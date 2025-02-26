Проблема давно назрела, а над её решением бьются власти многих стран по всему миру

Проблема регулирования видеоигр уже давно волнует политиков по всему миру. В некоторых странах вводятся жёсткие ограничения, в рамках которых родителей обязывают контролировать время нахождения детей за виртуальными развлечениями. При этом именно родители должны следить за игровым контентом. Всё это принято на законодательном уровне и даже позволяет привлечь плохо выполняющих свои обязанности взрослых к ответственности.

Некоторые аналитики полагают, что наш мир стремительно движется к тотальному контролю в сети. Это значит, что через какое-то время почти у каждого человека на планете будет своего рода цифровой паспорт, фиксирующий время пребывания, просматриваемый контент и многие другие аспекты. Первичной обработкой всего потока информации будет заниматься ИИ, а в случае появления систематических нарушений к делу подключатся правоохранительные органы.

Всё это недалёкое будущее, сегодня же в сфере видеоигр и пользовании интернетом царит хаос. Любой подросток может при помощи своего смартфона получить доступ к не подходящему ему по возрасту контенту, включая видео и игры. Особенно беспокоит экспертов тот факт, что миллионы школьников по всей планете без всякого контроля проводят годы своей жизни в видеоиграх с рейтингом 18+.

Теоретически купить такую игру согласно правилам популярных цифровых сервисов невозможно, но в данном случае не всё так очевидно. Начнём с того, что только небольшая часть родителей вообще вникают в подробности того, какой возрастной рейтинг имеют видеоигры. Такие родители и сами могут купить ребёнку Grand Theft Auto V или любой другой популярный тайтл, не задумываясь о влиянии подобного контента на психику подрастающего поколения. Но даже если родители и интересуются описанными выше деталями, то дети всегда могут зарегистрировать новый аккаунт в Steam, указав любой возраст и страну проживания. При необходимости видеоигры доступны и на дисках, и в итоге родителям бывает довольно сложно отследить все действия своих детей.

Не лучшим образом себя ведут и цифровые магазины. На слуху громкие дела, связанные с особенностями политики подобных сервисов. Например, родители могут дать детям свой смартфон с установленной видеоигрой, а предприимчивый малыш начнёт тратить реальные деньги на покупку внутриигровых ценностей. Раздосадованные родители обращаются к представителям цифрового магазина, поскольку хотят вернуть потраченные средства. Чаще всего в ответ можно получить только счета и указание на пользовательское соглашение, предусматривающее полную ответственность за действия детей со стороны родителей. В конечном итоге проблема остаётся нерешённой, а значит без жёсткого регулирования не обойтись. Меры контроля за игровым сегментом изучают власти различных стран, но без координации действий не обойтись. Неясно, когда политики решатся на конструктивный диалог, ведь пока мы видим, как руководство отдельных государств пытается навести порядок своими силами. Не осталась в стороне и Россия. Здесь из-за высокого распространения пиратских игр проблема стоит ещё сложнее, а над решением работают специалисты Минцифры и депутаты Госдумы.

Не так давно представители этих органов власти предлагали ввести в РФ так называемый родительский контроль, переложив полную ответственность на мам и пап. Решением могли бы стать некие инструменты, отслеживающих транзакции в области видеоигр, а после информирующие владельца счёта о том или ином приобретении. Проект находится на контроле президента, а меры защиты детей должны быть подготовлены к 31 декабря 2025 года. Сегодня проект находится в стадии обсуждения, а пока было решено провести эксперимент, в рамках которых игровые платформы будут проявлять больше инициативы при регистрации новых пользователей, требуя подтвердить возраст и личность. Такие действия позволят снизить риски для подрастающего поколения, перекрыв детям доступ к не подходящему им по возрасту контенту. Эксперты отмечают, что подробности эксперимента пока не озвучиваются, но выражают определённые опасения на этот счёт. К примеру, как принудить к взаимодействию зарубежные цифровые магазины? В условиях, когда такие платформы ушли из российского правового поля, сделать это невозможно. И поскольку дотянуться получится только до российских платформ, то отечественные бизнесмены окажутся в худших условиях, а значит деньги потекут к иностранным продавцам запрещённого для детей контента.

Отмечается, что проблемных вопросов много, что доказывает важность обсуждаемой темы. При этом сложность заключается ещё и в том, что нужно создать эффективные меры, позволяющие охватить весь цифровой рынок развлечений. Это не только видеоигры и фильмы, но и музыка, не говоря уже о желании многих разработчиков видеоигр превратить свою продукцию в настоящую рулетку. Известно, что по итогам начавшегося добровольного эксперимента будут сделаны важные выводы. Похоже, именно они лягут в основу законодательных актов, создание которых неизбежно.