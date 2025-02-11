В настоящее время монеты на потерянном жёстком диске оцениваются в 750 миллионов долларов

История знает немало случаев, когда тот или иной человек мог получить доступ к огромному состоянию за короткий промежуток времени. Чаще всего это происходило случайно, а причина заключалась в успешно выбранной стратегии ведения бизнеса. Например, купец мог приобрести товар, который оказался в том или ином регионе в дефиците, что позволяло заработать на порядок больше, чем ожидалось первоначально.

В данном случае не так важно, насколько законным и честным был способ получения денег, ведь сегодня шансы получить всё не имея ничего кратно возросли. И причина не в демократии или высоких заработных платах рядовых жителей Европы и США. Всё намного прозаичнее и касается непосредственно развития криптовалют.

Если вы обратите внимание на график ниже, то сможете заметить, что с 2013 года Bitcoin стал дороже в 5000 раз. Это невероятная цифра, свидетельствующая о кардинальных изменениях в нашем обществе. Представьте себе человека, который в 2013 году купил сотню монет. Приобретение обошлось бы в 2000 долларов, а сегодня можно было бы всё это реализовать за 10 миллионов долларов. Подобные доходы не обеспечит ни один бизнес, ценные бумаги и вовсе могут привести к потере части инвестиций. Порой компании дорожают, но получить в 5000 раз больше, чем вложить – это настоящее чудо. Временами профильные ресурсы пишут о том, что считавшиеся мёртвыми и лежащие на кошельках 10-13 лет монеты внезапно оживают. Никто не знает, кому все эти деньги принадлежат, а владельцы могут похвастать солидной прибавкой.

Похоже, не всем везёт. В сети часто пишут о парне по имени Джеймс Хауэллс. Напомним, он был одним из тех энтузиастов, которые покупали и добывали Bitcoin на заре его появления. В 2013 года парень имел в своём распоряжение тысячи ВТС, но несчастный случай привёл к настоящей катастрофе.

Так, во время уборки квартиры Джеймс случайно выбросил жёсткий диск, на котором хранилось 7500 монет. На тот момент потерянный кошелёк оценивался в сотни тысяч долларов, но только спустя время неудачливый владелец осознал масштаб трагедии. Курс цифрового золота постоянно увеличивался, и в итоге британец обратился в мэрию Ньюпорта с просьбой разрешить ему раскопки на местной свалке. Дело затянулось на несколько лет. Получая постоянные отказы, Хауэллс перешёл к более активным методам влияния на городские власти. Он предлагал отдать в бюджет половину от всех найденных средств, а также неоднократно подавал в суд. Не так давно в деле была поставлена окончательная точка, поскольку судья назвал претензии на сумму 495 миллионов фунтов безосновательными. Британцу запретили подавать в суд на власти города в дальнейшем, и многим казалось, что на этом поставлена жирная точка. Как выяснилось, всё не так, ведь Джеймс нашёл новый способ привлечь к себе внимание.

На этот раз он предложил властям полностью выкупить свалку, где почивает жёсткий диск с состоянием в 750 миллионов долларов. Как уже было сказано выше, британец и раньше предлагал начать раскопки, но власти города неуклонно отказывали, ссылаясь на некие опасности для экологии. Также мэрия указывала на юридические проблемы, которые неуклонно возникнут в случае начала раскопок на полигоне с мусором. Что же, на этот раз все подобные основания не сработают. Так, совсем недавно власти заявляли, что закрытие свалки окажет негативное влияние на жителей города. Вот только теперь мэрия решила на этом месте построить солнечную станцию по генерации энергии. При этом свалка заполнена на 80-90% и могла работать не меньше 10 лет. Хауэллс отметил, что получил добро от неназванных инвесторов и готов купить весь объект. Он также гарантирует полную переработку мусора, утилизацию всех отходов и постройку на этом месте солнечной электростанции.

Таким образом британец не только очистит свалку, переработает все отходы, но и построит объект по чистой генерации энергии совершенно бесплатно. На этом фоне идея властей смотрится не так красиво, поскольку мэрия планирует законсервировать свалку. В этом случае отходы неминуемо будут проникать в подземные воды, отравляя природу столетиями. Власти пока не дают комментариев, ну а Джеймс настроен решительно. Он осознаёт, что это может быть последняя попытка получить доступ к свалке. Исход дела предсказать сложно, и в целом неясно, на какие ещё жертвы готов пойти владелец потерянного жёсткого диска.

По мнению многочисленных экспертов, выброшенный 12 лет назад HDD давно пришёл в негодность. Даже если предположить, что под грузом мусора он не деформировался, то агрессивная среда привела к плавлению металла. С высокой долей вероятности, даже если накопитель в итоге и будет найден, получить доступ к информации на нём окажется невозможно. Данные придётся извлекать при помощи сложных способов считывания пластин, вот только что делать, если сами пластины окислились и расплавились?

Вопрос остаётся открытым, хотя владелец жёсткого диска и уверяет, что перед тем, как выбросить, положил HDD в специальный плотный пластиковый пакет. Сложно сказать, способна ли такая упаковка годами противостоять агрессивным жидкостям. В любом случае свалка пока принадлежит городу, а дело не закончено.