше, глобальное потепление вносит свои коррективы: из-за таяния ледников артефакты постепенно выходят на поверхность. Недавний полевой сезон, по словам Финстада, стал одним из самых плодотворных. Летнее потепление 2024 года привело к резкому таянию снега, что позволило исследователям сделать множество новых открытий. Один из наиболее богатых на находки ледниковых участков – это Лендбрин, через который в эпоху викингов и Средневековья проходил важный торговый путь. Археологи регулярно отправляются туда на поиски артефактов. В минувшем сезоне их экспедиция включала семь специалистов, которые обследовали около дюжины участков в горах. Вьючные лошади помогли доставить снаряжение и организовать лагерь. Среди находок были предметы, пролежавшие во льду сотни и даже тысячи лет. Одна из таких находок – это древняя стрела, которая, к удивлению археологов, не требовала раскопок и просто лежала на поверхности. Настолько хорошо сохранившиеся артефакты встречаются крайне редко, что делает находку действительно уникальной.

По мнению Финстада, ледники хранят множество стрел, поскольку охота на оленей в железном веке и Средневековье была важной отраслью. Люди не только добывали мясо для пропитания, но и торговали шкурами и другими ресурсами. Некоторые наконечники стрел, найденные археологами, были изготовлены из речных мидий, что указывает на активные торговые связи между регионами. Особенно редкими стали стрелы с сохранившимся оперением. Известно, что перья быстро приходят в негодность, но ледники древней Норвегии словно законсервировали тысячи самых различных предметов. А в итоге в Лендбрине были найдены экземпляры, у которых даже спустя века сохранились тонкие детали конструкции. Помимо стрел, исследователи обнаружили около 50 небольших предметов, назначение которых пока остаётся загадкой. Небольшие кусочки дерева, кожи и текстиля могли быть элементами повседневной жизни, но время стёрло их первоначальное предназначение. Финстад отмечает, что такие находки уникальны для Норвегии, поскольку органические материалы редко сохраняются в других археологических контекстах.

Несмотря на значительные открытия, работы пришлось приостановить из-за сильного снегопада. В любом случае археологи теперь точно знают, где продолжить поиски летом. Ледники продолжают таять, а значит перед исследователями открываются новые страницы истории, скрытые во льдах на протяжении тысячелетий. Изучить больше артефактов вы можете по ссылке в оригинальном материале: https://www.businessinsider.com/archaeologists-discovering-ancient-artifacts-norways-melting-glaciers-photos-2025-2