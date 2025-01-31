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Bublik1
Учёные обнаружили самую крупную галактику во Вселенной, которая в 30 раз больше Млечного Пути
А между тем Млечный Путь и сам принадлежит к числу самых крупных галактик во Вселенной

Наша галактика принадлежит к группе крупных и имеет возраст больше 13 миллиардов лет. Млечный Путь обладает целым рядом уникальных характеристик, которые выделяют его на фоне других галактик. Сегодня научному сообществу доступна подробная карта Млечного Пути, но исследования доказывают, что мы можем охватить всего несколько процентов звёзд. Даже несмотря на это наша галактика кажется огромной, простираясь на расстояние свыше 120 тысяч световых лет. Хотя, всё познаётся в сравнении. Не так давно астрономы из Южной Африки сделали удивительное открытие, обнаружив гигантскую радиогалактику, которая поражает не только своими размерами, но и необычными характеристиками. Этот космический гигант, прозванный «Инкатазо», растянулся на 3 миллиона световых лет, что в 30 раз больше размера нашей галактики.

По данным учёных, гигантские радиогалактики представляют собой одни из крупнейших известных структур во Вселенной. Подобные объекты состоят из сверхмассивной чёрной дыры в центре, которая выбрасывает колоссальные струи плазмы на огромные расстояния. Несмотря на то, что науке уже были известны несколько подобных галактик, «Инкатазо» оказалась самым большим из когда-либо обнаруженных космических тел. Даже название этой галактики было выбрано не случайно. На языках зулу и коса это слово означает «неприятности». Астрономы пишут, что внутри «Инкатазо» происходят настолько сложные с точки зрения физики процессы, что на понимание их уйдут десятилетия. В отличие от большинства гигантских радиогалактик, струи плазмы у «Инкатазо» ведут себя странно. Вместо того чтобы растягиваться ровно, одна из них изгибается, создавая необычную форму. Кроме того, эта галактика расположена в плотном скоплении других галактик, где условия обычно препятствуют развитию таких массивных струй.   

Увиденное противоречит общепринятым принципам формирования галактик во Вселенной, а «Инкатазо» ставит перед научным сообществом сложные вопросы. Пока неясно, как столь крупные объекты формируются и эволюционируют, оставаясь стабильными на протяжение миллиардов лет. Ответы на эти и многие другие вопросы ещё только предстоит дать, а пока для понимания новой галактики с помощью южноафриканского телескопа MeerKAT были созданы спектральные карты. Эти карты позволили изучить возраст плазмы в различных частях галактики и уже выявили странные энергетические всплески. Учёные предполагают, что необычное поведение струй может быть связано с взаимодействием плазмы с горячими газами в межгалактической среде. За последние годы, благодаря новому поколению радиотелескопов (MeerKAT) число обнаруженных гигантских радиогалактик значительно выросло. Большинство из них ранее находили с помощью телескопов в северном полушарии, но южное небо постепенно открывает свои тайны. Интересно, что «Инкатазо» – это лишь одна из трёх гигантских радиогалактик, обнаруженных в одной полосе неба с помощью MeerKAT. Это говорит о том, что южное небо может скрывать ещё больше таких объектов. Пока же «Инкатазо» остаётся одним из главных вызовов, меняя наше представление о видимой Вселенной. 

Изучение далёких галактик – это интересно, но куда важнее знать о месте, в котором мы все живём. Млечный Путь – это не просто галактика, это целая звёздная империя, простирающаяся на огромные расстояния и скрывающая множество тайн. Вот несколько интересных фактов, которые делают нашу галактику особенной. Диаметр диска Млечного Пути составляет около 100-120 тысяч световых лет, а толщина её не больше 1000 световых лет. Но это только часть истории, ведь у нашей галактики есть невидимая тёмная материя, которая растягивает её «гало» ещё дальше – до 2 миллионов световых лет. Для сравнения: если бы Солнечная система была размером с пятирублёвую монету, то весь Млечный Путь был бы размером с континент. Млечный Путь начал формироваться около 13.6 миллиарда лет назад, всего спустя несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Это делает его почти ровесником Вселенной. Но наша галактика находится в постоянном движении. Она меняется, буквально «пожирая» более мелкие галактики и продолжая формировать новые звёзды. 

Согласно последним данным, Млечный Путь содержит от 100 до 400 миллиардов звёзд, и наша Солнечная система – это всего одна точка в космическом пространстве. Но на этом цифры не заканчиваются: в галактике может быть до триллиона планет, а количество потенциально обитаемых миров поражает воображение. В самом сердце галактики находится сверхмассивная чёрная дыра под названием Стрелец A. Её масса превышает массу Солнца в 4 миллиона раз. Эта структура притягивает и закручивает вокруг себя звёзды, словно гигантский космический миксер. Млечный Путь принадлежит к числу спиральных галактик с перемычкой. От её центральной части отходят 4 главных рукава: Персея, Стрельца, Щита-Центавра и Лебедя. Наша Солнечная система уютно расположена в небольшом ответвлении под названием рукав Ориона, примерно в 27 тысячах световых лет от центра. Кстати, даже Солнечная система постоянно находится в движении, вращаясь вокруг центра Млечного Пути. Один оборот занимает около 225–250 миллионов лет, а значит в последний раз мы были в том же месте галактики, когда на Земле царствовали динозавры. Млечный Путь – это не самый мирный сосед. За свою долгую жизнь он «съел» десятки меньших галактик, а в будущем планирует слиться с галактикой Андромеды. Это столкновение начнётся примерно через 4–5 миллиардов лет и создаст новую гигантскую галактику, которую астрономы уже сейчас называют Млекомеда.   

Млечный Путь – это часть ещё более грандиозной структуры. Вместе с галактикой Андромеды и несколькими десятками других, он входит в так называемую «Местную группу галактик», а та, в свою очередь, является частью сверхскопления «Ланиакея – огромного космического «острова» диаметром 500 миллионов световых лет. Большая часть массы Млечного Пути представлена загадочной тёмной материей, которую нельзя увидеть, но её гравитационное влияние ощущается повсюду. Учёные до сих пор не понимают, что это такое, но именно она помогает удерживать галактику в её привычной форме. Таким образом Млечный Путь – это больше, чем просто звёзды и планеты. Это живая структура, которая растёт, движется и взаимодействует с окружающей Вселенной. 

#космос #наука #интересное #вселенная #млечный путь
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