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Bublik1
К 2100 году 6% густонаселённых регионов могут стать непригодными для жизни из-за изменений климата
Тенденция такова, что ещё раньше под воду могут уйти крупные прибрежные города по всей планете.

Глобальное потепление стремительно шагает по нашей планете. Климатологи полагают, что остановить процесс уже невозможно, а у человечества крайне мало возможностей для изменения окружающей среды. Мы выбрасываем слишком много парниковых газов, а озвученные ранее планы по снижению влияния на экологию далеки от реализации. Исследователи всё ещё не могут предсказать последствий изменения климата, но даже озвученные прогнозы звучат пугающе. Считается, что к 2100 году облик нашей планеты сильно изменится. Причина кроется в таянии ледниковой шапки, поскольку повышение уровня Мирового океана приведёт к затоплению целых регионов. При этом скорость таяния за последние 20 лет увеличилась в несколько раз, а в итоге целые страны могут уйти под воду. В частности, это касается островов в Европе, Атлантическом и Тихом океанах. Под воду может уйти Япония, Британия и многие другие страны, густо населённые в настоящее время. В будущем нас ждут глобальные катаклизмы, ну а уже в ближайшее время испытанию подвергнутся организмы сотен миллионов людей. 

Всё дело в том, что средняя температура на планете растёт, а пиковые значения способны приводить к летальным последствиям. Согласно озвученным данным, если средняя температура на планете повысится всего на 2 градуса, то крайне опасные погодные условия охватят территорию, эквивалентную площади США, представляя серьёзную угрозу даже для молодых и здоровых людей. Исследователи пишут, что с каждым годом климатические аномалии становятся всё более разрушительными. Исследования подтверждают: смертоносные волны тепла всё чаще приводят к трагедиям. Например, в 2023 году более 1300 человек погибли во время хаджа в Саудовской Аравии, когда температура достигла 51,8 градуса. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Reviews Earth and Environment, показывает, что наиболее уязвимыми регионами перед экстремальной жарой остаются Северная Африка и Южная Азия. По мере повышения температуры тела до 42 градусов в течение шести часов человеческий организм оказывается под смертельной угрозой..  Анализ данных с 1994 по 2023 год выявил тревожную тенденцию: небезопасные условия жары уже затронули территории, составляющие около 2% суши, а для людей старше 60 лет этот показатель увеличивается до 20%. Это подчёркивает, что климатические изменения угрожают прежде всего пожилым людям, чьи организмы менее устойчивы к перегреву.

По словам ведущего автора исследования, Тома Мэтьюза, повышение температуры Земли на 2 градуса может привести к катастрофическим последствиям. Парижское климатическое соглашение призвано удержать потепление на уровне значительно ниже 2 градусов, но уже сегодня среднегодовая температура впервые превысила отметку в 1.5 по сравнению с началом 20 века. Если человечество не примет решительных мер, при дальнейшем потеплении территория с небезопасной жарой увеличится втрое, охватив до 6% суши. При этом треть всех наземных регионов станет смертельно опасной для пожилых людей. В условиях экстремального тепла даже молодые, физически здоровые люди могут получить тепловой удар, находясь на улице, даже в тени, при ветре и регулярном потреблении жидкости. Как уже отмечалось выше, помимо жары, глобальное потепление приведёт к повышению уровня Мирового океана. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), если выбросы парниковых газов не снизятся, уровень воды может подняться на 1 метр к 2100 году. Ну а это грозит более серьёзными последствиями, чем были указаны выше. Не исключается затопление большей части прибрежных городов, Нью-Йорка, Шанхая и Мумбаи.

Уже к 2050 году под угрозой окажутся миллионы людей, проживающих в низменных районах. Тепловой стресс перегружает естественные механизмы охлаждения организма, приводя к головокружению, тошноте, отказу органов и даже смерти. Особенно опасны высокие температуры в сочетании с влажностью, когда пот перестаёт испаряться, лишая тело возможности охлаждаться. Человечество уже испытывает на себе смертоносные волны жары, а особенно проблема заметна в регионах, где температуры летом никогда не превышали 25-30 градусов. Тысячи людей стали жертвами рекордных температур в Индии и Пакистане, ну а будущее кажется ещё более тревожным. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, аномальная жара ежегодно уносит не менее полумиллиона жизней. Но реальные цифры могут быть выше, особенно в странах, где смертность от тепла систематически недооценивается. В условиях стремительного изменения климата экстренные меры становятся жизненно необходимыми. Эксперты призывают мировые правительства ускорить внедрение стратегий по адаптации к жаре, включая развитие инфраструктуры, улучшающей защиту людей от перегрева, а также сокращение выбросов парниковых газов. Увы, но вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и найти решение, США выходят из ранее заключённых климатических союзов, отказываясь брать на себя обязательства по снижению выбросов парниковых газов.

#климат #глобальное потепление #природа
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