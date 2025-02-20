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Bublik1
Эксперты полагают, что AMD мешает агрессивному поглощению Intel со стороны Qualcomm, TSMC и Broadcom
Удивительно, но главный конкурент сегодня стоит на пути разделения и агрессивного поглощения Intel

Многие эксперты сходятся во мнении, что в плачевном положении Intel непосредственно виновато руководство этой американской компании. Долгое время Intel оставалась беспрекословным лидером, но сегодня растеряла былую удаль, уступая конкурентам буквально во всём. Речь идёт о нескольких ключевых направлениях полупроводникового бизнеса. Прежде всего Intel играла ведущую скрипку в поставках высокопроизводительных серверных процессоров. Кроме того, именно эта компания владела подавляющей долей в сегменте настольных процессоров. Ещё более мощные позиции занимала Intel в области мобильных чипов, а гордостью компании оставались производственные мощности. Всё дело в том, что пока инженеры Intel проектировали новое поколение процессоров, к выпуску готовилась команда, отвечающая за производственную часть. Улучшались технологические процессы, закупалось передовое оборудование, но в какой-то момент руководство Intel решило, что конкуренты сильно отстали. 

Вместо инвестиций там предпочитали почивать на лаврах, а в итоге конкуренты быстро догнали и перегнали команду синих. Например, AMD вытесняет Intel с рынка процессоров, а относительно стабильным остаётся только бизнес ноутбуков, но и здесь грядут изменения. Серверный рынок также уходит в руки Лизы Су, не говоря уже о Дженсене Хуанге, который умудряется зарабатывать на порядок больше на ключевом для Intel направлении. TSMC успешно оставила американцев позади, а в 2024 году Intel даже заказала у тайваньской компании настольные процессоры, поскольку сама не может их выпускать. Предполагается, что 2025 год будет для синих крайне сложным, ну а в 2026 удастся освоить сложное оборудование, позволяющее выпускать чипы по 2-нм технологическим нормам. И вот здесь и кроется главная проблема, ведь Intel нужно продержаться полтора года, а сделать это в сложившихся условиях крайне сложно. И причина даже не в падении спроса и финансовых показателях. Всё куда проще, ведь над терпящей бедствие компанией сгущаются тучи, а более успешные конкуренты готовы поглотить Intel целиком или по частям. 

Согласно данным инсайдеров, планы приобрести американскую компанию вынашивают Qualcomm, TSMC, Broadcom и некоторые другие технологические гиганты. При этом кому-то интересен бизнес по разработке чипов, включающий огромное количество ценных лицензий, тогда как другие рассматривают покупку литейного производства. Да, сегодня Intel не может похвастать здесь значительными успехами, но перспективы остаются, а доступ к лицензиям позволяет сторицей окупить все вложения. Похоже, агрессивное поглощение стояло на повестке дня, а в конце 2024 года администрация Байдена открыто вмешалась в процесс, остудив горячие головы акул полупроводникового бизнеса. Эксперты полагают, что ещё не всё решено, ведь Intel продолжает сталкиваться с проблемами. Процессоры продаются плохо, а причин для беспокойства больше, чем достаточно. Но если с сегментом облачных вычислений всё сложно, то намного более опасным остаётся положение на рынке настольных и серверных процессоров. Недооценка AMD привела к затяжному кризису, ну а эксперты уверены, что именно эффективная работа Лизы Су привела к проблемам у Intel. 

По мнению экспертов, фанаты синих должны быть благодарны AMD, ведь от агрессивного поглощения американскую компанию спасает именно тётушка Су. Оказывается, в 2009 году обе компании подписали целый пакет соглашений, открывающих потенциал для конкуренции без судебного преследования. Проще говоря, AMD и Intel могли свободно использовать лицензии друг друга, а соглашение касалось как сегмента процессоров, так и графических чипов. И вот здесь и кроется главная проблема. Если планы указанных выше технологических гигантов удастся реализовать, а Intel будет разделена, то своё слово тут же скажет AMD. Скорее всего, сделка будет остановлена ещё до подписания, поскольку продажа части Intel повлечёт за собой юридические трения. Соглашение о лицензировании будет нарушено, ну а это окажет серьёзное влияние на всю полупроводниковую промышленность. Идти на такие риски власти США точно не станут, да и суд встанет на сторону красных, поскольку речь идёт о долговременных контрактных обязательствах, соблюдение которых не может быть отменено по решению третьей стороны. 

Эксперты пишут, что проблема намного глубже, ведь соглашение касается целого ряда ключевых технологий: от графических процессоров и сетевых ускорителей, до программируемых логических матриц и любой другой продукции обеих компаний. Если часть Intel будет куплена любой другой компанией, то новому владельцу придётся пересматривать все аспекты технологического сотрудничества с AMD. Фактически, сделка не исключается, но в этом случае потенциальный покупатель должен сильно заинтересовать Лизу Су. Это могут быть как денежные отчисления, так и гарантии по соблюдению всех ранее заключённых договоров. Если учитывать, что Intel может быть разделена на две части, то гарантии должны дать сразу две компании. Даже после этого AMD может заблокировать сделку. Причина в том, что в договоре значатся не только старые лицензии и технологии, но и все актуальные наработки. Сегодня обе компании устраивают детали сделки, но одно дело конкурировать между собой, а совсем другое, если в дело вступает третья сторона. 

Получается, что сегодня AMD можно назвать надёжным гарантом, стоящим на пути агрессивного поглощения Intel. Скорее всего, действующее руководство обеих американских компаний знает об этой проблеме. Возможно, там даже действуют в тандеме, ну а не так давно на тему разделения Intel высказались представители Трампа. Отмечается что сегодня власти США не заинтересованы в том, чтобы продавать национальные активы иностранным компаниям. Таким образом, TSMC вряд ли может на что-то претендовать, но в целом ясности по указанному выше вопросу пока нет. Весной 2024 года акции Intel оценивались в 2 раза дороже, тогда как за последние 5 лет главный американский чипмейкер потерял 60% своей стоимости. В настоящее время капитализация Intel оценивается в 110 миллиардов долларов, что на 20 миллиардов выше, чем было в конце 2024 года. Это не говорит о том, что доверие к производителю восстанавливается. Скорее всего, Intel просто перестала генерировать проблемы. Эксперты спорят о том, насколько полезным для полупроводникового рынка станет разделение и последующая продажа Intel. Некоторые полагают, что оба подразделения получат драйверы для роста, находясь в умелых руках более успешных руководителей. 

#amd #intel #технологии
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