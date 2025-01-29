Несмотря на то, что данная тема изучается уже несколько десятилетий, однозначных ответов пока нет

Ещё совсем недавно тысячи диванных диетологов рассказывали о пользе поедания экзотических корешков, тайные компоненты которых помогают сбросить вес, восстанавливая баланс всего организма. Со временем, когда к делу подключилась наука, шарлатанов стало меньше, но многие из них успешно перекочевали в интернет. Там мошенники активно рассказывают о чудодейственных свойствах экзотических диет, успешно манипулируя цифрами. Как правило, под влияние попадают находящиеся в сложном психологическом состоянии люди, принося создателям диет немалые доходы.

Наука смотрит на подобные методики пренебрежительно, а видные эксперты предлагают считать калории. Отмечается, что речь идёт о фундаментальном показателе энергетического баланса организма, понимание особенностей работы которого позволяет достичь высоких результатов. Подобные заявления логичны и подкреплены научными данными, но очень часто реальность оказывается далека от догматов и теорем.

Простой пример, тучный человек, который устал носить с собой десятки лишних килограммов, приходит в спортзал. Допустим, он придерживается строгой диеты, а также следует рекомендациям тренера. Всё это стоит денег, а значит доступно ограниченному количеству людей. И всё же борьба с лишним весом увлекает миллионы людей по всему миру, но результаты не всегда очевидны. Некоторые ощущают последствия диеты и интенсивных тренировок сразу, тогда как другим приходится прилагать больше усилий. Но даже это не всё, ведь в какой-то момент повышение интенсивности не приносит заметных результатов. В таких случаях эксперты советуют не опускать руки, но именно латентная фаза сброса веса выводит из гонки большую часть людей. Можно было бы предположить, что вина полностью лежит на опустивших руки людях. Якобы, они начинают тайком есть сладкое, нарушая распорядок дня и диету, но недавние исследования описывают более сложную картину данной проблемы.

По мнению исследователей, эффект упражнений на ускорение метаболизма и сжигание калорий сильно переоценён. Причина в том, что количество калорий, которое мы сжигаем ежедневно, ограничено биологически. Одним из первых такую точку зрения высказал антрополог Герман Понтцер, но мнение учёного в 2012 году услышано не было. Сегодня всё больше источников приходят к аналогичным выводам, расширяя наше понимание особенностей человеческого организма. Всё просто, ведь как только мы резко повышаем физическую активность, включается защитный механизм, компенсирующий снижение расхода энергии за счёт других процессов. Например, меньше энергии будет получать мозг, почки и другие органы человека. Сюда можно отнести и метаболизм, а в итоге процесс переваривания пищи только замедлится, поскольку организм попытается тратить на подобные процессы как можно меньше энергии. В рамках исследования Понтцер приходит к выводу, что вне зависимости от уровня активности люди могут сжигать не более 3000 калорий в сутки. Аргументы исследователя основываются на долговременной работе с племенем хадза. Это племя охотников и собирателей, живущих в Африке. Как выяснилось, несмотря на высокий уровень активности, члены племени сжигали примерно столько же калорий, как и среднестатистический житель Европы.

Работа Понтцера была принята учёными неоднозначно. В настоящее время дискуссии на эту тему всё ещё идут, но многие специалисты признают, что между реальными и предполагаемыми цифрами потери энергии после тренировки в зале наблюдаются существенные расхождения. Рандомизированные контролируемые исследования и более строгий научный метод доказывают, что программы упражнений, проводимые регулярно (до пяти раз в неделю в течение 6-10-ти месяцев), действительно увеличивают ежедневный расход энергии. Эффект наблюдается как у молодых людей, так и у представителей среднего возраста обоих полов. Физическая активность действительно способствует увеличению расхода калорий, а между упражнениями в зале и потерей веса наблюдается корреляция. И всё же, потеря веса не всегда укладывается в озвученные тренером рамки. Так, если по всем стандартам сегодня вам удалось сжечь в зале 1000 калорий, то нет никакой гарантии, что общий дневной расход энергии действительно снизится на эту цифру. Традиционная точка зрения указывает на несколько причин, объясняющих такой странный феномен.

Замена активности. Силовая тренировка может заменить ту активность, которую человек выполняет, если не ходит в спортзал. Например, вы долгое время намеренно отказывались от общественного транспорта, предпочитая прогуливаться несколько километров до работы. Как только в вашей жизни появились силовые тренировки, то времени и сил на прогулки стало меньше. В итоге, реальный результат занятий в зале окажется ниже ожидаемого.

Компенсация в поведении. После интенсивной утренней тренировки вы можете бессознательно снизить активность в течение дня, например, дольше отдыхать или меньше двигаться. Особенно это происходит в первое время после начала посещения спортзала, а также после того, как заметные результаты были достигнуты. Мотивация падает, а желание посидеть или полежать становится всё сильнее.

Малый вклад упражнений в общий расход времени. Здесь нужно помнить, что даже если вы уделяете тренировкам пять часов в неделю, это лишь около 4% времени бодрствования.

Перечисленные выше факторы подчёркивают, что ожидания от физической активности часто завышены. Люди склонны думать, что упражнения в зале сами по себе дают нужный эффект, а некоторые и вовсе увлекаются холодильником, надеясь сбросить вес в ближайшее время.

Несмотря на указанные выше выводы, учёные признают, что упражнения действительно увеличивают расход калорий. Пусть этот прирост и не столь велик, как ожидалось, но его роль в поддержании здоровья и веса нельзя недооценивать. Важно чётко следовать заданному графику, ну а если результат появится на несколько недель или даже месяцев позднее, то речь идёт об особенностях вашего организма. Либо вам действительно стоит перестать навещать холодильник в ночное время суток.