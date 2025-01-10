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Bublik1
Каракатицы прошли сложный «зефирный тест», свидетельствующий о наличии развитого интеллекта
Пройти подобный тест удавалось всего нескольким видам живых существ

Тысячелетиями человек считался самым совершенным организмом на планете. Согласно библейским заветам все остальные живые существа созданы исключительно для того, чтобы служить людям пищей или рабочей силой, но со временем такая точка зрения начала меняться. Выяснилось, что высокими интеллектуальными способностями обладает несколько видов человекообразных обезьян, а теория эволюции внесла заметные коррективы. В какой-то момент наука стала выяснять и другие любопытные подробности. Например, существуют виды, которые превосходят человека по целому ряду параметров, обладая более продвинутым геномом. И всё же, когда дело касается интеллекта, то соперников у нашего вида нет. По крайней мере не было, ведь уже несколько лет активно развиваются искусственные алгоритмы. Подобные технологии поражают скоростью генерации информации, но всё ещё уступают человеку по целому ряду показателей. Считается, что со временем ИИ сможет превзойти наш вид, но исследователи отмечают, что человек незаслуженно игнорирует животных, некоторые из которых обладают внушительными интеллектуальными возможностями. 

На этот раз учёные изучили каракатиц, потенциал которых поражает воображение. Ещё в 2021 году команда учёных из Кембриджского университета под руководством поведенческого эколога Александры Шнелл провела любопытный эксперимент. Тогда удалось выяснить, что эти морские обитатели способны демонстрировать самоконтроль, ранее приписываемый лишь животным с крупным мозгом, таким как приматы и вороны. В качестве основного использовался так называемый зефирный тест. Данная методика изначально была разработана для изучения когнитивных способностей детей. Ребёнка помещают в комнату с зефиром и предлагают подождать 15 минут, чтобы получить второй зефир, если он воздержится от поедания первого. Этот тест демонстрирует способность к самоконтролю и планированию будущего. Учёные адаптировали этот эксперимент для животных, в том числе для каракатиц, заменив сладости на более подходящее для них угощение в виде креветок.

Эксперимент проходил следующим образом. Шесть каракатиц поместили в аквариум с двумя камерами, закрытыми прозрачными дверцами. В одной камере была менее привлекательная закуска в виде куска сырой королевской креветки. Лакомство можно было получить сразу же. В другой камере находилась живая травяная креветка, которую каракатицы любят намного больше. Проблема лишь в том, что доступ к ней был возможен только спустя определённое время. Так, нужно было подождать от 10 до 130 секунд, что ставило перед каракатицами на первый взгляд неразрешимую дилемму. На дверцах находились символы, которые каракатицы обучались распознавать. Например, если появлялся круг, то дверь тут же открывалась. Треугольник означал небольшую задержку перед открытием, ну а квадрат предполагал, что дверь останется закрыта. Если каракатица выбирала менее привлекательную креветку, любимое лакомство убирали, тем самым лишая её второй награды. Что удивительно, все шесть каракатиц в экспериментальной группе смогли дождаться любимого угощения, демонстрируя способность откладывать насыщение. Они переносили задержки до 130 секунд, что сопоставимо с результатами обезьян, воронов и попугаев.  

Более того, каракатицы, которые быстрее обучались распознавать визуальные сигналы, оказались более терпеливыми в ожидании креветок. Это указывает на связь между способностью к обучению и самоконтролю.  Учёные отмечают, что в отличие от приматов или воронов, которые используют инструменты и могут запасать еду, каракатицы не обладают подобными навыками. Исследователи предполагают, что их способность откладывать насыщение может быть побочным продуктом стратегии выживания. Каракатицы проводят большую часть времени, маскируясь и избегая хищников. Нарушение маскировки для поиска пищи увеличивает риск стать добычей. Поэтому умение ждать и выбирать более питательную еду могло развиться как эволюционное преимущество. Каракатицы и ранее демонстрировали признаки сложного поведения, включая эпизодически-подобную память, а в 2024 году учёные впервые зафиксировали у них способность формировать ложные воспоминания. Исследователи планируют продолжить исследования, чтобы понять, способны ли каракатицы планировать будущее, и какие ещё когнитивные навыки могут быть скрыты в их необычном мозге.  

Давайте рассмотрим других животных, бросающих вызов традиционному пониманию интеллекта. Вороны обладают невероятными способностями в плане использования инструментов. В одном из экспериментов они задействовали палочки для извлечения еды из труднодоступных мест, а иногда даже модифицировали их, чтобы сделать инструмент более эффективным. Также вороны запоминают лица людей, которые были добры или угрожали им, и передают эту информацию другим воронам. Осьминоги славятся своей способностью решать сложные задачи. Они легко открывают банки, чтобы достать угощение, или находят выход из лабиринта. В одном аквариуме осьминог сбежал из своего резервуара, пробрался в соседний и съел краба, а затем вернулся обратно, чтобы никто не заподозрил, что это он. Дельфины используют сложную систему звуков и жестов для общения. Исследования показали, что у каждого дельфина есть своё имя, представляющее уникальный звуковой сигнал, которым его зовут другие дельфины. Млекопитающие также способны понимать человеческие команды и даже узнавать себя в зеркале, что свидетельствует о самосознании. Слоны известны своей фантастической памятью. Они могут помнить лица людей и маршруты к водоёмам спустя десятилетия. Кроме того, слоны демонстрируют эмпатию: они утешают друг друга в моменты стресса, а также помогают раненым собратьям или защищают осиротевших слонят.  

Попугаи не только воспроизводят человеческую речь, но и способны понимать её смысл. Африканский серый попугай по имени Алекс выучил более 100 слов и мог отвечать на вопросы, считать и различать формы и цвета. Шимпанзе создают сложные орудия труда. Они используют палочки для добычи термитов, камни для раскалывания орехов и листья в качестве губок для питья воды. Они учатся этому друг у друга, демонстрируя социальное обучение, что близко к человеческому поведению. Свиньи удивляют своей сообразительностью. Они решают головоломки, понимают простые команды и даже могут управлять джойстиком в компьютерных играх. Исследования показывают, что свиньи обладают когнитивными способностями, сопоставимыми с трёхлетним ребёнком. Пчёлы используют сложные движения для передачи информации о местоположении источников нектара. Эти движения включают данные о расстоянии и направлении, что помогает другим пчёлам находить цветы с точностью до метра. Маленькая рыба-фугу создаёт невероятно сложные и симметричные узоры на морском дне, чтобы привлечь партнёра. Эти картины не только красивы, но и свидетельствуют о сложном поведении и креативности.  

#искусственный интеллект #наука #интересное
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