Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Почему процессоры Intel продаются так плохо, и как AMD умудряется занимать 92% рынка в Германии
Изучаем статистику ритейлера TechEpiphany

Если вы обратите внимание на график ниже, то сможете заметить, что год назад за одну акцию Intel давали в 2 раза больше денег, чем сегодня. Американский чипмейкер пребывает в состоянии глубокого кризиса, а пока ни один новый продукт не позволяет надеяться на улучшение ситуации. Например, серия процессоров Arrow Lake, на которую ставили инвесторы и руководство компании, стала настоящим разочарованием. Геймеры и рядовые пользователи отказываются покупать новые процессоры Core Ultra 200, ну а доходы преимущественно поступают с мобильного рынка, где данная серия не имеет конкурентов. Там царят совершенно другие правила, поскольку крупные сборщики связаны контрактами, а также построили сложную инфраструктуру, основанную на продукции Intel. Что до настольного рынка, то даже ОЕМ-сборщики не спешат наращивать отгрузки готовых ПК с Arrow Lake, ну а рядовые пользователи смотрят в сторону AMD.

Полное преимущество красных подтверждают крупнейшие магазины в США и других странах, но нигде дела у Intel не идут так плохо, как в Германии. Традиционно немецкий рынок благоволит к тётушке Су, а фанаты компании были готовы покупать продукцию AMD даже в самые тёмные времена. Ну а сегодня, когда выбор очевиден, решения синих могут попасть к пользователю только случайно. Если обратиться к статистике крупного ритейлера TechEpiphany, то можно сделать целый ряд интересных выводов. Судя по всему, данные соответствуют первым 25 дням января, отражая основные тенденции в немецкой рознице. За это время было отгружено 23 615 процессоров AMD, тогда как продукция Intel заинтересовала всего 2010 человек. Таким образом красные получили 92.16% рынка, синие – 7.84%. Здесь же приводится и средняя стоимость за один чип. Выясняется, что AMD лидирует и здесь, имея средний показатель на уровне 352 евро, тогда как у Intel цифра равна 290 евро. Если перевести это в реальные деньги, то выходит, что за первые 25 дней января немецкие пользователи приобрели процессоров AMD на 8.3 миллиона евро, ну а Intel довольствовалась 582 тысячами (93.45% и 6.55% совокупной прибыли). 

Преимущество красных очевидно, но куда интереснее изучить статистику по отдельным процессорам. Не старайтесь найти продукцию Intel в списке, ведь немцы не благоволят к этой компании. Самым высоким спросом пользуется Ryzen 7 9800X3D. Это геймерский камень, предлагающий самую высокую производительность в игровом сегменте. Несмотря на то, что стоит такой процессор выше 400 евро, любители видеоигр стремятся купить именно его, получая максимум потенциала на ближайшие годы. До 25 дней января было отгружено 8390 единиц Ryzen 7 9800X3D, что в несколько раз превышает показатели любого из других чипов. Довольно неплохо продаются Ryzen 5 7600X3D и Ryzen 7 7800X3D, а в целом лучшие показатели демонстрируют процессоры, основанные на сокете АМ5. И вот здесь и намечаются противоречия между глобальными и локальными показатели. Согласно официальному отчёту AM5, продукты на базе сокета АМ4 до сих пор пользуются высоким спросом. В глобальном масштабе АМ5 и АМ4 примерно равны, тогда как в Германии за указанный выше период было отгружено 18 410 процессоров на АМ5 и 5205 единиц – на АМ4. Получается, что более зажиточные немцы предпочитают решения нового поколения, ну а жители других государств уравнивают статистику. 

Для AMD подобный расклад не идёт на пользу, поскольку маржа между двумя указанными сокетами кардинально отличается. Так, процессоры на базе АМ4 стоят дешевле, поскольку вышли несколько лет назад, ну а максимальную прибыль можно получить только на прокачанных чипах, по типу Ryzen 7 9800X3D. Что до Intel, то распределение по сокетам здесь крайне интересное. Выяснилось, что 6.81% из 7.84% составляют камни с сокетом LGA-1700. Это серии Core 12000 – Core 14000, тогда как Core Ultra 200 выбрали всего 0.72% покупателей. Таких же подробных данных по регионам и странам в сети нет, ну а опубликованная информация свидетельствует о системном кризисе, найти решение которого руководство американского чипмейкера не способно. Простой пример, не так давно в продажу поступила видеокарта Intel Arc B580. Производительность новинки оказалась на уровне GeForce RTX 4060, но стоит такая видеокарта 250 долларов. По непонятной причине производитель выпустил так мало видеокарт, что даже в США наблюдается их дефицит. До европейской розницы графические чипы добрались с большим опозданием, ну а в РФ за Intel Arc B580 просят от 40 тысяч рублей. Это столько же или немного дороже, чем стоит GeForce RTX 4060, а значит никакой причины делать столь странный выбор нет. 

Так происходит повсеместно, ведь процессоры серии Core Ultra 200 в некоторых сценариях умудряются отставать от продукции прошлых поколений. Intel даже не думает сбавлять цены, а в результате спрос крайне мал даже на американском рынке. Обычно Intel выпускает новую серию процессоров каждый год, но на этот раз всё иначе. Ходят слухи, что следующее поколения чипов поступит в продажу осенью 2026 года. Intel планирует как следует подготовиться, вот только к этому времени AMD также выпустит свои новинки. Положение у синих незавидное, а учитывая отсутствие действительно интересных продуктов, ждать улучшения ситуации на рынке не приходится. Хорошо уже то, что более удачливые технологические гиганты потеряли к Intel интерес, поскольку ранее некоторые и вовсе планировали поглотить главного чипмейкера планеты. 

#amd #intel #процессоры
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GTA 5: Expanded & Enhanced Edition может выйти на ПК в ближайшее время
+
На предприятии по производству российских баллистических ракет запускают новый цех
+
Старт продаж NVIDIA RTX 50 оказался "бумажным" - реальные поставки ожидаются через несколько месяцев
3
TechPowerUp протестировала Marvel’s Spider-Man 2 на 35 видеокартах и показала результаты
+
Кийосаки прогнозирует падение цен на биткоин и другие активы
+
В PCGamesHardware составили рейтинг производительности 85 видеокарт в 3DMark
5
МТС запускает возможность оплаты игр и стриминговых сервисов с мобильного счета
+
GeForce RTX 5090 снижает производительность на 5% при использовании трех 8-контактных кабелей
5
Обновление камер Galaxy S25 Ultra было отменено из-за «отсутствия конкуренции»
1
Неудачные испытания космического корабля SpaceX Starship уже привели к экологическим проблемам
+
Сверхзвуковые помехозащищенные ракеты "Оникс" модернизировали
+
OpenAI представила новую функцию «Глубокое исследование» для ChatGPT
+
Новые экспериментальные функции YouTube позволяют смотреть видео на скорости 4x
3
Новые флагманы NVIDIA RTX 5090 и 5090D превращаются в «кирпичи» после установки свежих драйверов
7
Sony может анонсировать ремастер Bloodborne на презентации State of Play
1
Объединённая судостроительная корпорация намерена в 2—3 раза увеличить объём производства
+
Galaxy S24 Ultra обошёл iPhone 16 Pro по количеству проданных устройств в 2024 году
+
Вычислительный алгоритм ученых из КНР и РФ увеличивает производительность видеокарт Nvidia в 800 раз
+
Intel не планирует выпускать новую линейку десктопных процессоров в 2025 году
1
TSMC начинает подготовку к производству чипов по 1 нм техпроцессу
1

Популярные статьи

МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
32
Что известно о секретном бомбардировщике «Изделие 80» или ПАК ДА к февралю 2025 года
19
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
20
Почему нельзя покупать флагманы с рук, и как продавцы GeForce RTX 3090 обманывают геймеров
12
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
36
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
29
Искусственный дефицит или стечение обстоятельств — почему RTX 5090 произвели так мало
10
О первоначальном значении термина киберпанк на примере антологии “Зеркальные очки” (18+)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
2
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
21

Сейчас обсуждают

linux4ever
13:05
Даже стало интересно протестировать реализацию в mesa vs игре. Но я вегу продал :(
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
Андрей Жуков
13:01
Ну это как последний айфак купить в кредит под 30% и потом сидеть всю жизнь на бич пакетах, получить язву, вылечится в бесплатной медицине и сдохнуть молодым. Поверь, таких уникумов дох....
GeForce RTX 5090 снижает производительность на 5% при использовании трех 8-контактных кабелей
Чaтo - -- - Бoт
12:58
Пендосы с пархачами спят и видят как бы забрать себе шельфовое месторождение "Левиафан", де-юре принадлежащее Палестине.
Трамп сообщил о готовности США в долгосрочной перспективе занять сектор Газа для его восстановления
Elektron777
12:54
хватит на выплаты эффективным топ менджерам и золотые парашюты. другие вопросы intel эти средства не решат. слишком долго занимались дойкой клиентуры вкладываясь в разработки и развитие производства.
Intel выиграла в суде против ЕС - компания получит €515 млн компенсации
evilmatriks
12:47
Нууу как бэээ кто рожает.....
Учёные выяснили, что именно женщины ответственны за стремительное увеличение роста мужчин на планете
Влад Трохов
12:47
Дефицит им не особо выгоден, сейчас куча народу готовые за 5090 по 4тыс. баксов выкладывать вполне. Да и не вижу дефицита, 5080 уже на полках. Да и на дефиците перекупы зарабатывают, а не производител...
Искусственный дефицит или стечение обстоятельств — почему RTX 5090 произвели так мало
Nvidia&Intel Hater
12:45
Пчелу жалко.Но нам Чумба обещал кое какой другой обзор слепить)
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
Nvidia&Intel Hater
12:45
Подкоп сделают такие.уже были прецеденты
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
Evgeny Chezarin
12:44
Нужно строить высокую бетонную стену обвешенную металлическими щитами под электричеством.
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
Evgeny Chezarin
12:42
Control использует api dx12 со вшитой реализацией dxr. Нужны rt ядра чтоб полноценно переварить dxr, иначе происходит эмуляция вызовов api и пересадка задач на стандартные блоки gpu. Эмуляция происход...
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем