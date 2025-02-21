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Bublik1
Рост температуры Земли на 2.5 °C превратит 40% суши в пустыню, заставив людей жить под землёй
Согласно оценкам учёных, выходить на поверхность люди смогут только ночью

Сегодня мы видим стремительное изменения климатических условий по всей планете. По данным учёных, в 2024 году средняя температура на планете перевалила за отметку 1.5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Таким образом, человечество не смогло выполнять взятые на себя обязательства по удержанию температур на приемлемом уровне. Тысячи экспертов спорят о том, какими будут последствия принимаемых сегодня решений. Пессимисты уверены, что из-за глобального потепления значительная часть суши уйдёт под воду. Пострадают такие крупные города, как Нью-Йорк, Токио и многие другие, а всё это станет реальностью в ближайшие 25 лет. Похоже, оптимистов почти не осталось, ну а в итоге существуют менее и более пессимистичные прогнозы. Сегодня мы разберём крайне опасный сценарий, вызывающий тревогу у климатологов, грозя кардинально изменить жизнь на планете.  

Прежде всего учёные отмечают, что наиболее богатые страны не осознают всех последствий. Политики ссылаются на то, что проекты научного сообщества слишком дорогие, но в реальности, изменения климата будут стоить на порядок выше, когда придётся сталкиваться с их непосредственными последствиями. Ну даже если человечество сумеет выполнить условия Парижского соглашения и ограничить глобальное потепление на уровне 2 градусов, выше доиндустриального уровня, планета все равно столкнётся с серьёзными климатическими изменениями. Речь о менее агрессивном сценарии развития событий, который также принято называть «мягким». Ожидается, что даже в этом случае наша планете сильно изменится, а совсем скоро мест для комфортного проживания станет намного меньше. 

Как уже было сказано выше, средняя температура на Земле уже повысилась на 1.5 градуса, что считается крайне тревожным сигналом. Учёные предупреждают, что дальнейший рост температуры на 0.5 градуса утроит площадь суши, где жить станет практически невозможно. Это эквивалентно тому, как если бы вся территория США стала непригодной для обитания. Особенно уязвимыми окажутся люди старше 60 лет: опасная для них зона охватит 35% суши, что значительно превышает текущие 21%. При дальнейшем потеплении на 4 градуса экстремальная жара охватит около 40% поверхности суши. В таких условиях пригодными для жизни останутся лишь высокие широты и некоторые регионы средних широт, где климат останется сравнительно мягким. Согласно оценкам климатологов, в экваториальной зоне и многих густонаселённых регионах пребывание на улице станет смертельно опасным даже для молодых и здоровых людей. Города либо опустеют, либо люди научатся передвигаться под землёй, выходя на поверхность только в ночное время суток. 

Но даже небольшие повышения средней температуры на нашей планете приведёт к значительному росту случаев теплового удара. В условиях, когда температура тела достигает критических 42 градуса, организм человека перестаёт справляться с перегревом, что может привести к летальному исходу. Уже сейчас регионы, такие как Персидский залив, Индо-Гангская равнина, юг США, Мексика и Австралия, сталкиваются с экстремальной жарой, которая превышает допустимые пределы даже для молодых и здоровых людей. Пожалуй, одним из наиболее катастрофических последствий глобального потепления является ускоренное таяние ледников. Международная группа исследователей провела глобальную оценку изменений ледниковых массивов и пришла к тревожным выводам. За последние десять лет скорость потери льда увеличилась на 36% по сравнению с предыдущим десятилетием. В среднем каждый год тает около 273 миллиардов тонн льда, что эквивалентно 30-летнему потреблению пресной воды всем человечеством.

С начала 21 века объем ледников сократился примерно на 5%, причём в некоторых регионах, таких как Альпы, потери достигают 40%. Особенно быстро исчезают небольшие ледники, а учёные прогнозируют, что многие из них исчезнут до конца текущего столетия. Все эти изменения не только угрожают водоснабжению миллиардов людей, но и обязательно приведут к повышению уровня мирового океана. Исследования показали, что из-за таяния ледников уровень мирового океана уже поднялся почти на два сантиметра с 2000 года. Это означает, что наводнениям стали подвержены ещё около четырёх миллионов человек, проживающих в прибрежных районах. До недавнего времени основными источниками повышения уровня моря были небольшие ледники, но теперь под угрозой находятся и крупнейшие ледяные щиты Антарктиды и Гренландии. Учёные отмечают, что скорость потери льда там уже в шесть раз выше, чем 30 лет назад. Если эта тенденция продолжится, речь пойдёт не о сантиметрах, а о метрах подъёма уровня моря. Ну а это снова возвращает нас к самым опасным прогнозам, сулящим нашей планете массовый потоп.

Тысячелетиями ледники обеспечивали стабильную температуру и прогнозируемое количество влаги на нашей планете. Они также остаются ключевым индикатором антропогенных изменений климата. Мониторинг ледников ведётся более ста лет. За счёт спутниковых технологии удаётся получать более точные данные. В 20-м веке учёные анализировали около 500 ледников, изучая накопление снега и потери льда. Сегодня благодаря спутниковым снимкам можно следить за изменениями на 275 000 ледников, используя радары, лазеры и массу других инструментов. Специальная комиссия при ООН подтверждает, что спасение ледников является одной из ключевых «стратегий выживания» для человечества. Учёные сходятся во мнении, что необходимо срочно сократить выбросы парниковых газов и предпринять меры по защите экосистем, способных поглощать углерод. В противном случае человечеству придётся адаптироваться к миру, где экстремальная жара, наводнения и нехватка пресной воды станут нормой. Каждая десятая доля градуса, на которую удастся замедлить потепление, может спасти миллионы жизней и предотвратить многочисленные катастрофы. 

#наука #интересное #земля #климат #природа
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