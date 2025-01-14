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Bublik1
США запретит продавать новые GPU NVIDIA в более чем 120 странах
США разделили мир на друзей и врагов. Ограничения станут ещё более заметными, но на этот раз в списке недругов больше сотни государств

Слухи о новых санкциях против Китая появились за несколько дней до официального оглашения. Сомнений в том, что ограничения будут приняты ни у кого не было, поскольку США проводит последовательную политику снижения зависимости от китайских поставщиков. Местные компании заменяют уходящих конкурентов из КНР, но часто на продуктах меняется только этикетка. Так, сегодня только в Китае есть соответствующие мощности для выпуска электроники, игрушек, бытовой техники и других потребительских товаров. Америка отказалась от оборудования для сотовых сетей китайских производителей, но местные бизнесмены продолжают размещать заказы в Поднебесной, поскольку взять комплектующие больше негде. Эксперты пишут, что в ближайшие 10 лет будут построены альтернативные фабрики в Индии, Вьетнаме и других странах, но в этом случае США снова попадает в зависимость от иностранного капитала. 

Белый дом призывает местных предпринимателей более активно втягиваться в противостояние с Китаем, но чаще всего проблема заключается в деньгах. В США традиционно дорогая рабочая сила, тогда как в странах Азии сотрудники заводов получают в разы меньше. Власти оказывают давление на крупные технологические компании, а под ударом находятся ключевые налогоплательщики. Считается, что от введения новых санкций сильнее всего пострадает NVIDIA. Компания поставляет на рынок Поднебесной до 30% своей продукции, а потеря крупных заказов грозит миллиардными убытками. Руководство NVIDIA уже не раз обращалось к администрации Байдена с просьбой задуматься о введении очередного пакета ограничений, но пока Белый дом действовал без оглядки на интересы технологических гигантов. Как стало известно, на этот раз США вводят дополнительные меры по ограничению экспорта чипов и технологий в области искусственного интеллекта. В качестве причины называется возрастающий потенциал конкурентов и борьба с нерыночными методами ведения бизнеса со стороны китайских компаний. 

Подробностей и доказательств подобных заявлений не приводится, ну а эксперты полагают, что США намерены укрепить свои позиции в этой стратегически важной сфере. В понедельник правительство США объявило о новых правилах, которые нацелены на блокирование доступа Китая и других стран к передовым вычислительным технологиям. Новые ограничения, разработанные администрацией президента Байдена, представляют собой часть долгосрочной политики по удержанию лидерства США в области ИИ. Теперь экспорт высокопроизводительных графических ускорителей будет строго контролироваться для большинства стран, за исключением ближайших союзников Америки, таких как Япония, Великобритания и Южная Корея. Ну а для Китая, России, Ирана и Северной Кореи доступ к этим технологиям останется полностью закрытым. Одним из ключевых аспектов новых правил стали ограничения на экспорт продвинутых графических процессоров, которые остаются основой для центров обработки данных, необходимых для обучения ИИ. Такие решения выпускаются не только NVIDIA, но и AMD, но после оглашения спорного решения акции обеих компаний снизились незначительно. Правила также установят строгий контроль над основными параметрами, определяющими работу алгоритмов машинного обучения. Это сделает экспорт передовых технологий более сложным для стран, которые не входят в число союзников, либо выражают нейтральную точку зрения по ключевым политическим вопроса. 

В рамках новых правила страны будут разделены на три категории:  

  • Уровень 1 – это прямые союзники США (например, Нидерланды и Южная Корея), которые практически не затронуты ограничениями.  
  • Уровень 2 – это больше 120 стран, таких как Сингапур и Израиль, где ограничения будут значительными. 
  • Уровень 3, куда входит Китай, Россия и Иран. Эти государства полностью лишены права доступа к новым технологиям. 

Одновременно выработаны и новые лимиты для крупных американских поставщиков облачных услуг. Сообщается, что Microsoft, Google и Amazon не смогут предоставлять больше 7% своих мощностей для клиентов, входящих в страны второго уровня. Озвученные выше компании уже выразили обеспокоенность, поскольку ограничения нанесут ощутимый удар по бизнесу. Представители NVIDIA прямо говорят о том, что санкции не принесут США никакой пользы, поскольку слегка замедлят освоение технологий в Китае, но не остановят процесс создания собственной полупроводниковой отрасли. Мало того, под давлением со стороны Белого дома власти КРН начнут выделять больше денег, а значит конкуренция со стороны Китая станет ещё более заметной. При этом многие эксперты ожидают ответных мер со стороны Поднебесной. Власти этой страны обладают широкими возможностями для давления на США и способны нанести мощный удар по интересам американского бизнеса. Пожалуй, временные трудности – это только начало, поскольку итогом политики Вашингтона станет разделение мира не несколько кластеров, куда со временем доступ американским компаниям будет закрыт. Это приведёт к сокращению доходов крупнейших компаний, позволив китайским конкурентам чувствовать себя более уверенно. Мало того, несмотря на ограничения графические ускорители всё равно будут доступны на китайском рынке. По крайней мере до тех пор, пока в КНР не появятся полноценные аналоги собственного производства. 

#санкции #торговая война #китай против сша #торговая война китай и сша
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