Некоторые аналитики полагают, что Трамп сильно переоценивает потенциал для введения пошлин со стороны США

Только недавно заняв кресло президента, Трамп уже успел отметиться целым рядом громких заявлений. Политик и миллиардер грозится задавить пошлинами союзников, которые не готовы тратить деньги на закупки американского оружия. Трамп ставит жёсткие условия и открыто говорит о намерении присоединить Канаду, а также отнять у Дании Гренландию. Трамп планирует надавить на американские компании, вынудив их свернуть производство за рубежом, размещая заводы в Америке. Давление уже оказывается на полупроводниковый сектор, но аналитики полагают, что подобные действия не имеют под собой реальных оснований. Оплата труда в США остаётся одной из самых высоких в мире, а значит цены на электронику существенно подрастут. Всё это не выгодно никому, включая рядовых американцев, а в итоге инициативы президента США выглядят нереализуемыми. По крайней мере в обозримой перспективе, но самому Трампу нужно всё сделать очень быстро.

Похоже, особый упор Трамп делает на международных отношениях. Сегодня глава Белого дома готов разговаривать с союзниками и оппонентами исключительно с позиции силы, делая агрессивные выпады в сторону потенциальных конкурентов. На этот раз Трамп вспомнил о существовании БРИКС, высказавшись об отношениях между Америкой и данным объединением. По словам Трампа, если члены БРИКС только попробуют создать альтернативу доллару, то получат самый жёсткий ответ, на который только можно рассчитывать. Президент США потребовал, чтобы доллар и дальше оставался главной глобальной валютой и не намерен терпеть конкуренции в области финансов. В недавнем заявлении Трамп предупредил страны объединения о серьёзных последствиях, вплоть до введения 100% пошлин на все ввозимые в США товары. Миллиардер пространно рассказал о величии Америки, роль которой в мире была и останется ведущей. По его мнению, доллар представляет эффективный инструмент, заменить который невозможно. Одновременно с этим Трамп отмечает, что БРИКС хочет подорвать позиции доллара, ну а молча смотреть на подобное безобразие президент не намерен.

Трамп полагает, что любые попытки подменить доллар вредят экономике США, поэтому будут жестоко подавляться. Напомним, БРИКС представляет собой экономическое объединение, включающее 10 стран. Первыми к БРИКС в 2006 году присоединились Бразилия, Россия, Индия и Китай, ну а после 2023 число участников стало увеличиваться. Сегодня ещё несколько государств хотят стать полноправными членами объединения, а в будущем БРИКС может стать ещё больше. По словам Трампа, реальных шансов у стран БРИКС для создания альтернативы доллару нет. Якобы, экономики этих стран уступают американской, а внутренние правила сильно разнятся. Любопытную ремарку на слова Трампа уже сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, желание создать альтернативу доллару – это логичная и вполне нормальная реакция. После того как США начали использовать свою валюту в качестве оружия и инструмента санкционного давления, выбора у многих государств не осталось. Процесс идёт не быстро, ну а угрозы и давление только ускорят переход на национальные валюты.

Согласно официальным данным, примерно 88% торгового оборота между странами БРИКС проводятся в национальных валютах. Отмечается, что тема единой валюты обсуждается, но реализация такого сложного проекта требует времени. Нужно устранить все противоречия, а также выработать механизм, способный поддерживать новую валюту в стабильном состоянии. Некоторые финансисты предлагают для обеспечения использовать золото и редкоземельные элементы, но пока дальше идей дело не зашло. Угрозы Трампа ставят перед странами БРИКС сложный выбор: отказаться от создания альтернативы доллару или принять жёсткие экономические последствия. Тем не менее факт, что идея новой валюты активно обсуждается, говорит о постепенном смещении экономического центра тяжести в мире. Как это противостояние повлияет на мировую экономику, покажет время, но одно ясно точно – борьба за статус доллара только начинается.