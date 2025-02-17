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Психологи создали видеоигру, позволяющую с высокой точностью выявлять детей с аутизмом и СДВГ
Сегодня психологам требуется провести много исследований, чтобы с высокой точностью выявить то или иное расстройство у ребёнка

Несмотря на то, что человечество научилось создавать невероятные с точки зрения технологий устройства, мы всё ещё не способны понять действующие механизмы целого ряда психологических состояний. Попытки выявить некоторые из наиболее сложных расстройств на ранних стадиях проводятся, но до появления эффективных методов устранения проблемы ещё далеко.

Дети с расстройством аутистического спектра (РАС) и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) имеют специфические особенности психологического развития. При РАС наблюдаются сложности в социальной коммуникации, сниженная способность к установлению эмоциональных связей, а также повышенная чувствительность к сенсорным раздражителям. Дети с СДВГ, напротив, часто проявляют чрезмерную импульсивность, повышенную отвлекаемость и трудности с концентрацией внимания. Оба состояния могут сопровождаться нарушением саморегуляции, что затрудняет адаптацию в учебной и социальной среде.  

В повседневной жизни такие дети сталкиваются с рядом сложностей. В школе они могут испытывать трудности с учёбой из-за нестандартного восприятия информации, медленного освоения социальных норм и проблем с самодисциплиной. Взаимодействие со сверстниками также представляет вызов: детям с РАС сложно понимать невербальные сигналы и поддерживать разговор, а детям с СДВГ трудно контролировать свои эмоции и поведение. В обществе часто встречается недостаток понимания их особенностей, что приводит к изоляции, насмешкам или даже буллингу. Родители и педагоги играют ключевую роль в адаптации таких детей, но без широкой поддержки общества преодоление этих барьеров остаётся сложной задачей. При этом важно не только обеспечить таким детям комфортную атмосферу, но и своевременно выявить проблему. Как стало известно, на помощь психологам и педагогам может прийти новая методика, основанная на видеоиграх. 

Идея заключается в использовании сенсоров, которые отслеживают движение ребёнка во время игровой сессии. Разработчики уверяют, что методика позволяет с высокой точностью отличать детей с расстройством аутистического спектра (РАС) от их нейротипичных сверстников, а также дифференцировать аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Игра, получившая название «Компьютеризированная оценка двигательной имитации» (Computerized Assessment of Motor Imitation, сокращённо – CAMI), предлагает ребёнку повторять танцевальные движения персонажа на экране в течение одной минуты. В этот момент две камеры фиксируют его движения спереди и сзади. Специальная система анализирует, насколько точно ребёнок повторяет движения, и оценивает уровень его имитационных способностей. Оценки варьируются от 0 (полное отсутствие имитации) до 1 (идеальная имитация, сравнимая с результатами подготовленного исследователя). Такой подход позволяет объективно измерить сенсомоторные навыки ребёнка, что даёт возможность выявлять аутизм на ранних стадиях.

Как уже было сказано выше, дети с аутизмом испытывают трудности в социальной коммуникации, но исследования показывают, что сенсомоторные нарушения играют ключевую роль в развитии этого состояния. Дети с аутизмом часто испытывают сложности с имитацией движений и выражений лица, а это и есть ключевой инструмент невербального общения. Разработчики пишут, что CAMI выявляет сенсомоторные особенности, которые не характерны для детей с СДВГ. Это делает инструмент не просто способом диагностики, но и возможностью лучше понять природу аутизма. В рамках исследования были изучены показатели 183 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Среди них:

  • 21 ребёнок имел диагноз РАС.
  • 35 детей ранее получили диагноз СДВГ.
  • 63 ребёнка обладали сложным сочетанием РАС и СДВГ.
  • 65 детей не имели никаких нарушений.

Оказывается, компьютерная модель CAMI смогла правильно отличить детей с аутизмом от их нейротипичных сверстников с точностью 80%. При этом вероятность верно распознать аутизм и отличить его от СДВГ составила 70%. Исследование также подтвердило связь между низкими баллами в игре и выраженностью симптомов РАС, особенно в области социальной коммуникации и повторяющегося поведения.

Несмотря на результаты, разработчики CAMI отмечают, что инструмент нуждается в дальнейшей доработке, прежде чем его можно будет использовать в медицинской практике. Уже сегодня очевидно, что метод обладает огромным потенциалом, поскольку превосходит по точности психологов, изучающих ребёнка в первый раз. Разработчики CAMI пишут, что ключевой особенностью методики является её простота. Видеоигры популярны среди детей, они вызывают интерес и не создают стрессовой обстановки. А ещё этот метод даёт быстрые и понятные результаты для врачей. Одновременно с этим на ребёнка не оказывается никакого давления, а в будущем разработчики планируют усовершенствовать оценочные баллы, что сделает методику ещё более точной. 


#наука #исследования #человек
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