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Bublik1
Intel раскритиковала AMD и NVIDIA за уязвимости в программном и аппаратном обеспечении их продуктов
Согласно отчёту Intel, конкуренты допускают огромное количество опасных ошибок и не спешат их исправлять

Последние несколько лет для большинства технологических компаний стали временем стремительного наращивания потенциала. Алгоритмы, созданные на базе искусственного интеллекта, можно смело назвать драйвером развития для всей отрасли. Аналитики полагают, что мы стоим на пороге настоящей революции. Уже совсем скоро нейросети позволят человеку ускорить создание уникальных лекарств, что неизбежно приведёт к улучшению здоровья нашего вида. Продолжительность жизни увеличится, а старость будет приходить на десятилетия позднее, чем сегодня. Улучшится и качество жизни, когда вышедшие на пенсию люди будут думать о путешествиях, а не о постоянном посещении врача. Именно умные алгоритмы могут создать новые полимеры и металлы, позволяющие нам перейти на новый уровень освоения космоса. 

Идей, где ИИ может пригодиться, огромное множество, но есть компании, которые не просто опоздали с выходом на рынок умных технологий, но и вообще никуда не спешат. Среди неудачников сегодня ведущие позиции занимает Intel. Несколько дней назад на эту тему высказывался Билл Гейтс.

Основатель Microsoft с удивлением констатировал поразительную недальновидность руководства Intel. Миллиардер отметил, что некогда великая компания продолжает терять позиции, а шансов на выход из кризиса очень мало. Продукция Intel сильно уступает аналогам конкурентов, что отражается на рыночной стоимости ценных бумаг. Эксперты полагают, что угрозы разделения этой компании на части и продажи конкурентам пока нет. И всё же, если Intel продолжит с такой же настойчивостью терять позиции, то гарантировать независимость главному чипмейкеру планеты никто не сможет. Удивительно, но на фоне подобных проблем руководство американской компании ещё и умудряется находить время для критики конкурентов.

Несколько дней назад на официальном сайте Intel был опубликован отчёт по безопасности продукции в полупроводниковом сегменте. Львиная доля отчёта Product Security Report была посвящена крайне эффективной и последовательной работе персонала самой Intel. Оказывается, за 2024 год специалисты компании трудились настолько эффективно, что своими силами выявили 96% всех потенциальных угроз и уязвимостей в программном и 100% в аппаратном обеспечении продукции собственного производства. Отмечается, что такая практика сильно отличается от подхода конкурентов. Первый камень был брошен в огород AMD. Согласно опубликованным данным, инженеры красной компании за 2024 выявили в 4,4 раза больше проблем с ПО, так или иначе связанных с безопасностью. Также у AMD обнаружилось в 1,8 раза больше уязвимостей, непосредственно связанных с конфиденциальностью. Что до NVIDIA, то компания и вовсе выпускает крайне сырой продукт. Эксперты Intel уверяют, что за 2024 год зелёные были замечены в устранении крайне опасных ошибок, обладающих потенциально высокими рисками для конечного пользователя.

Не спешат выполнять свою непосредственную работу и инженеры AMD. Только 57% внутренних уязвимостей нашла команда красных, тогда как 43% от всех дыр обнаружили сторонние команды разработчиков. Мало того, сегодня у AMD есть 78 потенциально опасных дыр на программном и аппаратном уровне, исправление которых не предполагается. Судя по всему, специалисты компании просто не могут понять, как всё это исправить, а значит, покупать продукцию AMD сегодня чрезвычайно опасно. Представители Intel пишут, что делают всё для того, чтобы не допустить развития подобных событий, тесно сотрудничая с поставщиками ПО и разработчиками аппаратных компонентов. Если верить отчёту Product Security Report, то NVIDIA не только выпускает крайне сырые продукты, но и не спешит исправлять допущенные ошибки. Например, графические чипы Intel имели всего 10 потенциальных уязвимостей, которые были оперативно исправлены, тогда как NVIDIA заявила о наличии 18 крайне опасных угроз. 13 из 18 дыр настолько опасны, что позволяют хакерам выполнять вредоносный код на удалённом ПК без необходимости физического присутствия за клавиатурой. 

Представители Intel констатируют, что конкуренты относятся к безопасности поверхностно, позабыв о непосредственных потребителях. AMD и NVIDIA имеет на 80% больше уязвимостей в продукции собственного производства, а исправления приходят с большой задержкой. В данном случае мы не можем подтвердить или опровергнуть подобные заявления. И всё же, если оглядываться назад, то именно Intel можно назвать главным бракоделом полупроводникового сектора. В процессорах компании были найдены настолько опасные дыры, что для их исправления приходилось серьёзно снижать производительность чипов. Со временем были найдены менее агрессивные способы решения проблем, но в данном случае важно лишь то, что сегодня кроме критики Intel уже ничего не может противопоставить конкурентам. Звучит печально, но именно такова цена бездействия.

#amd #intel #nvidia #технологии #полупроводники
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