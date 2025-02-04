Опрошенные эксперты уверены, что Пётр Левашов сегодня скрывается под именем хакера Bratva

В то время как одна половина человечества активно создаёт технологическую базу, другая пытается использовать всё это для противоправных целей. Хакеры взламывают крупные серверы и небольшие компании, шантажируют и вымогают деньги, а иногда просто ломают выстраиваемую годами инфраструктуру. В данном случае всё решают деньги, а спрос на высококвалифицированных специалистов крайне высок. Молодое поколение хакеров приходит на смену признанным авторитетам, и наиболее успешные группы рано или поздно попадают под пристальное внимание спецслужб.

Принято считать, что одна из самых мощных хакерских платформ выстроена вокруг ЦРУ, но не менее известны хакеры из Израиля, Северной Кореи, Китая и многих других стран. Часто американские издания пугают читателей русскими хакерами, но кроме намёков и домыслов за подобными материалами редко стоит что-то конкретное.

Сегодня мы поговорим о русском хакере, который отметился целым рядом громких поступков. По мнению целого ряда экспертов, за хакером с именем Bratva скрывается известный российских хакер Пётр Левашов. На страницах Газета.Ru появилось любопытное расследование, в рамках которого журналисты попытались собрать все детали воедино, выявив нестыковки в показаниях самого хакера и пытаясь связать его с реальными людьми. Начнём с того, что Пётр Левашов родился в Ленинграде в 1980 году, окончил Санкт-Петербургский Политехнический Университет, где изучал техническую кибернетику. В киберпреступном мире он известен как Severa. Этот персонаж стоят за крупнейшими ботнетами Storm Worm, Waledac и Kelihos, активно использовавшимися для спама, DDoS-атак и распространения вредоносного ПО. Было время, когда при помощи программного ботнета Kelihos каждый день производилась рассылка 4 миллиардов сообщений на почтовые ящики по всему миру. В 2017 году хакера арестовали в Барселоне по запросу США, а через какое-то время сеть ботов прекратила своё существование. В 2018 году Левашова экстрадировали в США, где ему грозил серьёзный срок. Несмотря на это уже в 2020-м его освободили под залог, а в 2021-м хакер и вовсе оказался на свободе после отбывания 33 месяцев заключения из положенных ему нескольких пожизненных.

Такое чрезвычайно мягкое наказание вызвало массу вопросов. Некоторые эксперты считают, что Левашов заключил сделку с американскими властями. В 2021 году во время суда над другим русским хакером, Олегом Кошкиным, Severa под присягой признался, что сотрудничал с ФБР и провёл более 100 встреч с агентами. Ему даже выплачивалось пособие в сумме 6000 долларов в месяц. Американский исследователь кибербезопасности Гэри Уорнер назвал приговор Левашову пародией на правосудие. Обвинение требовало не меньше 14.5 лет, но хакер получил минимальное наказание. Эксперты полагают, что США активно используют завербованных русскоязычных хакеров для борьбы с киберпреступностью и сбора информации. Ну а в 2022 году в Telegram появился загадочный персонаж под ником Bratva, разоблачающий русскоязычных хакеров в своём канале Cirque du Soleil. Он публиковал материалы на английском языке, уличая участников киберпреступного мира и их связи с российскими и западными спецслужбами. Одним из его самых громких разоблачений стало заявление о том, что лидер Revil, известный как Unknown, и российский полицейский Александр Ермаков – это одно и то же лицо.

Некоторые эксперты в области безопасности полагают, что Cirque du Soleil представляет собой информационное оружие ФБР, нацеленное на дискредитацию российских хакеров. Доступ к столь точным данным намекает на то, что Bratva может быть связан с американскими спецслужбами. В итоге аналитики пришли к выводу, что за знаменитым разоблачителем скрывается именно Левашов. Bratva быстро завоевал авторитет в киберпреступном мире, став модератором раздела «Кулуарные обсуждения» на форуме XSS. Что любопытно, его активность сошла на нет после публикации материалов о Revil и Ермакове. Telegram-канал Cirque du Soleil удалён, но его содержимое сохранилось в архивных базах. Бывший хакер Павел Ситников считает, что Bratva работает на ФБР, а сам Cirque du Soleil создан для оказания давления на Россию. Другие эксперты полагают, что через этот проект вёлся сбор данных о посетителях, но точных сведений на этот счёт в сети нет. Что примечательно, Левашов категорически отрицает сотрудничество с ФБР. В интервью Газете.Ru он назвал обвинения бредом и даже пригрозил некими последствиями, если информация о его связи с американскими спецслужбами будет продолжать распространяться.

В то же время Bratva, наоборот, подтвердил сотрудничество Левашова с ФБР и его участие в суде над Кошкиным. Остаётся открытым вопрос, действительно ли Severa превратился в Bratva, или это всего лишь совпадение. История Левашова остаётся одной из самых туманных в мире русскоязычного киберподполья. Является ли он информатором ФБР, ведущим двойную игру, или же жертвой обстоятельств? Однозначного ответа пока нет. Пока ясно только одно: появление Bratva и деятельность Cirque du Soleil стали серьёзным ударом по российским киберпреступникам, а истинные мотивы Левашова до сих пор покрыты завесой тайны. Не исключено, что разгадка тайны русскоязычного хакера под псевдонимом Bratva ближе, чем когда-либо. Всё больше свидетелей и экспертов указывают на связи между двумя указанными выше персонажами, ну новые детали проливают свет на эту загадочную историю.

Пётр Левашов

Юрист, представляющий интересы компании Sharova Law Firm (настоящее имя Дмитрий Насковец) поделился с Газетой.Ru деталями, прямо указывающие на связь Левашова и Bratva. По его словам, он знаком с исследователем, который разоблачил не одного хакера, но предпочитает оставаться в тени. Этот человек долго изучал деятельность Bratva и в какой-то момент напрямую спросил у хакера его настоящее имя. Что примечательно, в ответ Bratva не подтвердил, но и не опроверг, а лишь предупредил, что за лишнюю любознательность можно поплатиться. Впоследствии между этим исследователем и Левашовым состоялась встреча в США, где они заключили некое джентльменское соглашение. Оба договорились не мешать друг другу, а также не компрометировать и не выносить в публичное поле те или иные подробности. Другой источник, знакомый с противостоянием Левашова и Club1337, также уверен, что речь идёт об одном и том же человеке. Он рассказал, что Левашов давно пытался попасть в закрытый канал Telegram Club1337. Известно, что это своеобразный элитный клуб для известных российских хакеров. Несмотря на многочисленные попытки со стороны хакера, членом Club1337 он так и не стал. Причина в том, что самого Левашова подозревают в сотрудничестве с ФБР, и этого достаточно для отказа.

В какой-то момент противостояние между Левашовым и Club1337 набирает обороты, после чего именно Левашов публикует имена всех участников сообщества. Спустя несколько часов канал в Telegram был удалён, а на форуме XSS появляется разоблачительный пост от Bratva. По данным неназванного источника, именно эти пять имён ему называл Левашов накануне. Не менее странно, что сам Bratva неоднократно пытался попасть в чат Club1337, а сам Левашов даже просил других участников добавить Bratva в чат. Источники сходятся во мнении, что Bratva – это не просто союзник или ученик Левашова, а, скорее всего, сам хакер. По словам специалистов, стиль действий, осведомлённость и даже временные совпадения указывают именно на это. Пока неясно, какими громкими разоблачениями отметился Bratva, но пока все предыдущие действия хакеру легко сходили с рук.