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Bublik1
Учёные выяснили, что скорость нагрева океанов на Земле за последние 40 лет увеличилась на 400%
Исследователи полагают, что последствия могут быть необратимыми

Многие наши читатели знают, что ледяные шапки, покрывающие полюса Земли, продолжают стремительно терять объём. По данным NASA, за последние 30 лет Арктика теряла около 13% площади льда каждые десять лет, а объем антарктического ледяного щита сокращается на 150 миллиардов тонн ежегодно. Такие процессы приводят к повышению уровня Мирового океана, ведь с начала 20-го века он прибавил 21 сантиметр. Кажется, что такая цифра является незначительной, но в реальности мы находимся в начале восходящего тренда, когда скорость таяния будет становиться всё более заметной. По мнению учёных, к 2100 году океан станет на 1 метр выше, ну а это грозит затоплением значительной части суши. С высокой долей вероятности, Нью-Йорк, Мумбаи и Шанхай уйдут под воду, а миллиарды людей на нашей планете вынуждены будут переселять вглубь континентов. 

Как показывают научные наблюдения, последствия таяния пресных ледников не ограничиваются только океаном. Данные процесс нарушает океанические течения, такие как Гольфстрим, изменяя климатические паттерны, тысячи лет обеспечивавшие стабильную погоду на планете. Кроме того, исчезновение льда лишает арктическую флору и фауну естественной среды обитания. Учёные предупреждают: замедление этих процессов требует немедленных действий, начиная с сокращения выбросов CO₂ и перехода на возобновляемые источники энергии. Предполагается, что время у человечества ещё есть, но чем дольше мировые элиты медлят с решением, тем более разрушительными для Земли будут последствия. Согласно последним данным, процессы таяния ледников ускоряются, как увеличиваются темпы глобального потепления и других смежных процессов. Так, с 2023 года наша планета переживает беспрецедентный рост температур, что привело к ряду масштабных катастроф. Пожары в Лос-Анджелесе продолжают бушевать, а смертоносные наводнения в Валенсии заставляют сотни семей покидать свои дома. Учёные пытаются разобраться в том, что стоит за этим внезапным ускорением глобального потепления, приходя к неутешительным выводам. 

Ну а новые данные рисуют тревожную картину. Выясняется, что поверхность морей нагревается быстрее, чем предполагалось ранее. Исследование специалистов Университета Рединга показало, что скорость потепления верхних слоёв океана сейчас превышает показатели конца 1980-х годов более чем в четыре раза. Принято считать, что деятельность человека и выбросы CO₂ – это основные причины изменения климата. И всё же нынешние темпы нагрева океанов превышают прогнозы даже с учётом всех ранее известных факторов. Команда исследователей видит несколько причин в происходящих на наших глазах процессах. Извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай в 2022 году увеличило содержание водяного пара в атмосфере, что усилило удержание тепла. Изменения в судоходных правилах с 2020 года привели к снижению выбросов аэрозолей, которые раньше охлаждали поверхность океана. Пиковая активность Солнца в текущем цикле добавила дополнительное тепло. И всё же, даже в совокупности эти факторы не дают полной картины наблюдаемой аномалии. 

Команда исследователей использовала спутниковые наблюдения с 1985 года, чтобы измерить скорость нагрева поверхности океанов. Данные свидетельствуют о том, что, если в 1980-х годах температура воды увеличивалась примерно на 0.06 градуса за десятилетие, то сейчас этот показатель достиг 0.27 градуса (на 400% выше начальных показателей). Учёные предлагают сравнивать океаны на нашей планете с большой ванной. Ещё 40 лет назад кран с горячей водой был слегка приоткрыт, нагревая воду медленно, но сегодня приток кипятка почти максимальный, что приводит к агрессивному потеплению океана. Исследователи предупреждают: если текущие темпы нагрева сохранятся, через 20 лет температура поверхности океанов превысит все рекорды последних четырёх десятилетий. Это ускорит климатические изменения, усугубляя и без того необратимые последствия. Даже сегодня глобальное потепление разрушает экосистемы, уничтожает урожаи, усиливает голод и провоцирует рост заболеваний. Ситуация может стать гораздо хуже, если человечество не предпримет срочные действия. 

Учёные призывают политиков немного оторваться от глобального соперничества, ведь совсем скоро делить уже будет нечего. Тайвань, за который ведётся такое яростное противостояние, может уйти под воду в ближайшие 50 лет. Ну а это всего лишь прелюдия к гораздо более быстрым изменениям, которые ждут Землю в будущем. Учёные продолжают разрабатывать планы по восстановлению биосферы, но признают, что их усилия бессильны без сокращения выбросов ископаемого топлива.  

#интересное #климат #глобальное потепление #природа
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