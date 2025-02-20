Эксперты смотрят на программу скептически, поскольку ранее она никогда не была эффективным решением проблемы дефицита видеокарт

Ещё недавно релиз настольной графики нового поколения был настоящим событием. Миллионы геймеров обновляли видеокарты, а магазины ломились от предложений. Увы, но в какой-то момент всё круто изменилось, ну а причины кроются в особенностях ведения бизнеса. Например, AMD давно не считает сегмент графических чипов приоритетным, полагаясь на серверное направление процессоров и отгрузку готовых плат производителям игровых приставок. NVIDIA получает от сегмента высокопроизводительных графических ускорителей на порядок больше, чем генерирует рынок настольной графики, ну а всё это сильно снижает стимулы для роста. Геймеры стали полупроводниковым гигантам не интересны, а в итоге мы сталкиваемся с сильно завышенными ценами и критическим дефицитом.

AMD с большим трудом определилась со сроками релиза настольной графики следующего поколения, тогда как NVIDIA выпустила так мало флагманов, что их не хватило даже перекупщикам. Цены на GeForce RTX 5090 поражают воображение, тогда как за GeForce RTX 5080 на российском рынке просят от 200 000 рублей. Это в 2 раза выше рекомендованной стоимости, но сегодня никто не оперирует такими глупостями, как рекомендации со стороны производителя. Обычно руководство зелёных старается пресекать любые попытки партнёров завышать начальные цены для видеокарт, но на этот раз и здесь всё иначе. Например, Asus, Gigabyte, MSI и другие открыто подняли рекомендованную стоимость GeForce RTX 5080 на пару сотен долларов, но никаких заявлений со стороны NVIDIA не последовало. За флагманами идёт настоящая охота, ну а всё это сильно удивляет, ведь видеокарта за 2000 долларов по карману небольшому количеству энтузиастов. Сколько ещё будет длиться дефицит, не знает никто, но есть все основания полагать, что дядюшка Хуанг решил подсластить пилюлю американским геймерам.

Как стало известно, специально для жителей США была возвращена к жизни программа Verified Priority Access. Действует она следующим образом: вы переходите на официальный сайт NVIDIA, где у вас ужа давно есть аккаунт. Делаете запрос и ждёте ответа. На этом всё, ведь повлиять на то или иное решение никак нельзя. Если система считает вас проверенным клиентом, который уже не раз приобретал видеокарты через официальный сайт и никогда не злоупотреблял подобной возможностью, то есть шанс получить GeForce RTX 5080 за 1000 долларов, а GeForce RTX 5090 – за 2000 долларов. Инсайдеры пишут, что система полагается на некие маркеры, позволяющие выявить мошенническое поведение. Например, если вы в прошлом уже становились счастливым обладателем видеокарты посредством программы Verified Priority Access, но после снижения дефицита приобретали ещё один или несколько графических чипов, то обязательно вызовете подозрение у умного алгоритма.

Согласно опубликованным данным, претендовать можно только на видеокарту из серии Founders Edition, а значит речь идёт об эталонной версии. Эксперты давно доказали, что такие видеокарты работают ничуть не хуже кастомных решений от партнёров. В этом случае GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090 будут иметь штатные тактовые частоты и базовую систему охлаждения. Если судить по опыту прошлых лет, то эталонных видеокарт никогда не бывает много. Серия Founders Edition сильно ограничена, а значит даже в США счастливчиков, которым удастся купить новинку по рекомендованной цене, окажется мало. В настоящее время неясно, будет ли распространяться программа на GeForce RTX 5070 Ti. Напомним, видеокарта поступит в продажу совсем скоро. Инсайдеры пишут, что магазины получили крохи, а значит релиз снова разочарует тысячи геймеров по всему миру. Добавим, что Verified Priority Access не раз подвергалась критике со стороны игрового сообщества и экспертов. Почти всегда выясняется, что каким-то образом перекупщики умудряются обмануть систему, а в целом эффективность программы крайне низкая. Сегодня в руках NVIDIA находятся мощные алгоритмы на базе ИИ, а значит мошенникам станет немного сложнее.