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Bublik1
Учёные обнаружили, что некоторые предметы 3000-летнего клада изготовлены из метеоритного железа
Речь идёт о Вильенском кладе, обнаруженном в 1963 году

Сколько потерянных сокровищ скрывается на дне океанов, остаётся только догадываться. Активное освоение Америки привело к росту напряжённости между европейскими лидерами. Действующие под покровительством Португалии, Испании и ряда других стран пираты нападали на торговые суда, мешая конкурентам вывозить драгоценности в Старый свет. Нередко, в ходе сражения торговое судно тонуло, хотя из-за штормов и примитивных технологий на дно отправилось ещё больше кораблей. По мнению специалистов, поиск сокровищ крайне сложен по целому ряду причин. Прежде всего никто точно не знает, в каком месте океана затонуло то или иное судно. Но даже если факт известен и подтверждён, то подводное течение за столетия уносят корабль на километры в сторону. Со временем деревянные балки разрушаются, а в итоге на дне остаётся крайне мало признаков, позволяющих опознать место кораблекрушения. 

Но и это ещё не всё, ведь существуют юридические сложности. Простой вопрос: кому на самом деле принадлежат найденные бочки с золотом, если в 18 веке они были вывезены из современной Аргентины, шли в Португалию, но были найдены гражданами США? Вопрос сложный, а такие юридические прецеденты в мировой практике уже были. Современная правовая система становится всё сложнее, ну а всё это сильно мешает новому поколению кладоискателей. Похоже, сокровища можно найти не только в море, ведь иногда они десятилетиями лежат на поверхности, не вызывая ни у кого подозрений. Сегодня мы поговорим о Вильенском кладе, вызвавшем бурные дискуссии среди специалистов. Напомним, Вильенский клад, обнаруженный в 1963 году в испанской провинции Аликанте, представляет собой собрание из 66 предметов. Большая часть из них была сделана из золота, и представляет собой уникальную коллекцию, свидетельствующую о высоком уровне владения мастерством созданию ювелирных украшений жителей бронзового века. 

Клад был давно изучен, но предметы из железа не давали учёным покоя. Долгое время казалось, что речь идёт о крайне дешёвых и простых украшениях, но сегодня становится ясно, что именно они являются самыми ценными находками клада. Корродированный браслет и небольшая полая полусфера, некогда считавшаяся частью скипетра или рукояти меча, оказались изготовленными не из земного железа, а из материала, прилетевшего из космоса. Это метеоритное железо, встретить которое можно по всему миру. Материал тщательно изучается, позволяя исследователям понять химический состав космических тел, прилетевших из других солнечных систем. Вот только одно дело найти камень, а совсем другое, когда тысячи лет назад из метеорита сделали украшение. Удивительное открытие было сделано командой исследователей под руководством Сальвадора Ровиры-Льоренса, бывшего главы отдела консервации Национального археологического музея Испании. Приведённые доказательства свидетельствуют о том, что древние мастера Пиренейского полуострова владели искусством обработки железа задолго до наступления железного века, что заставляет пересмотреть представления о технологическом уровне Иберии более 3000 лет назад.

Дело в том, что Пиренейский полуостров вступил в железный век примерно к 850 году до н. э., в то время как золотые украшения клада датируются периодом 1500-1200 гг. до н. э. Возникает вопрос: как могло в коллекции, относящейся к бронзовому веку, оказаться железо, если земное железо начали массово выплавлять столетия спустя? Ответ на этот вопрос нашли, когда провели анализ состава загадочных артефактов. На протяжении истории известны случаи, когда до появления развитых металлургических технологий люди использовали железо метеоритного происхождения. Одним из самых знаменитых примеров является кинжал фараона Тутанхамона, выкованный из метеоритного металла. Подобные артефакты ценились чрезвычайно высоко, поскольку железо небесного происхождения встречалось крайне редко. Главное отличие метеоритного железа от земного кроется в высоком содержании никеля. Чтобы подтвердить свою гипотезу, исследователи взяли образцы металла из артефактов и подвергли их анализу с помощью масс-спектрометрии. Несмотря на значительную коррозию, результаты оказались однозначными: браслет и полусфера действительно были изготовлены из метеоритного железа.

Это открытие стало настоящей сенсацией. Исследователи утверждают, что артефакты из Вильенского клада – это первые известные изделия из метеоритного железа, найденные на Пиренейском полуострове. Они убедительно вписываются в хронологию позднего бронзового века, подтверждая, что уже в то время мастера умели обрабатывать железо, хотя оно было доступно только в виде метеоритов. Из-за наличия сильной коррозии специалисты планируют провести более глубокие исследования. Современные неинвазивные методы анализа позволят детальнее изучить находки и окончательно подтвердить их происхождение. Это исследование не только раскрывает новые аспекты истории древней металлургии, но и доказывает, что жители Иберии были куда более продвинутыми мастерами, чем считалось ранее. 

#интересное #клад #сокровища #сокровища виллены
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