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Bublik1
Что не так с проблемой космического мусора, почему нет эффективных решений, и при чём тут Илон Маск
Представители Европейского космического агентства отметились написание небольшой брошюры, но дальше разговоров дело не идёт

Каждый запуск ракеты или спутника приносит человечеству пользу, но одновременно усугубляет одну из самых сложных и недооценённых проблем современности – проблему космического мусора. С каждым годом количество обломков на орбите растёт, и это ставит под угрозу не только будущие миссии, но и саму возможность безопасного использования космоса. Сегодня миллиарды объектов различного размера вращаются вокруг нашей планеты. Из них более 25 000 имеют размеры свыше 10 сантиметров, что делает их особенно опасными. Даже небольшой обломок, движущийся с огромной скоростью, может нанести серьёзный ущерб спутникам, космическим станциям или другим аппаратам. Логично было бы предположить, что в решении данной проблемы заинтересованы многие страны, а также крупные компании, эксплуатирующие спутниковые системы, но пока реальных подвижек в данной области немного. 

Может показаться, что Европейское космическое агентство (ЕКА) – это одна из организаций, которая всерьёз занялась поиском решений. В рамках инициативы Zero Debris был представлен технический буклет, содержащий детальный анализ проблемы и предложения по её решению. По словам специалистов, первые шаги на пути к очистке околоземной орбиты заключаются в предотвращении дальнейшего загрязнения. Это значит, что необходимо разрабатывать материалы и технологии, которые смогут выдерживать условия космоса, снижая риск непреднамеренного образования мусора. Особое внимание авторы уделяют системам движения спутников. Некоторые из них выбрасывают в пространство огромное количество мелких частиц. ЕКА предлагает внедрять альтернативные механизмы, такие как электромагнитные тросы или устройства для управления орбитой с использованием солнечного излучения. Отмечается, что для предотвращения столкновений необходимы не только новые технологии, но и слаженная работа космических агентств. Авторы исследования уверены, что улучшенные системы наблюдения и координации помогут предотвратить инциденты, сократить количество манёвров уклонения и минимизировать образование нового мусора. Кажется, что начало положено, но на самом деле решения нет, как нет и контакта между различными государствами. 

Мир сегодня разобщён, а в итоге проблема космического мусора считается не самой важной для мировых элит. Как уже было сказано выше, для начала нужно создать центр управления, но сделать это в текущих условиях невозможно. Нужны единые стандарты к фиксации опасных объектов, а также слаженная работа по недопущению появления крупных обломков, но в интересы властей различных стран подобные ограничения не вписываются. Проще говоря, предотвращение появления новых обломков – это почти нереальная задача, а значит нужно заняться привычным для людей делом. Нужна технология, позволяющая убрать весь мусор, но здесь также есть существенные трудности. В новые спутники внедряются технологии, позволяющие сжигать их после истечения жизненного цикла в атмосфере, но далеко не все аппараты так умеют. В качестве альтернативы называется проект Clearspace-1. Он разрабатывается для демонстрации методов захвата и удаления космического мусора. В рамках миссии планируется вывести из эксплуатации старый спутник PROBA-1, после чего оба объекта сгорят в атмосфере. 

Есть и другие идеи. Например, прикрепление к крупным объектам солнечных парусов, которые замедлят осколки и позволят вывести их с орбиты. Как уже было сказано выше, договориться власти крупных государств не могут, а значит на пути реализации полномасштабных идей прежде всего стоит нехватка глобального сотрудничества. Разные страны имеют свои интересы, и не всегда готовы принимать участие в общем деле. Некоторые государства, напротив, только усугубляют проблему. В 2007 году Китай провёл испытание противоспутниковой ракеты, уничтожив старый спутник и создав огромное количество обломков. Впоследствии подобные действия повторяли Россия и Индия, а до этого ещё более агрессивными методами отметились и власти США. Согласно недавним исследованиям, человечество пока не обладает технологиями, которые позволят решать проблему космического мусора. Проблема усугубляется масштабными проектами, в рамках которых на орбите появляется тысячи спутников. Илона Маска называют одним из главных мусорщиков, но рычагов влияния на миллиардера у учёных нет. По состоянию на начало 2025 года SpaceX запустила больше 6500 спутников, больше 6100 из которых находятся на орбите. В рамках инициативы Starlink планируется запуск до 40 тысяч спутников, ну а это приведёт к появлению огромного количества новых обломков. К счастью, околоземная обита огромна, а значит в ближайшие десятилетия проблема космического мусора не будет препятствовать выводу новых спутников на орбиту. А вот после 2050 года нам может понадобиться эффективное решение, без которого заглянуть дальше своего носа уже не получится. 


#космос #наука #интересное #космический мусор
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