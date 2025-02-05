Изучаем статистику ритейлера TechEpiphany

Если вы обратите внимание на график ниже, то сможете заметить, что год назад за одну акцию Intel давали в 2 раза больше денег, чем сегодня. Американский чипмейкер пребывает в состоянии глубокого кризиса, а пока ни один новый продукт не позволяет надеяться на улучшение ситуации. Например, серия процессоров Arrow Lake, на которую ставили инвесторы и руководство компании, стала настоящим разочарованием. Геймеры и рядовые пользователи отказываются покупать новые процессоры Core Ultra 200, ну а доходы преимущественно поступают с мобильного рынка, где данная серия не имеет конкурентов. Там царят совершенно другие правила, поскольку крупные сборщики связаны контрактами, а также построили сложную инфраструктуру, основанную на продукции Intel. Что до настольного рынка, то даже ОЕМ-сборщики не спешат наращивать отгрузки готовых ПК с Arrow Lake, ну а рядовые пользователи смотрят в сторону AMD.

Полное преимущество красных подтверждают крупнейшие магазины в США и других странах, но нигде дела у Intel не идут так плохо, как в Германии. Традиционно немецкий рынок благоволит к тётушке Су, а фанаты компании были готовы покупать продукцию AMD даже в самые тёмные времена. Ну а сегодня, когда выбор очевиден, решения синих могут попасть к пользователю только случайно. Если обратиться к статистике крупного ритейлера TechEpiphany, то можно сделать целый ряд интересных выводов. Судя по всему, данные соответствуют первым 25 дням января, отражая основные тенденции в немецкой рознице. За это время было отгружено 23 615 процессоров AMD, тогда как продукция Intel заинтересовала всего 2010 человек. Таким образом красные получили 92.16% рынка, синие – 7.84%. Здесь же приводится и средняя стоимость за один чип. Выясняется, что AMD лидирует и здесь, имея средний показатель на уровне 352 евро, тогда как у Intel цифра равна 290 евро. Если перевести это в реальные деньги, то выходит, что за первые 25 дней января немецкие пользователи приобрели процессоров AMD на 8.3 миллиона евро, ну а Intel довольствовалась 582 тысячами (93.45% и 6.55% совокупной прибыли).

Преимущество красных очевидно, но куда интереснее изучить статистику по отдельным процессорам. Не старайтесь найти продукцию Intel в списке, ведь немцы не благоволят к этой компании. Самым высоким спросом пользуется Ryzen 7 9800X3D. Это геймерский камень, предлагающий самую высокую производительность в игровом сегменте. Несмотря на то, что стоит такой процессор выше 400 евро, любители видеоигр стремятся купить именно его, получая максимум потенциала на ближайшие годы. До 25 дней января было отгружено 8390 единиц Ryzen 7 9800X3D, что в несколько раз превышает показатели любого из других чипов. Довольно неплохо продаются Ryzen 5 7600X3D и Ryzen 7 7800X3D, а в целом лучшие показатели демонстрируют процессоры, основанные на сокете АМ5. И вот здесь и намечаются противоречия между глобальными и локальными показатели. Согласно официальному отчёту AM5, продукты на базе сокета АМ4 до сих пор пользуются высоким спросом. В глобальном масштабе АМ5 и АМ4 примерно равны, тогда как в Германии за указанный выше период было отгружено 18 410 процессоров на АМ5 и 5205 единиц – на АМ4. Получается, что более зажиточные немцы предпочитают решения нового поколения, ну а жители других государств уравнивают статистику.

Для AMD подобный расклад не идёт на пользу, поскольку маржа между двумя указанными сокетами кардинально отличается. Так, процессоры на базе АМ4 стоят дешевле, поскольку вышли несколько лет назад, ну а максимальную прибыль можно получить только на прокачанных чипах, по типу Ryzen 7 9800X3D. Что до Intel, то распределение по сокетам здесь крайне интересное. Выяснилось, что 6.81% из 7.84% составляют камни с сокетом LGA-1700. Это серии Core 12000 – Core 14000, тогда как Core Ultra 200 выбрали всего 0.72% покупателей. Таких же подробных данных по регионам и странам в сети нет, ну а опубликованная информация свидетельствует о системном кризисе, найти решение которого руководство американского чипмейкера не способно. Простой пример, не так давно в продажу поступила видеокарта Intel Arc B580. Производительность новинки оказалась на уровне GeForce RTX 4060, но стоит такая видеокарта 250 долларов. По непонятной причине производитель выпустил так мало видеокарт, что даже в США наблюдается их дефицит. До европейской розницы графические чипы добрались с большим опозданием, ну а в РФ за Intel Arc B580 просят от 40 тысяч рублей. Это столько же или немного дороже, чем стоит GeForce RTX 4060, а значит никакой причины делать столь странный выбор нет.

Так происходит повсеместно, ведь процессоры серии Core Ultra 200 в некоторых сценариях умудряются отставать от продукции прошлых поколений. Intel даже не думает сбавлять цены, а в результате спрос крайне мал даже на американском рынке. Обычно Intel выпускает новую серию процессоров каждый год, но на этот раз всё иначе. Ходят слухи, что следующее поколения чипов поступит в продажу осенью 2026 года. Intel планирует как следует подготовиться, вот только к этому времени AMD также выпустит свои новинки. Положение у синих незавидное, а учитывая отсутствие действительно интересных продуктов, ждать улучшения ситуации на рынке не приходится. Хорошо уже то, что более удачливые технологические гиганты потеряли к Intel интерес, поскольку ранее некоторые и вовсе планировали поглотить главного чипмейкера планеты.