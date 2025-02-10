Продукция канадских компаний окажется слишком дорогой из-за растущей конкуренции на мировом рынке

Всё больше экспертов пишет о проблемах, которые ждут мировую экономику в ходе агрессивного давления со стороны США. Трамп грозит санкциями даже союзникам, ну а всё это приводит к нервозности на глобальном рынке. В воскресенье президент вновь заявил о своих твёрдых намерениях реформировать торговую политику страны. На борту Air Force One, направляясь на Суперкубок НФЛ в Новый Орлеан, Трамп сообщил журналистам, что уже совсем скоро объявит о введении новых 25% пошлин на весь импорт стали и алюминия. Это решение станет очередным звеном в цепочке агрессивных торговых мер, направленных на защиту американского производства.

Похоже, Трамп не ограничился только тарифами на металлы. По его словам, уже во вторник или среду он представит новый пакет взаимных пошлин, которые вступят в силу почти сразу и будут применяться ко всем странам. Логика проста: если иностранные государства вводят тарифы на американскую продукцию, США ответит тем же. Крупнейшими экспортёрами стали в США остаются Канада, Бразилия и Мексика, за которыми следуют Южная Корея и Вьетнам. Особенно зависим рынок США от канадского алюминия, на долю северного соседа приходится 79% от общего объёма импорта за первые 11 месяцев 2024 года. Министр инноваций Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что канадская сталелитейная и алюминиевая промышленность играет ключевую роль в поддержке стратегических отраслей США, включая оборону и автомобилестроение. Сегодня канадские политики делают громкие заявления, но реальность такова, что выбора у властей Канады нет. На днях премьер-министр Квебека напомнил, что эта провинция экспортирует 2.9 млн тонн алюминия в США, что составляет 60% их потребностей. Политик подчёркивает, что любые дополнительные пошлины остановят торговлю, ну а это никому не выгодно.

Аналитики полагают, что так далеко не зайдёт. Пошлины возможны только в случае, если Канада начнёт упираться, но такое поведение не в интересах страны. Рынок стали огромен, а индийские и китайские поставщики в любой момент могут нарастить производственные мощности. Напомним, первые пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) Трамп ввёл ещё в свой первый президентский срок. Позднее для союзников были сделаны исключения. При Байдене США договорились о беспошлинных квотах с Великобританией, ЕС и Японией, но Трамп намерен переложить расходы на другие государства. Союзников вынудят строить в Америке заводы, контрольный пакет акций которых окажется в руках американской стороны. К слову, после первых тарифов Трампа использование мощностей сталелитейных заводов в США подскочило до более чем 80% в 2019 году, но затем снова снизилось из-за глобального влияния Китая на ценовую политику.

Завод по производству алюминия в Миссури, который пережил второе рождение благодаря тарифам, в прошлом году был вновь закрыт компанией Magnitude 7 Metals. Трамп обещает раскрыть детали нового пакета мер на предстоящей пресс-конференции. Основной посыл остаётся неизменным: обеспечить равные условия торговли для США. Некоторые аналитики пишут, что ввести санкции против всего мира Трамп не сможет, ну а слишком высокое давление на партнёров может привести к прямо противоположным последствиям.