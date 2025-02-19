Сюхей Есида уверен, что релиз PlayStation 6 в 2027 году станет преждевременным

PlayStation 5 Pro стала не только самой мощной, но и самой дорогой приставкой Sony за всю историю. Подорожание наблюдалось и ранее, когда с 300 долларов стоимость достигла 400, а после и 500, но обычно происходило это не так стремительно. Кроме того, появлялись новые технологии, отчасти оправдывающие удорожание гаджетов. В то же время PlayStation 5 отгружалась по 500 долларов, хотя реальная её стоимость в различных странах сильно отличалась от рекомендованной. Что до PlayStation 5 Pro, то в США за консоль просят 700 долларов, тогда как жителям Европы приходится платить 800 и больше евро. Инсайдеры приводят различные данные о продажах PlayStation 5 Pro по всему миру. Например, европейцы предпочитают обычную версию, а в итоге в ЕС 80% продаж приходится на PlayStation 5. Что до японских геймеров, то здесь цифры в 2 раза выше, хотя на местном рынке приставка стоит недёшево.

PlayStation 5 Pro вызывает противоречивые чувства у геймеров, а главная причина даже не в её завышенной стоимости. Отмечается, что заметить различия в играх крайне сложно. Фактически, если разработчики вручную не внедрили нужные механизмы, то никакого эффекта от перехода на PlayStation 5 Pro не наблюдается. Ну а поскольку всего несколько десятков игр поддерживает новые технологии, то большая часть потенциальных покупателей смотрит на консоль с сомнением. По мнению экспертов, совсем скоро всё может измениться, а главная причина кроется в выходе Grand Theft Auto VI. Разработчики утверждают, что не намерены переносить релиз, а значит осенью 2025 продолжение культовой серии окажется на прилавках магазинов. Инсайдеры пишут, что Sony накапливает запасы консолей на складах, ну а в конце этого года нас ждёт настоящий праздник безумия, ведь спрос на приставки окажется крайне высоким. Но если отбросить указанную выше мотивацию, то главным козырем в руках японского производителя остаётся острая нехватка быстродействия PlayStation 5. Приставка сильно устарела и уже не способна справляться с запуском требовательных новинок в разрешении 4К. На самом деле даже на заре своего появления у PlayStation 5 были проблемы, решением которых стало динамическое изменение разрешения.

Например, незаметно для геймера сцены могли менять разрешение с 4К на 2К, что позволяло сохранить количество кадров в секунду на приемлемом уровне. PlayStation 5 Pro неплохо справляется со своими задачами, ну а при помощи фирменной технологии масштабирования удаётся поиграть в 4К даже с трассировкой лучей. Ну а поскольку PlayStation 5 превратилась в самый настоящий компромисс, то всё больше экспертов говорит о необходимости выпуска PlayStation 6. Если отталкиваться от мнения ведущих аналитиков, то ждать консоль следующего поколения следует в 2027 году. Произойти такое важное событие должно в ноябре, что позволит насытить прилавки перед новогодними и рождественскими праздниками. Инсайдеры сообщают, что руководство Sony провело с представителями AMD соответствующие переговоры и уже выбрало графический чип и процессор, на базе которых и будет выпускаться консоль следующего поколения. Появление чипа ожидается в 2026 году, ну а к моменту релиза японский производитель получит достаточное количество компонентов для начала сборки PlayStation 6. Отмечается, что 2027 год позволит ключевым производителям полупроводников существенно нарастить продажи, поскольку для сборки 20 или даже 30 миллионов приставок потребуется огромное количество комплектующих.

Всё казалось вполне ожидаемым, но на днях большое интервью ресурсу VentureBeat дал бывший руководитель подразделения PlayStation. Сюхей Есида полагает, что жизненный цикл консолей становится больше, поскольку производитель сталкивается с различными вызовами. Так, PlayStation 4 появилась на прилавках магазинов в 2013, тогда как старт продаж PlayStation 5 состоялся в 2020. Было время, когда между поколениями проходило меньше пяти лет, ну а релиз PlayStation 6 может сильно затянуться. Даже если говорить о наиболее близкой дате, то пройдёт 7 лет. Вот только PlayStation 6 может поступить в продажу не в 2027, а в 2028 году. Есида уверен, что такая дата будет для Sony более предпочтительной, поскольку позволяет улучшить статистику продаж. Бывший глава игрового подразделения напомнил, что годы эпидемии коронавируса не прошли мимо видеоигр. Разработчикам приходилось инвестировать значительные суммы, но результаты оказывались низкими. Спрос восстанавливался медленно, ну а многие проекты вышли с опозданием, либо отменены. В итоге PlayStation 5 получила меньше тайтлов, чем изначально планировалось.

Продажи приставки снижаются, ну а дополнительный год в рознице поможет решить финансовые проблемы компании. Есида напомнил, что прирост производительности между поколениями видеокарт и процессоров становится всё менее заметным, а значит есть смысл повременить, получив максимально мощную начинку. Обычно приставка Sony устаревает ещё до релиза, поскольку на ПК доступны видеокарты, превосходящие девайс по производительности в два и более раза. Стоит отметить, что перед нами личное мнение бывшего руководителя игрового подразделения, тогда как планы действующего главы Sony могут сильно отличаться. Не исключено, что многое будет зависеть от того, как покажет себя PlayStation 5 Pro на старте Grand Theft Auto VI. Продолжение культовой серии должно стать драйвером продаж игровых консолей, но насколько успешной станет PlayStation 5 Pro, нам ещё предстоит узнать. Немаловажно учитывать, что PlayStation 6 точно не будет дешёвой. Инсайдеры уверены, что приставка следующего поколения стартует с 700-800 долларов, но не исключено, что одна из версий с физическим накопителем будет стоить от 1000 долларов. Полное интервью читайте по ссылке: https://venturebeat.com/games/shuhei-yoshida-looks-back-at-31-years-at-sony-playstation-exit-interview/