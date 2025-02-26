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Bublik1
Астрономы выяснили, что астероид 2024 YR4 в 2032 году пролетит мимо Земли
В настоящее время шансы столкновения с ним с 3% снизились до 0.001%

В декабре 2024 года был обнаружен астероид, траектория полёта которого вызвала опасения со стороны учёных. Первоначально шансы столкновения с 90-метровым гигантом оценивались в 1,3%, но в начале января были проведены более точные расчёты, что позволило скорректировать данные. Тогда казалось, что шансы столкновения возрастают и уже составляют больше 3%. В прессе писали, что со временем вероятность удара возрастёт, ну а 2024 YR4 называли «убийцей городов». Отмечалось, что падение его не приведёт к фатальным последствиям для планеты, но имеет локальные последствия. Ну а если учитывать, что многие регионы нашей планеты густо заселены, то под удар попадали миллионы гражданских. Согласно компьютерному моделированию, падающий астероид размером 90 метров способен стереть с лица Земли Нью-Йорк или любой другой большой город. Кроме того, даже если камень упадёт в 100 километрах от береговой линии города, то вызовет формирование необычайно высокой волны. В этом случае последствия удара не будут такими фатальными, но жертвы в любом случае станут исчисляться тысячами.

Согласно опубликованным расчётам, астроид мог столкнуться с нашей планетой 22 декабря 2032 года, а к этому моменту землянам предлагалось подготовиться к отражению удара. Похоже, заявления астрономов были слишком пессимистичными, а некоторые и вовсе нагнетали драматизма. Вчера представители Европейского космического агентства (ЕКА) озвучили новые результаты компьютерной симуляции, снижающие шансы столкновения до 0,001%. Ну а это 1 к 10 000, а значит, волноваться по этому поводу не следует. Астероид размером с футбольное поле благополучно пролетит мимо и будет виден жителям некоторых регионов Земли ночью 22 декабря 2032 года. Согласно уточнённым данным, уровень угрозы со стороны 2024 YR4 по Туринской шкале теперь равен нулю, хотя всего неделю назад он достигал третьего уровня из десяти возможных. Как уже было сказано выше, некоторые астрономы и вовсе считали шансы столкновения чрезвычайно высокими, нагнетая панику в обществе.

В свою очередь представители NASA напоминают об успешной миссии DART, которая была проведена в 2022 году. Тогда при помощи направленного удара удалось изменить траекторию полёта астероида Диморфос. Космический объект не угрожал нашей планете, но позволил сделать важные выводы о потенциале орбитальной защиты. В теории, даже если появится более крупный астероид, то мы сможем изменить его орбиту задолго до того, как он приблизится к Земле на критически опасное расстояние. На этом фоне специалисты предлагают не принимать в расчёт художественные фильмы, активно эксплуатирующие тему падения астероида. Может, мы пока и не можем высадить на Марс пилотируемый жилой модуль, но точно способны изменить траекторию полёта астроида размером с футбольное поле.

По словам главы управления планетарной обороны ЕКА, отслеживание астероида и исключение угрозы для человечества было чрезвычайно увлекательным процессом. Ричард Мойссл отметил, что своевременное обнаружение подобных объектов – это ключ к безопасности. В настоящее время мы пока не слишком продвинулись в планетарной защите, но со временем сможем обеспечить безопасность и предотвратить удар даже со стороны гигантских астероидов. Важно учитывать, что точка в истории с 2024 YR4 ещё не поставлена. В ближайшие годы в строй вступят новые телескопы, такие как Vera Rubin и Flyeye, которые позволят астрономам быстрее идентифицировать потенциально опасные астероиды. Кроме того, Европа планирует запустить миссию NEOMIR, которая станет ещё одним шагом к более точному прогнозированию угроз из космоса. Ну и через несколько месяцев изучить астероид сможет и Джеймс Уэбб, ну а это самый продвинутый космический телескоп, который только был создан руками человека. Именно он предоставит наиболее точные данные, позволяющие сделать окончательные выводы. Стоит напомнить, что последний раз высокий уровень тревоги вызывал астероид Апофис в 2004 году. Тогда вероятность его столкновения с Землёй в 2029 году оценивалась в 2,7%, но дополнительные наблюдения исключили такую возможность. Ситуация с 2024 YR4 развивается по схожему сценарию, что ещё раз подтверждает: чем раньше мы обнаруживаем потенциальные угрозы, тем лучше мы можем их контролировать.

#космос #наука #астероид #2024 yr4
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