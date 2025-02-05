Нет никаких сомнений, что улучшение качества жизни имеет значение, но недавно были выявлены и другие факторы, оказывающие влияния на увеличение среднего роста мужчин на нашей планете

Известно, что ещё 100 лет назад люди были значительно ниже, чем сегодня. Согласно официальным данным, за последнее столетие человечество в среднем выросло на 10 сантиметров. Что любопытно, показатели неоднородны и сильно отличаются в зависимости от региона. Например, в Южной Корее за указанный промежуток времени женщины выросли на целых 20 сантиметров. В Иране наблюдается стремительный рост мужчин, достигающий 16 сантиметров за 100 лет.

Учёные выяснили, что за происходящими изменениями стоит несколько факторов, определяющих ключевые тенденции в области роста людей по всей планете. Так, важное значение имеет питание, образ жизни и доступ к качественной медицинской помощи. Если обратить внимание на жителей большинства африканских стран, то здесь никаких видимых изменений нет, ведь увеличения среднего роста там просто нет. И всё же, есть основания полагать, что существует ещё один фактор, оказывающий серьёзное влияние на рост человека. По крайней мере мужчин, о чём мы сегодня и поговорит.

Итак, среднестатистический мужчина на Земле имеет рост около 171 сантиметра, тогда как для женщин средним считается рост в 159 сантиметров. Как уже было сказано выше, показатели сильно варьируются в зависимости от страны. Например, в Нидерландах мужчины в среднем достигают 183 сантиметров, тогда как в Индонезии средний рост мужчин равен 160 сантиметрам. Отличается и рост женщин. Так, в Латвии средние показатели равны 169 сантиметрам, ну а в Гватемале едва достигают 150 сантиметров. Согласно недавним исследованиям, с ростом уровня жизни и улучшением здравоохранения мужчины становятся выше и тяжелее, но происходит это быстрее, чем ранее предполагалось. По данным учёных, сильный пол набирает рост в 2 раза быстрее слабого, а информация подтверждена огромной выборкой свыше 135 000 человек, проживающих в 62 странах мира. Статистика также полагается на открытые источники, фиксирующие рост людей начиная с 1900 года.

Авторы научного труда давно пришли к выводу, что улучшение социально-экономических условий и снижение уровня болезней приводят к увеличению роста и веса у обоих полов. Вот только у мужчин эти изменения происходят заметно быстрее. Это объясняется тем, что мужской организм сильнее реагирует на внешнюю среду: более крупные тела требуют больше ресурсов, а значит, их рост сильнее зависит от качества жизни. Такой феномен называется половым диморфизмом размеров: мужчины в целом выше и крупнее женщин. И чем лучше условия жизни в стране, тем больше разница между полами. Это подтверждает корреляция между показателями роста и Индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП) – чем выше уровень жизни, тем выше средний рост. Учёные также выяснили, что в странах с высоким ИРЧП разброс веса у людей больше, тогда как разброс роста у мужчин снижается. Это может указывать на то, что в богатых странах вес человека становится более индивидуальной характеристикой, тогда как рост выравнивается под влиянием улучшенного питания и медицины.

Куда более интересным стало влияние социальных факторов, о которых ранее никто не задумывался. Выяснилось, что крайне важное значение на повышение роста в той или иной популяции оказывает выбор партнёра. Исследование подтвердило, что гетеросексуальные женщины чаще предпочитают более высоких и тяжёлых мужчин, тогда как мужчины в меньшей степени ориентируются на рост и вес партнёрши.

Проще говоря, поколениями женщины выбирали мужчин с ростом выше среднего, получая детей с более высокими показателями роста. Со временем тенденция стала глобальной, и низкие мужчины имеют меньше шансов оставить после себя потомство. Именно так работает естественный отбор, а в целом рост мужчин остаётся ключевым индикатором общего состояния здоровья и качества жизни населения. По мнению исследователей, наблюдение за динамикой роста в разных странах может стать простым и эффективным инструментом для анализа социально-экономического развития. При этом учёные подчёркивают, что для окончательного подтверждения озвученных закономерностей необходимы более длительные исследования, позволяющие отследить изменения физического развития людей на протяжении жизни и в различных социальных условиях. Таким образом, сочетание эволюционной биологии и данных о благополучии общества даёт новое понимание того, как среда и половой отбор формируют физические параметры человека. Пока неясно, продолжит ли средний рост людей увеличиваться.

Если ориентироваться на то, что происходило последние 100 лет, то исключать такого развития событий не следует. На пути может встать новый социальный порядок, поскольку во многих развитых странах люди отказываются от построения долговременных отношений, предпочитая кратковременные связи, либо вовсе не интересуются противоположным полом. И в целом успешные женщины с большой неохотой соглашаются завести ребёнка. Большая часть представителей слабого пола в Европе останавливается после первого ребёнка, что ставит перед учёными множество вопросов. Пока неясно, как будет меняться рост человечества в последующие 80-100 лет. Вполне возможно, что к началу 2100 года мужчины станут ещё выше, хотя точных подтверждений такой гипотезе пока нет.