Тенденция такова, что ещё раньше под воду могут уйти крупные прибрежные города по всей планете.

Глобальное потепление стремительно шагает по нашей планете. Климатологи полагают, что остановить процесс уже невозможно, а у человечества крайне мало возможностей для изменения окружающей среды. Мы выбрасываем слишком много парниковых газов, а озвученные ранее планы по снижению влияния на экологию далеки от реализации. Исследователи всё ещё не могут предсказать последствий изменения климата, но даже озвученные прогнозы звучат пугающе. Считается, что к 2100 году облик нашей планеты сильно изменится. Причина кроется в таянии ледниковой шапки, поскольку повышение уровня Мирового океана приведёт к затоплению целых регионов. При этом скорость таяния за последние 20 лет увеличилась в несколько раз, а в итоге целые страны могут уйти под воду. В частности, это касается островов в Европе, Атлантическом и Тихом океанах. Под воду может уйти Япония, Британия и многие другие страны, густо населённые в настоящее время. В будущем нас ждут глобальные катаклизмы, ну а уже в ближайшее время испытанию подвергнутся организмы сотен миллионов людей.

Всё дело в том, что средняя температура на планете растёт, а пиковые значения способны приводить к летальным последствиям. Согласно озвученным данным, если средняя температура на планете повысится всего на 2 градуса, то крайне опасные погодные условия охватят территорию, эквивалентную площади США, представляя серьёзную угрозу даже для молодых и здоровых людей. Исследователи пишут, что с каждым годом климатические аномалии становятся всё более разрушительными. Исследования подтверждают: смертоносные волны тепла всё чаще приводят к трагедиям. Например, в 2023 году более 1300 человек погибли во время хаджа в Саудовской Аравии, когда температура достигла 51,8 градуса. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Reviews Earth and Environment, показывает, что наиболее уязвимыми регионами перед экстремальной жарой остаются Северная Африка и Южная Азия. По мере повышения температуры тела до 42 градусов в течение шести часов человеческий организм оказывается под смертельной угрозой.. Анализ данных с 1994 по 2023 год выявил тревожную тенденцию: небезопасные условия жары уже затронули территории, составляющие около 2% суши, а для людей старше 60 лет этот показатель увеличивается до 20%. Это подчёркивает, что климатические изменения угрожают прежде всего пожилым людям, чьи организмы менее устойчивы к перегреву.

По словам ведущего автора исследования, Тома Мэтьюза, повышение температуры Земли на 2 градуса может привести к катастрофическим последствиям. Парижское климатическое соглашение призвано удержать потепление на уровне значительно ниже 2 градусов, но уже сегодня среднегодовая температура впервые превысила отметку в 1.5 по сравнению с началом 20 века. Если человечество не примет решительных мер, при дальнейшем потеплении территория с небезопасной жарой увеличится втрое, охватив до 6% суши. При этом треть всех наземных регионов станет смертельно опасной для пожилых людей. В условиях экстремального тепла даже молодые, физически здоровые люди могут получить тепловой удар, находясь на улице, даже в тени, при ветре и регулярном потреблении жидкости. Как уже отмечалось выше, помимо жары, глобальное потепление приведёт к повышению уровня Мирового океана. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), если выбросы парниковых газов не снизятся, уровень воды может подняться на 1 метр к 2100 году. Ну а это грозит более серьёзными последствиями, чем были указаны выше. Не исключается затопление большей части прибрежных городов, Нью-Йорка, Шанхая и Мумбаи.

Уже к 2050 году под угрозой окажутся миллионы людей, проживающих в низменных районах. Тепловой стресс перегружает естественные механизмы охлаждения организма, приводя к головокружению, тошноте, отказу органов и даже смерти. Особенно опасны высокие температуры в сочетании с влажностью, когда пот перестаёт испаряться, лишая тело возможности охлаждаться. Человечество уже испытывает на себе смертоносные волны жары, а особенно проблема заметна в регионах, где температуры летом никогда не превышали 25-30 градусов. Тысячи людей стали жертвами рекордных температур в Индии и Пакистане, ну а будущее кажется ещё более тревожным. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, аномальная жара ежегодно уносит не менее полумиллиона жизней. Но реальные цифры могут быть выше, особенно в странах, где смертность от тепла систематически недооценивается. В условиях стремительного изменения климата экстренные меры становятся жизненно необходимыми. Эксперты призывают мировые правительства ускорить внедрение стратегий по адаптации к жаре, включая развитие инфраструктуры, улучшающей защиту людей от перегрева, а также сокращение выбросов парниковых газов. Увы, но вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и найти решение, США выходят из ранее заключённых климатических союзов, отказываясь брать на себя обязательства по снижению выбросов парниковых газов.