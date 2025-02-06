Речь о гигантском скоплении под названием Кипу

По мере изучения космоса становится очевидно, что Вселенная таит огромное количество тайн и способна поражать своими масштабами. Например, не так давно была обнаружена радиогалактика «Инкатазо», длина которой равная 3 миллиона световых лет. Для понимания – это в 30 раз больше, чем Млечный Путь. А между тем наша галактика считается крупной, успешно поглощая менее габаритных конкурентов. Похоже, мы очень мало знаем об истинных гигантах, о чём пишут астрономы. Как выяснилось, самая большая структура во Вселенной – это вовсе не галактика или скопление галактик. Это мегагигант под названием Кипу, масса которого превышает 200 квадриллионов солнечных масс.

Астрономы утверждают: чтобы постичь космос, нужно исследовать самые массивные его части. Именно так учёные открыли суперструктуру Кипу, поражающую своими размерами. Кипу – это гигантская космическая сеть, простирающаяся более чем на 400 мегапарсеков (примерно 1.3 миллиарда световых лет). В её состав входят колоссальные скопления галактик, содержащие около 200 квадриллионов солнечных масс. Для сравнения: масса всей Млечного Пути оценивается в 1.5 триллиона солнечных масс, ну а Кипу в буквальном смысле изменяет гравитационный ландшафт Вселенной. Название структуры отсылает к древней системе узелковой записи инков, где информация хранилась в завязанных шнурах. Учёные выбрали это имя из-за характерной формы объекта: длинная нить с боковыми ответвлениями напоминает традиционные инкские верёвки.

Исследование, проведённое под руководством Ханса Борингера из Института Макса Планка, использовало данные рентгеновских телескопов в рамках проекта CLASSIX. Скопления галактик испускают рентгеновские лучи, что позволяет картографировать плотные области Вселенной. С их помощью учёные смогли зафиксировать невидимые глазу структуры, словно фонариком высветив тёмные уголки космоса. В ходе анализа были выявлены не только Кипу, но и четыре другие сверхструктуры на расстоянии от 130 до 250 мегапарсеков (на изображении выше). Эти гиганты содержат около 45% известных скоплений галактик, 30% всех галактик и примерно 25% всей материи в наблюдаемой Вселенной. По мнению учёных, подобные Кипу сверхструктуры оказывают значительное влияние на космологические процессы. Их масса настолько велика, что они искажают космический микроволновой фон, представляющий собой реликтовое излучение от Большого взрыва. Это происходит из-за гравитационного линзирования, когда свет изгибается под воздействием гравитации массивных объектов.

Кроме того, сверхструктуры влияют на измерение постоянной Хаббла, ну а эта величина, описывающая скорость расширения Вселенной. Локальные гравитационные эффекты Кипу могут искажать данные, усложняя задачу точного определения темпов космического расширения. Хотя Кипу и представляет собой крупнейшую известную науке структуру, это не значит, что она вечна. Космические структуры находятся в постоянной динамике. Со временем сверхструктуры могут развалиться на меньшие фрагменты под влиянием гравитационных сил. Учёные продолжают анализ данных и моделируют развитие подобных объектов в рамках стандартной космологической модели Lambda-CDM. Эти исследования помогут глубже понять не только прошлое, но и будущее нашей Вселенной. Что любопытно, сверхструктуры по типу Кипу – это не редкость в теории. Они часто возникают в компьютерных моделях эволюции Вселенной. А между тем обнаружить нечто подобное в реальности долгое время не удавалось. Описание размеров и границ Кипу – это настоящий прорыв, подтверждающий точность современных космологических теорий.