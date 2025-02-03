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Bublik1
DeepSeek оказался самым небезопасным ИИ, а за разработкой могут стоять 50 000 GPU NVIDIA
Что их курсирующих слухов реально, а что вымысел, сказать пока невозможно

По мнению аналитиков, одной из главных проблем, с которой столкнётся человечество в следующее десятилетие, станет информационный шум, создаваемый искусственным интеллектом. Люди слишком увлеклись генерацией информации, вот только немалая часть данных не имеет ничего общего с реальностью. ИИ способен выдумывать факты, подменять или путать события, ну а в результате в какой-то момент отличить реальность от вымысла станет крайне сложно. Придётся обращаться к физическим носителям, ну а это занимает много времени и точно не станет трендом. Мало того, даже если такая информация и станет широко доступна, то рядом всё равно будут присутствовать фейки, а это снова возвращает нас к началу проблемы. На самом деле бурной генерацией вымышленных фактов занимается не только ИИ, ведь не менее активны на этом поприще люди. В подобных делах замечены влиятельные политики, бизнесмены и другие представители сильных мира сего. Любое событие может быть донесено до аудитории с противоположным контекстом, а в результате миллионы людей начинают верить в то, что никогда не происходило. 

Таким образом политики получают возможность контролировать электорат, ну а сегодня мы видим, как определённые круги в США пытаются бороться с DeepSeek при помощи указанного выше способа. Важно учитывать, что для выгодоприобретателей уже не важно, где правда, а где вымысел, ведь слухов так много, что рядовые пользователи тонут в информационном шуме. В конечном итоге победит тот, кто скажет финальное слово, ну а Белый дом всегда ставит точку, поскольку имеет рычаги влияния по всему миру. Сегодня мы изучим несколько последних слухов, курсирующих вокруг DeepSeek. Какие из них соответствуют действительности, вам не скажет никто, но мы советуем подходить к подобным фактам критически. Напомним, китайский стартап DeepSeek оказался в центре внимания технологического мира благодаря своей продвинутой модели ИИ под названием R1. Она демонстрирует впечатляющую производительность, обходя разработки лидеров отрасли в ключевых тестах. При этом разработчики уверяют, что расходы на создание умной языковой модели оказались крайне скромными. Ранее представители DeepSeek утверждали, что обучение R1 обошлось всего в 6 миллионов долларов, а для его работы понадобилось 2048 графических процессоров. 

По данным аналитиков SemiAnalysis, реальная стоимость инфраструктуры DeepSeek составляет около 1.6 миллиарда долларов, а в распоряжении компании находится порядка 50 000 мощнейших GPU NVIDIA Hopper. Это ставит под сомнение версию, согласно которой совершил технологический прорыв в области обучения ИИ. Как уже отмечалось выше, никаких доказательств высказанной теории не приводится, но в наше время верификация и подтверждение выводов никого не интересует. Где китайский стартап взял 50 000 высокопроизводительных графических ускорителей, не задумывается никто, а ведь в руках Илона Маска находится всего 100 000 единиц. Миллиардер рассказывал, как сложно ему было найти нужное количество GPU, но речь идёт об американском рынке, тогда как в Китай подобные устройства экспортировать запрещено. DeepSeek является подразделением китайского хедж-фонда High-Flyer, который уже несколько лет инвестирует в технологии на базе ИИ. В отличие от многих конкурентов, компания не привлекала внешнее финансирование и управляет собственной серверной инфраструктурой, что даёт ей полную независимость от облачных платформ. Такой подход позволяет DeepSeek быстрее разрабатывать и тестировать свои модели, но требует значительных капиталовложений.  

Одним из ключевых факторов успеха DeepSeek стало привлечение талантливых специалистов из ведущих китайских университетов. Компания предлагает конкурентные зарплаты, превышающие компенсации даже в таких гигантах, как Moonshot. По данным SemiAnalysis, ведущие исследователи DeepSeek получают более 1.3 миллиона долларов в год. Похоже, на этом поток негативной информации в сторону нового ИИ не заканчивается. Исследователи Cisco протестировали модель R1, используя 50 целевых вредоносных запросов, и смогли добиться 100% успеха в обходе ограничений. В отличие от конкурентов, таких как GPT-4o, Google Gemini и Claude 3.5, которые блокируют от 14% до 74% атак, китайский чат-бот не отклонил ни одного запрещённого запроса. Это ставит под вопрос эффективность системы защиты, особенно учитывая низкие затраты на разработку модели по сравнению с западными аналогами. Проще говоря, когда вы просите у ИИ дать рецепт крайне опасной химической субстанции, то он с готовностью выполнит желаемое. 

Эксперты отмечают, что даже учитывая всё это, DeepSeek демонстрирует строгую цензуру на политически чувствительные темы, непосредственно касающиеся Китая. Запросы о положении уйгуров или событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году ни к чему не приводят, поскольку умный алгоритм предлагает поговорить на другую тему. Похоже, перечисленные выше слухи пока не сильно пугают рядовых пользователей, так как популярность DeepSeek стремительно растёт. Согласно данным Similarweb, количество пользователей чат-бота увеличилось с 300 тысяч до 6 миллионов в день. Что любопытно, даже Microsoft, Perplexity и другие крупные компании начали интегрировать технологии DeepSeek в свои продукты. Происходит это благодаря тому, что китайские разработчики не стали скрывать исходный код, выложив данные в свободный доступ. Аналитики указывают на то, что успех DeepSeek во многом связан с действительно инновационными решениями. Например, Multi-Head Latent Attention позволяет оптимизировать вычислительные процессы. Разработчики делают ставку на эффективность алгоритмов, а не на масштабирование за счёт увеличения вычислительных мощностей, что потенциально может повлиять на спрос на GPU и затронуть интересы NVIDIA. В какую сторону будет дуть ветер, пока сказать сложно, но в США уже начали запрещать использование DeepSeek. 

#технологии #deepseek
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