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Bublik1
Легендарная GeForce GTX 1080 Ti близка к завершению жизненного цикла, о чём официально пишет NVIDIA
Сообщается, что видеокарта GeForce GTX 1080 Ti и все другие представители на архитектуре Maxwell и Pascal больше не будет поддерживать среду разработки CUDA Toolkit на уровне драйверов

Если внимательно изучить рейтинг Steam, то можно выяснить, что геймеры не спешат отказываться от старых видеокарт. Например, серии GeForce GTX 900 и GeForce GTX 1000 не просто присутствуют в небольшом количестве, но и до сих пор оказывают значительное давление на рынок. Согласно статистическим данным, обе серии находятся на руках 10.75% от всех геймеров, ну а это очень много. Для сравнения, все видеокарты AMD c трудом занимают 16.5%, тогда как только две серии NVIDIA демонстрируют такие невероятные результаты. Немаловажно учитывать, что серия GeForce GTX 900 была анонсирована осенью 2014, тогда как начало продаж серии GeForce GTX 1000 пришлось на весну 2016 года. Серия GeForce GTX 900 присутствует в рейтинге номинально, тогда как основные позиции занимают видеокарты серии GeForce GTX 1000. 

Сюда можно отнести GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1070 и GeForce GTX 1080 Ti и некоторые другие модели. Каждая из этих видеокарт имеет богатую историю, ну а архитектура Pascal считается одной из самых удачных за всю историю существования компании NVIDIA. Причина в том, что в рамках данной архитектуры фиксировался огромный прирост быстродействия между поколениями. К примеру, флагманы прибавили до 100% fps в реальных игровых сценариях, ну а сегодня GeForce RTX 5090 демонстрирует плюс 25%, что вызывает сильное разочарование. Даже сейчас мощности GeForce GTX 1080 Ti достаточно для запуска требовательных новинок в разрешении 1080р, ну а за счёт технологии масштабирования FSR эта видеокарта может обеспечить картинку приемлемого качества даже в 2К. Похоже, совсем скоро владельцам таких видеокарт придётся думать о переходе на более новые решения, о чём пишут инсайдеры.

Оказывается, NVIDIA приняла решение отправить в утиль сразу три графические архитектуры. Это: Volta, Maxwell и Pascal. Первая была доступна в рамках высокопроизводительных решений для серверов, тогда как вторая и третья – это преимущественно игровые решения. В настоящее время о полном отказе от выпуска драйверов речь не идёт, но некоторые проблемы у владельцев GeForce GTX 1080 Ti точно возникнут. Многие фанаты дядюшки Хуанга заявляют о том, что NVIDIA предлагает самые лучшие технологии на планете в области настольной и профессиональной графики. Ну а одной из главных фишек здесь считается среда разработки CUDA Toolkit. И всё бы ничего, но недавно вышедшая версия за номером 12.8 лишена поддержки указанных выше архитектур. Нет никаких сомнений, что бюджетная GeForce GTX 1650 не походит для таких сложных задач, а вот GeForce GTX 1080 Ti имеет достаточно видеопамяти и могла использоваться в домашних условиях. 

Согласно официальным данным, все три серии близки к завершению жизненного цикла, поскольку больше не будут поддерживаться на уровне среды разработки CUDA Toolkit. В качестве выхода эксперты предлагают не обновлять драйверы, что позволит владельцам таких видеокарт успешно выполнять стоящие перед ними задачи. И всё же, со старыми драйверами долго не проработать, а совсем скоро указанные выше серии настольной графики и вовсе перестанут получать программное обеспечение. Так, сегодня GeForce GTX 1080 Ti ещё поддерживается на уровне драйверов, но срок жизни этой видеокарты не вечен. 

На тему того, когда же серия GeForce GTX 1000 окончательно перейдёт в ранг устаревших, ходят различные слухи. Если изучить действия NVIDIA, то можно прийти к неоднозначным выводам. Так, архитектура Kepler, которая вышла в рамках серии GeForce GTX 700 лишилась поддержки CUDA Toolkit в конце 2019 года, но только летом 2021 полностью перестала поддерживаться игровыми драйверами. Было бы логично, если бы серия GeForce GTX 900 перешла в ранг устаревших в 2023, ну а GeForce GTX 1000 – в 2025 году, но в данном случае разработчики придерживаются собственных правил. Эксперты советуют геймерам, у которых до сих пор есть одна из перечисленных выше видеокарт, не беспокоиться, поскольку в 2025 поддержка на уровне игровых драйверов не прекратится. Неприятное событие случится в 2026, но даже после этого пользоваться видеокартами вам никто не запретит. Медленнее GeForce GTX 1080 Ti точно не станет, как не становится она и быстрее. 

Проблема в том, что разработчик выпускает драйверы, влияющие на конечную производительность в тех или иных играх, исключительно для актуальных серий. Повышается эффективность работы трассировки лучей, технологии масштабирования и других алгоритмов. В то же время GeForce GTX 1080 Ti уже давно не получала ничего интересного и присутствует в драйверах номинально. Ну а если учитывать, что в 2026 году с момента релиза серии GeForce GTX 1000 пройдёт 10 лет, то завершение жизненного цикла вполне резонно. Смартфоны обычно поддерживаются в актуальном состоянии 3-5 лет, тогда как электроника устаревает ещё быстрее. Бытовая техника может проработать больше 15 лет, но чаще всего люди предпочитают приобретать новинки каждые 5 лет. Всё это говорит о том, что время менять GeForce GTX 1080 Ti уже давно пришло, тогда как менее производительным видеокартам данной серии ещё сложнее справляться с требовательными новинками последних лет. 

#nvidia #видеокарты #geforce gtx 1080 ti
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