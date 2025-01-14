Запустить дрон-камикадзе теперь можно с любой ровной поверхности

Сегодня российская армия использует десятки различных модификаций беспилотных аппаратов. Долгое время о появлении каждого устройства такого класса активно писали в прессе, но в какой-то момент публика пресытилась дронами. Кроме того, власти добились стабильных поставок, а сегодня производство находится под контролем, где нормы поставок определяются вышестоящими инстанциями. Военкоры пишут, что конфликт становится всё более технологичным, поскольку потенциал беспилотных аппаратов постоянно увеличивается. США и страны Европы наращивают поставки в адрес украинской армии. Удары по российским регионам становятся всё более массовыми, что приводит к дальнейшей эскалации конфликта.

Как уже было сказано выше, обе стороны используют множество различных дронов, но некоторые аппараты вносят наиболее важный вклад в противостояние. Пожалуй, одним из самых знаковых БПЛА последних лет считается «Ланцет». Устройство обладает высокой точностью и способно наносить удары по технике и живой силе в условиях плохой видимости. В ходе СВО подобные дроны уже претерпели целый ряд изменений, что привело к улучшению тактико-технических характеристик. На этот раз было принято решение подумать о пусковой установке, модернизация которой позволит решить целый ряд боевых задач. Как стало известно, российская компания Zala Aero, входящая в состав концерна «Калашников», разработала новую мобильную пусковую установку для барражирующего боеприпаса «Изделие 51», известного под названием «Ланцет». Эта разработка призвана значительно повысить эффективность применения дронов-камикадзе в условиях современных боевых действий.

Напомним, «Ланцет» представляет собой интеллектуальное оружие нового поколения, способное самостоятельно обнаруживать и уничтожать заданные цели. Эта серия боеприпасов изначально разрабатывалась как собственный проект Zala Aero и с момента своего появления в 2015 году эволюционировала в три основных модификации: «Изделие 51», «Изделие 52» и «Изделие 53». Название «Ланцет» связано с его способностью наносить хирургически точные удары, что делает его незаменимым инструментом для уничтожения ключевых целей на поле боя. Последняя инновация от Zala Aero позволяет запускать «Ланцет» без использования специализированного транспорта. Установку можно разместить на любой ровной поверхности, где нет доступа к техническим средствам. Отмечается, что вес конструкции настолько мал, что один человек способен перенести её и подготовить к запуску всего за одну минуту. Производитель сообщает о ключевых особенностях новой мобильной установки:

Возможность развёртывания вдали от наземных блоков управления, что повышает безопасность операторов.

Отсутствие необходимости в разборке после использования, что ускоряет процесс повторного запуска.

Компактность и простота эксплуатации.

Действующие модификации указанных выше БПЛА отличаются характеристиками, что оказывает влияние на сферу применения в рамках боевых действий. Например, «Изделие 52» имеет массу боевой части до трёх килограмм и может перемещаться на скорости до 80 км/ч. Дальность полёта ограничена расстоянием до 30 километров, но в данном случае проблема кроется не в потенциале самого дрона, а в ограничениях в работе связи. Известно, что БПЛА оснащается помехозащищенным каналом связи и системой противодействия радиоэлектронной борьбе. В то же время «Изделие 51» имеет массу боевой части до пяти килограмм и может наносить удары на расстоянии до 50 километров за счёт более мощного приёмника. Продолжительность полёта ограничена 40 минутами. Дрон-камикадзе способен поражать широкий спектр целей, включая бронетехнику, артиллерию и средства ПВО.

Согласно официальной информации, с 2022 года беспилотники получили целый ряд нововведений. Например, были внедрены тепловизоры для более точного наведения на цели в ночное время суток. Увеличена точность полёта, а также появилась возможность использовать умные алгоритмы для выявления и ударов по наиболее важным целям. Дроны-камикадзе получили возможность противоракетного маневрирования с волнообразной траекторией, что снижает вероятность поражения БПЛА средствами ПВО. Важно отметить, что серийное производство новой пусковой установки уже запущено, а сегодня она уже активно используется в зоне проведения СВО. Эта разработка делает «Ланцет» более мобильным и эффективным, позволяя операторам быстро адаптироваться к изменяющимся условиям боя.