Что будет с курсом биткоина, не знает никто, но есть определённые тенденции, о которых есть смысл поговорить

В последнее время рынок криптовалют не демонстрировал заметного роста. Bitcoin продолжал балансировать на грани 96-98 тысяч долларов за одну монету. Цифровое золото предприняло несколько попыток выйти за рамки 100 тысяч, но в итоге закрепилось на более стабильных показателях. Эксперты полагали, что в начале весны нас ждёт очередной подъём, подсчитывая прибыль инвесторов, но в конечном итоге рынок начал стремительно двигаться вниз. Аналитики спорят о том, является ли это началом медвежьего цикла, либо уже совсем скоро первая криптовалюта вернётся к своим рекордным значениям.

Точных данных на этот счёт нет и не может быть, поскольку рынком правит чрезвычайно высокая волатильность. Ясно одно, события противоречат представлениям аналитиков, что говорит о формировании новой тенденции. Согласно официальным данным, за последние 24 часа криптовалютный рынок испытал серьёзное падение, поскольку основные активы потеряли до 14% своей стоимости. Распродажа, начавшаяся в понедельник, продолжилась и во вторник, под давлением преобладающих медвежьих настроений и отсутствия явных драйверов роста, которые могли бы поддержать котировки. Наибольшие потери зафиксировала Solana, упавшая на 14% за сутки и до 20% за неделю (на графики некоторые токены отыграли часть падения). Пострадали популярные альткоины. Например, Dogecoin, XRP и Ethereum, также ощутимо просели, потеряв более 10% своей стоимости. Bitcoin торгуется ниже 90 тысяч, что ставит под угрозу многонедельную консолидацию, удерживавшую актив на стабильно высоком уровне.

Некоторые аналитики пишут, что давление со стороны медведей носит временный характер и сильно зависит от макроэкономических факторов. Джефф Мей, главный операционный директор биржи BTSE, отмечает, что ведущие криптовалюты не должны торговаться так далеко от своих исторических максимумов. Он подчёркивает, что американские рынки испытывают давление из-за опасений по поводу инфляции и политики ФРС, которая временно приостановила снижение процентных ставок. Несмотря на это, опубликованные на прошлой неделе слабые экономические данные могут стать поводом для регуляторов пересмотреть свою позицию и предпринять стимулирующие меры. Августин Фэн, глава аналитического отдела SignalPlus, также видит потенциал для разворота тренда. Он считает, что в краткосрочной перспективе на рынке будут преобладать Медведи, но уже совсем скоро Быки вернут лидирующие позиции. По его словам, корреляция между традиционными активами и криптовалютами приближается к годовым максимумам, а в целом ведущие эксперты предлагают следить за действиями ФРС и другими макроэкономическими данными.

Последний отчёт по индексу потребительских цен (CPI) показал рост на 0.5% в январе (при прогнозируемом увеличении на 0.3%). Это вызвало опасения на финансовых рынках и подтолкнуло инвесторов к более консервативным стратегиям. Известно, что в таких случаях владеющие значительными запасами ликвидности люди предпочитают менее доходные, но более стабильные активы. Пока же аналитики ждут сигналов из Белого дома. Если регулятор смягчит монетарную политику, то рынок криптовалют получит необходимый импульс для восстановления. Ведущие аналитики призывают владельцев криптовалют не сбрасывать накопления под давлением Медведей. Чем больше людей перейдёт от покупки к продаже, тем сильнее снизятся котировки, что не пойдёт на пользу рынку. Кроме того, речь идёт о значительных потерях. Многие инвесторы покупали альткоины в надежде на скорое подорожание. Отмечалось, что сезон альткоинов уже близко, но в реальности многие токены за пару месяцев успели подешеветь в 2 раза.

Ведущие эксперты всё ещё не отказываются от долговременных прогнозов на 2025 год. Утверждается, что к осени за 1 ВТС будут давать 150 тысяч долларов, ну а это станет драйвером для всего рынка. Вполне возможно, что сезон альткоинов ещё впереди, поскольку своего слова не сказал ещё Илон Маск. Миллиардер планировал продавать автомобили за Dogecoin, но пока слишком занят политикой. Злые языки утверждают, что сегодня приближённые к Маску лица активно скупают Dogecoin и другие мемные активы. Под это выделяются огромные суммы, а в целом падение котировок Bitcoin кажется странным. Крупные фонды не отказывались от инвестиций, тогда как в конце января MicroStrategy приобрела ещё 11 тысяч монет на 1.1 миллиарда долларов. На балансе компании находится больше 460 тысяч ВТС, ну а особенно интересна стратегия майнеров. Отмечается, что ведущие фермеры отказались от реализации Bitcoin, предпочитая продавать акции, после чего скупают монеты на рынке. Таким образом заметных движений со стороны Медведей не было, но рынок всё равно пошёл вниз. Такие периоды обычно свидетельствуют об активной деятельности Китов. Напомним, речь идёт о группе инвесторов, владеющих крупными состояниями в ВТС. Крупная рыба предпочитает оставаться в тени, ну а за стремительным падением обычно следует подъём. Вопрос лишь в том, насколько долгим в этом году будет падение, и как сильно подешевеют ключевые активы?