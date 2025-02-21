Удивительно, но именно так обстоят дела, ведь тёмная тема вынуждает повышать яркость дисплея

Производители смартфонов часто водят потребителей за нос. Никаких инноваций нет уже много лет, но несмотря на это стоимость новинок не снижается. Маркетологи рассказывают нам о невероятных возможностях актуальных моделей, предлагающих лучшие камеры в истории. Стоит признать, что находящиеся в продаже мобильные телефоны действительно снимают намного лучше тех, что были доступны 5 лет назад. И всё же, если сравнивать с аппаратами двухгодичной давности, то никаких заметных изменений нет. Ну а поскольку всё это не выгодно производителям, то модели прошлых поколений убирают из продажи. Часто маркетологи делают акцент на очевидных технологиях, а в результате миллионы людей пребывают в неведении. Простой пример, благодаря сомнительным тестам от целого ряда блогеров, iPhone 16 (серия) считается самым долгоиграющим с точки зрения энергоэффективности. Подобные заявления вызывают улыбку у владельцев флагманов других крупных компаний. Всё просто, ведь все актуальные телефоны примерно одинаково тратят заряд батареи, а значит решающим фактором остаётся ёмкость аккумулятора.

По этому показателю Apple находится позади всех, но значительные инвестиции в рекламу делают своё дело. Даже когда владелец дорогого телефона за 1500 долларов сталкивается с реальностью, то старается не обращать внимание на откровенный обман со стороны производителя. Многие эксперты пишут, что снизить потребление энергии со стороны смартфонов нереалистично, а значит единственный выход заключается в использовании сверхмощных зарядных станций. Например, смартфон с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт вы можете зарядить с нуля до 100% всего за 30 минут, но даже по этому показателю Apple плетётся в хвосте. По некоторым сведениям, iPhone 16 поддерживает зарядку мощностью до 20 Вт, но это неточно. Кроме того, в комплекте с телефоном и вовсе нет зарядки, а большая часть счастливых владельцев самого лучшего смартфона на планете использует устройства, купленные 5 лет назад. Такие зарядки обеспечивают 9-12 Вт, тормозя прогресс и разочаровывая экспертов. На самом деле есть масса других проблем, а сегодня мы разберём один из самых массовых маркетинговых трюков, жертвами которого стали десятки миллионов пользователей.

Речь идёт об использовании тёмной темы, которая экономит энергию и позволяет смартфону продержаться на одном заряде до конца рабочего дня. Что важно, тёмная тема официально считается важной вехой на пути к снижению энергопотребления и фигурирует в отчётах разработчиков в качестве инструмента экономии заряда и снижения нагрузки на зрение. Увы, ничего подобного тёмная тема не даёт, а сегодня пришло время развеять ещё одну красивую уловку производителей мобильных телефонов. Прежде всего маркетологи писали, что что переключение интерфейса на тёмный режим позволит значительно снизить энергопотребление на OLED-дисплеях. В последние годы такие экраны использует не только Apple, но и китайские компании, выпускающие продукцию дороже 300 долларов. Причина подобных утверждений кроется в особенностях технологии OLED, ведь переход на тёмную тему активирует только те пиксели, которые светятся в данный момент, тогда как все остальные находятся в неактивном режиме, а значит не потребляют энергию. Вот только когда рядовые пользователи включают тёмную тему, то вынуждены тут же выкручивать яркость экрана на максимум. В этом случае вся логика тёмного режима теряется, а смартфон начинает ещё быстрее разряжаться.

Распространение тёмного режима началось не так давно, когда в продаже появились недорогие аппараты с OLED-дисплеями. В теории, такие устройства действительно могут расходовать меньше энергии, но выводы реального исследования противоречат заявлениям маркетологов. Как уже отмечалось выше, пользователи компенсируют нехватку яркости в тёмной теме, физическим повышением этого параметра, а такой сценарий наиболее частый. Приводятся результаты исследования, в рамках которого участники должны были самостоятельно установить комфортный уровень яркости для светлой и тёмной темы. Результаты оказались неожиданными, ведь 80% участников значительно увеличивали яркость при использовании тёмной темы. В итоге, их устройства разряжались быстрее, чем при светлой теме и умеренной яркости. Дополнительно были протестированы адаптивные сайты, которые (по заявлениям их создателей) автоматически подстраиваются под яркость того или иного устройства. Теоретически, мобильные версии сайтов должны потреблять меньше энергии, так как они более лёгкие. Теоретически, ведь в реальности выяснилось, что никакой корреляции между этим маркетинговыми обещаниями и экономией заряда не прослеживается.

Дополнительно было проведено изучение того, насколько снижение объёма трафика может привести к падению энергопотребления на смартфоне. Здесь выяснилось, что телефон действительно разрыдается меньше, но только в том случае, если владелец начинает использовать его реже, поскольку поток данных снижается или становится недоступен. Эксперты пришли к выводу, что тёмная тема, задуманная как способ сделать устройства более энергоэффективными, на практике не оправдывает ожиданий. Говорить о заботе об экологии и ответственном отношении к природе в данном случае неуместно, поскольку ни о каком росте автономности речь вообще не идёт. Похоже, потенциал у тёмной темы есть, но подавляющее большинство пользователей используют её не так, как задумывали разработчики. Исследователи советуют пользователям, которые хотят продлить время работы своих устройств, не полагаться на тёмную тему, а просто снижать яркость экрана. Ещё один действенный совет заключается в том, чтобы приобретать устройства с меньшими экранами, так как чем больше дисплей, тем больше энергии он потребляет. Такое решение понравится не всем, ну а в итоге нам остаётся полагаться на скоростные зарядки. Если у вас нет ничего подобного, задумайтесь об этом. В большинстве ресторанов быстрого питания, в супермаркетах, торговых центрах, в метро, в парках и других общественных местах расположены розетки. Даже если ваш телефон поддерживает скромные 33 Вт, то за 15 минут можно пополнить заряд с нуля до 30%. Более дорогие устройства открывают ещё больше возможностей, позволяя не напрягать зрение в борьбе за секунды автономности, не имеющие никакого значения.