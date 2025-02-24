А между тем группировка Илона Маска насчитывает 8000 спутников

Сегодня стало известно, что спутниковая группировка Starlink впервые в истории преодолела 8000 спутников. Сегодня ночью ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту ещё 22 спутника, ну а всего с начала года усилиями SpaceX на орбите стало на 376 объектов больше. При этом важно учитывать, что далеко не все спутники находятся в активном или рабочем состоянии. Согласно официальным данным, только 7078 спутников выполняют непосредственные задачи, тогда как сотни пребывают в режиме сна. Они будут использоваться в случае непредвиденных обстоятельств, помогая заделывать бреши, поскольку старые спутники постепенно выводятся из строя. Сотни других спутников уже не работают, ну а Маск планируют наращивать темпы, увеличивая скоростные показатели и купируя действия конкурентов. По мнению экспертов, совсем скоро Илону придётся туго.

Частные стартапы и государственные инициативы по всему миру стремительно набирают обороты, угрожая монополии Starlink. Собственные проекты имеются у Британии, ЕС и у России, но в авангарде располагается китайская компания SpaceSail, активно продвигающая свои услуги за рубежом, а также Project Kuiper от Джеффа Безоса, который поддерживается Amazon. Компания SpaceSail, базирующаяся в Шанхае, ведёт активную экспансию на международные рынки. В ноябре 2024 года она подписала соглашение о выходе на рынок Бразилии, а спустя два месяца объявила о начале работы в Казахстане. Китайская пресса называет SpaceSail стратегическим активом страны, способным обеспечить глобальный охват интернет-услугами и укрепить технологическое лидерство Китая. Пекин активно поддерживает конкурентов Starlink, выделяя средства на исследования и разработку инструментов для мониторинга спутниковых группировок. В прошлом году Китай установил рекорд по запускам спутников на низкую околоземную орбиту. Тогда было выведено 263 аппарата, что делает это государство одним из главных игроков в космической гонке.

В то же время в борьбу за космическое интернет-пространство вступает и Project Kuiper. Долгое время об амбициозном проекте Джеффа Безоса ничего не было слышно. Сообщается, что Бразилия уже ведёт переговоры с Kuiper и канадской компанией Telesat о сотрудничестве, стремясь обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в отдалённых районах страны. Даже учитывая тот факт, что Маск пришёл на рынок раньше других, Starlink не может игнорировать растущую конкуренцию. По словам миллиардера, к 2030 году на орбите будет находиться группировка из 42 тысяч спутников, что позволит предоставлять более качественный и быстрый интернет, чем смогут себе позволить конкуренты. Известно, что SpaceSail планирует запустить 648 спутников в 2025 году и до 15 000 к концу десятилетия. Пекин также планирует развернуть до 43 000 спутников, но не указывает точные сроки вывода группировки на орбиту. Эксперты констатируют, что борьба за низкую околоземную орбиту становится все острее. Китайские исследователи, активно изучают методы слежения за Starlink. В январе 2025 года китайские инженеры представили алгоритм, вдохновлённый охотничьими стратегиями горбатых китов, который позволяет эффективно отслеживать спутниковые созвездия.

Власти США явно недовольны растущим присутствием Китая в космической гонке. Американские аналитики уже призвали правительство США усилить сотрудничество с развивающимися странами, чтобы противостоять влиянию Пекина. Сегодня действия международных игроков сильно напоминают Дикий Запад, где главные игроки стремятся занять ключевые позиции до появления жёстких правил. Старые границы стираются, а космос становится ареной для новых технологических и геополитических сражений.