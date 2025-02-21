Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Эксперты доказали, что использование тёмной темы разряжает смартфон быстрее, чем светлая тема
Удивительно, но именно так обстоят дела, ведь тёмная тема вынуждает повышать яркость дисплея

Производители смартфонов часто водят потребителей за нос. Никаких инноваций нет уже много лет, но несмотря на это стоимость новинок не снижается. Маркетологи рассказывают нам о невероятных возможностях актуальных моделей, предлагающих лучшие камеры в истории. Стоит признать, что находящиеся в продаже мобильные телефоны действительно снимают намного лучше тех, что были доступны 5 лет назад. И всё же, если сравнивать с аппаратами двухгодичной давности, то никаких заметных изменений нет. Ну а поскольку всё это не выгодно производителям, то модели прошлых поколений убирают из продажи. Часто маркетологи делают акцент на очевидных технологиях, а в результате миллионы людей пребывают в неведении. Простой пример, благодаря сомнительным тестам от целого ряда блогеров, iPhone 16 (серия) считается самым долгоиграющим с точки зрения энергоэффективности. Подобные заявления вызывают улыбку у владельцев флагманов других крупных компаний. Всё просто, ведь все актуальные телефоны примерно одинаково тратят заряд батареи, а значит решающим фактором остаётся ёмкость аккумулятора. 

По этому показателю Apple находится позади всех, но значительные инвестиции в рекламу делают своё дело. Даже когда владелец дорогого телефона за 1500 долларов сталкивается с реальностью, то старается не обращать внимание на откровенный обман со стороны производителя. Многие эксперты пишут, что снизить потребление энергии со стороны смартфонов нереалистично, а значит единственный выход заключается в использовании сверхмощных зарядных станций. Например, смартфон с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт вы можете зарядить с нуля до 100% всего за 30 минут, но даже по этому показателю Apple плетётся в хвосте. По некоторым сведениям, iPhone 16 поддерживает зарядку мощностью до 20 Вт, но это неточно. Кроме того, в комплекте с телефоном и вовсе нет зарядки, а большая часть счастливых владельцев самого лучшего смартфона на планете использует устройства, купленные 5 лет назад. Такие зарядки обеспечивают 9-12 Вт, тормозя прогресс и разочаровывая экспертов. На самом деле есть масса других проблем, а сегодня мы разберём один из самых массовых маркетинговых трюков, жертвами которого стали десятки миллионов пользователей.

Речь идёт об использовании тёмной темы, которая экономит энергию и позволяет смартфону продержаться на одном заряде до конца рабочего дня. Что важно, тёмная тема официально считается важной вехой на пути к снижению энергопотребления и фигурирует в отчётах разработчиков в качестве инструмента экономии заряда и снижения нагрузки на зрение. Увы, ничего подобного тёмная тема не даёт, а сегодня пришло время развеять ещё одну красивую уловку производителей мобильных телефонов. Прежде всего маркетологи писали, что что переключение интерфейса на тёмный режим позволит значительно снизить энергопотребление на OLED-дисплеях. В последние годы такие экраны использует не только Apple, но и китайские компании, выпускающие продукцию дороже 300 долларов. Причина подобных утверждений кроется в особенностях технологии OLED, ведь переход на тёмную тему активирует только те пиксели, которые светятся в данный момент, тогда как все остальные находятся в неактивном режиме, а значит не потребляют энергию. Вот только когда рядовые пользователи включают тёмную тему, то вынуждены тут же выкручивать яркость экрана на максимум. В этом случае вся логика тёмного режима теряется, а смартфон начинает ещё быстрее разряжаться. 

Распространение тёмного режима началось не так давно, когда в продаже появились недорогие аппараты с OLED-дисплеями. В теории, такие устройства действительно могут расходовать меньше энергии, но выводы реального исследования противоречат заявлениям маркетологов. Как уже отмечалось выше, пользователи компенсируют нехватку яркости в тёмной теме, физическим повышением этого параметра, а такой сценарий наиболее частый. Приводятся результаты исследования, в рамках которого участники должны были самостоятельно установить комфортный уровень яркости для светлой и тёмной темы. Результаты оказались неожиданными, ведь 80% участников значительно увеличивали яркость при использовании тёмной темы. В итоге, их устройства разряжались быстрее, чем при светлой теме и умеренной яркости. Дополнительно были протестированы адаптивные сайты, которые (по заявлениям их создателей) автоматически подстраиваются под яркость того или иного устройства. Теоретически, мобильные версии сайтов должны потреблять меньше энергии, так как они более лёгкие. Теоретически, ведь в реальности выяснилось, что никакой корреляции между этим маркетинговыми обещаниями и экономией заряда не прослеживается. 

Дополнительно было проведено изучение того, насколько снижение объёма трафика может привести к падению энергопотребления на смартфоне. Здесь выяснилось, что телефон действительно разрыдается меньше, но только в том случае, если владелец начинает использовать его реже, поскольку поток данных снижается или становится недоступен. Эксперты пришли к выводу, что тёмная тема, задуманная как способ сделать устройства более энергоэффективными, на практике не оправдывает ожиданий. Говорить о заботе об экологии и ответственном отношении к природе в данном случае неуместно, поскольку ни о каком росте автономности речь вообще не идёт. Похоже, потенциал у тёмной темы есть, но подавляющее большинство пользователей используют её не так, как задумывали разработчики. Исследователи советуют пользователям, которые хотят продлить время работы своих устройств, не полагаться на тёмную тему, а просто снижать яркость экрана. Ещё один действенный совет заключается в том, чтобы приобретать устройства с меньшими экранами, так как чем больше дисплей, тем больше энергии он потребляет. Такое решение понравится не всем, ну а в итоге нам остаётся полагаться на скоростные зарядки. Если у вас нет ничего подобного, задумайтесь об этом. В большинстве ресторанов быстрого питания, в супермаркетах, торговых центрах, в метро, в парках и других общественных местах расположены розетки. Даже если ваш телефон поддерживает скромные 33 Вт, то за 15 минут можно пополнить заряд с нуля до 30%. Более дорогие устройства открывают ещё больше возможностей, позволяя не напрягать зрение в борьбе за секунды автономности, не имеющие никакого значения. 

#смартфоны #технологии #интересное
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бывший руководитель Sony назвал сроки выхода PlayStation 6 и советует дать PlayStation 5 Pro время
1
Американский учёный допускает, что мы 300 лет неверно понимали Первый закон механики Исаака Ньютона
3
Gamers Nexus протестировал RTX 5070 Ti и считает, что в ее существовании нет смысла
13
Программа предварительного тестирования One UI 7 подходит к концу, ожидается релиз стабильной версии
+
В Китае нашли способ утилизации лопастей ветряных турбин – теперь из них строят дороги
+
Perplexity выпустила модифицированную версию без цензуры DeepSeek-R1 с открытым исходным кодом
2
Искусственный интеллект, как и человеческий мозг, обрабатывает все данные универсальным способом
+
На Уралвагонзаводе планируют увеличить мощность отечественных танков
1
Marvel's SpiderMan 2 вышла на ПК всего 2 недели назад, но уже успела вызвать разочарование у игроков
+
Поступают сообщения о случаях мошенничества с жёсткими дисками IronWolf от Seagate
1
Астрономы зафиксировали непрерывные вспышки света вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
1
Весной, возможно, состоится релиз процессора Snapdragon 8E Ultra
+
Ryzen 9 9950X3D смог показать 10-процентный прирост производительности к Ryzen 9 7950X3D в Geekbench
2
Ремастер Fallout New Vegas создают на движке The Sims 2
1
Строительство завода по производству чипов в США обходится вдвое дороже и дольше, чем на Тайване
+
NetEase опубликовала заявление об увольнении команды Marvel Rivals
+
Су-57Э возвращаясь в РФ приземлился в Иране и показал фигуру высшего пилотажа «Бочка»
+
NORAD сообщает об обнаружении самолета ВКС РФ около побережья Аляски
+
ИИ изобретает новый материал, твердый как металл и легкий как пластик
2
Эксперты полагают, что AMD мешает агрессивному поглощению Intel со стороны Qualcomm, TSMC и Broadcom
1

Популярные статьи

Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
13
Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
8
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
29
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
8
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
21
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
3
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
14
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
4
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
1
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
3

Сейчас обсуждают

Vorvort
14:18
OptiScaler. Работает хуже DLSS3 или FSR3. Далее по качеству AFMF2 у AMD (причем разницы с FSR3 ультра качество в 4К я не нашел) и хуже всех платная Losless Scaling.
Gamers Nexus протестировал RTX 5070 Ti и считает, что в ее существовании нет смысла
Александр
14:18
Чё за чушь? Тёмная тема при одинаковой яркости меньше хавает батарею чем светлая, по крайней мере на IPS-экране точно, но это не значит, что надо на ней сидеть днём! Это вообще то больше для ночи сдел...
Эксперты доказали, что использование тёмной темы разряжает смартфон быстрее, чем светлая тема
Дмитрий Маслов
14:15
1. Если приложить силу, то что то изменится 2. Если что то изменилось, то приложили силу Если и поскольку.... Где разница вообще? Не говоря уж о пересмотре!
Весной, возможно, состоится релиз процессора Snapdragon 8E Ultra
Eisbrecher
14:14
Какой перебор? Где? Или это с ДЛСС в режиме "зашакаль все к чертям"?
Gamers Nexus протестировал RTX 5070 Ti и считает, что в ее существовании нет смысла
Мегавольт
14:10
Думается фхд это 4060 или 7600 в зависимости от религии. Синяя хз. компромис. Вместо 3050 можно взять 2060с.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
nonses84
14:09
Сасальщики всегда страдали, а в будущем будут страдать еще больше. Но ни кто из них не признает что он лох и будут говорить и дальше что консоль это лучше пк 🤣
Почему видеоигры постоянно дорожают, и сколько будут просить за новинки на PlayStation 6 в 2027 году
Павел Кандеев
13:53
Больше не может ничего выморозить
Крупнейшие производители памяти планируют прекратить производство DDR3 и DDR4 в 2025 году
FelsheR12345
13:52
Даже деревенские бичи в России покупают по 2 видеокарты. А либерастам все Путин плохой. Американские бомжи сейчас читают оверклокер и Шише завидуют!
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
Enforsen Bsv
13:49
Потому, что дураки платят за всякое дерьмо .
Почему видеоигры постоянно дорожают, и сколько будут просить за новинки на PlayStation 6 в 2027 году
Kaabar
13:49
КГ/АМ
Эксперты доказали, что использование тёмной темы разряжает смартфон быстрее, чем светлая тема
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем