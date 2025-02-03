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Bublik1
Психологи выяснили, как завоевать доверие даже самой недружелюбной кошки
На помочь человеку приходит эволюция, создавший механизм регуляции поведения и восприятия кошками окружающей реальности

Принято считать, что люди делятся на два типа: любителей кошек и собак. Часто владельцам приписывают некоторые черты животных, ну а психологи находят едва заметные паттерны, отличающие первых от вторых. На тему домашних животных написано много научных статей, ну а исследователи установили то, к чему народная молва пришла тысячелетия назад. Так, кошки более независимы, тогда как собаки обладают высокой привязанностью к своему хозяину. Случается всякое, а многое зависит от характера той или иной особи, и всё же большая часть кошачьих предпочитает держать владельца на дистанции, а некоторые и вовсе ведут себя так, как будто именно они являются истинными хозяевами жилища. Получить от кошки ответную реакцию бывает не так просто, но психологи полагают, что секрет успеха кроется в особенностях восприятия мира, ведь люди и животные видят одни и те же события под разными углами. 

Если верить учёным, то можно сделать ввод, что наладить контакт с кошкой можно с помощью простого трюка, выполнять который нужно как можно чаше. Требуется медленно моргать глазами, а также щуриться при этом, показывая своему питомцу улыбку. Группа исследователей установила, что подобные действия вызывают у кошки ответную реакцию, а питомец начинает доверять хозяину. Причина в том, что в мире кошек подобная мимика сигнализирует о дружелюбных намерениях. Если вы когда-либо наблюдали за кошкой, которая полностью расслаблена и довольна, то могли заметить её полуприкрытые глаза и неторопливые моргания. Учёные предполагают, что это и есть выражение спокойствия и полного доверия к окружающим. В ходе эксперимента исследователи попросили владельцев 21 кошки из 14 разных домов медленно моргать своим питомцам, когда те на них смотрели. Оказалось, что кошки гораздо охотнее шли на контакт, а общение между питомцем и хозяином становилось более доверительным. Во втором эксперименте, в котором участвовали 24 кошки и незнакомые им исследователи, эффект оказался ещё более любопытным: кошки не только чаще моргали в ответ, но и проявляли больше доверия, приближаясь к посторонним людям и даже взаимодействуя с их руками.

Учёные считают, что кошки воспринимают пристальный взгляд как признак угрозы, а вот медленное моргание для них не что иное, как дружелюбный жест. Это может быть эволюционно сложившийся механизм общения между кошками, который они перенесли и на взаимодействие с людьми. Другая гипотеза гласит, что кошки адаптировались к жизни с человеком и научились использовать это выражение, потому что люди отвечают на него положительно. Как бы то ни было, простое открытие может значительно улучшить понимание наших четвероногих друзей. Теперь, если вы хотите наладить контакт с кошкой (ваш это питомец или уличный кот) просто попытайтесь прищуриться, медленно моргнуть и посмотреть, как она отреагирует. Не исключено, что после это растает даже самый недружелюбный представитель семейства кошачьих. Добавим, что исследователи также приходят к выводу, что кошки гораздо более восприимчивы к окружающим их людям, чем считалось ранее. Питомцы откликаются на эмоции хозяев, запоминают свои имена, хотя и не всегда готовы признавать этот факт. 

Некоторые кошки и вовсе перенимают черты характера тех, с кем живут. Кроме того, связь между человеком и кошкой может быть глубже, чем кажется: пушистые создания способны подмечать перемены в настроении хозяина и адаптировать своё поведение в зависимости от ситуации. Изучение кошачьего поведения не только помогает людям наладить контакт со своими питомцами, но и открывает новые способы улучшения их благополучия, особенно в стрессовых ситуациях, таких как посещение ветеринара или пребывание в приюте. По мнению психологов, понимание позитивных форм взаимодействия между людьми и кошками может улучшить их совместную жизнь и привести к большему уважению к этому малоизученному, но удивительному виду. Если обратиться к статистическим данным, то можно сделать вывод, что на нашей планете обитает около 600 миллионов домашних кошек. Пушистые создания завоевали сердца людей по всему миру и стали неотъемлемой частью многих семей.

Лидерами по числу домашних кошек стали жители США, содержавшие 76 миллионов кошек. На втором месте значится Китай, с 53 миллионами питомцев. По некоторым данным, в России содержится около 13 миллионов кошек. Предполагается, что первые кошки были приручены всего 10 000 лет назад. Произошло это на Ближнем востоке, где хищники помогали людям бороться с грызунами в домах. По популярности кошки уступают только собакам, но разрыв сокращается, а любителей кошек с каждым годом становится всё больше. От выбора в сторону кошки многих людей останавливает репутация кошачьих, но благодаря новым исследованиям общение между человеком и кошкой может стать более тесным и привести к взаимопониманию. 

#наука #интересное #исследования #кошки
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